Чого ми досі не знаємо про стрілянину в Лас-Вегасі?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поліція Лас-Вегаса провела панахиду за своім колегою, який загинув під час стрілянини

Поліція Лас-Вегаса каже, що вивчила сотні зачіпок, які могли б пояснити мотиви Стівена Паддока, що застрелив у Лас-Вегасі 58 людей і наклав на себе руки, але причини його вчинку і досі незрозумілі.

"Ми вивчили буквально все - особисте життя підозрюваного, його соціальну активність, політичний світогляд, фінансовий стан і навіть можливі зв'язки з радикалами, про які так багато говорили", - заявив заступник шерифа Лас-Вегаса Кевін Макмегілл.

Проте поліція поки що так і не змогла зрозуміти, чому заможний пенсіонер пішов на такий злочин. Чого ще ми не знаємо майже через тиждень після найкривавішого масового вбивства в історії США?

Чому Паддок це зробив?

Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо заявив, що зараз поліція вивчає вміст комп'ютера і ще кількох гаджетів, знайдених в готельному номері, з якого Паддок стріляв по відвідувачах фестивалю кантрі.

У тому ж номері поліція знайшла записку з якимись цифрами, але слідчі не повідомляють, що саме ці цифри означають. Відомо тільки, що вони не вважають знайдений папірець ні передсмертною запискою, ні маніфестом на зразок тих, що іноді пишуть масові вбивці.

Крім того, поліція провела обшук у двох будинках, де жив підозрюваний, і забрала звідти речі, які, як вона вважає, можуть допомогти у встановленні мотивів стрілка. Однак докладної інформації про те, що саме вилучили, поліція не надає.

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Поки що влада не має жодних підстав вважати, що Паддок міг мати будь-які екстремістські погляди. Він також не намагався зателефонувати в поліцію і розповісти про свої мотиви, як це робив Омар Матін, який убив 49 людей в Орландо.

Заступник директора ФБР Ендрю Маккейб заявив, що ця справа "дещо відрізняється від багатьох тих, які вже доводилося розслідувати до цього".

Як довго він планував злочин?

Протягом останнього року Паддок став власником справжнього арсеналу, купивши десятки пістолетів і гвинтівок і встановивши на деякі з них спеціальні пристрої, що дозволяють стріляти з напівавтоматичної зброї майже зі швидкістю автомата.

Загалом за 13 місяців він купив 33 "стволи", з яких 24 приніс до готелю Mandalay Bay разом з кількома тисячами набоїв. Йому довелося підняти в номер на 32-му поверсі готелю 10 валіз зі зброєю і боєприпасами.

Копирайт изображения Reuters Image caption У Лас-Вегасі встановлені 58 хрестів з іменами загиблих

Однак поліція стверджує, що він міг обрати собі за мішень інші музичні фестивалі в інших містах. Уже відомо, що за тиждень до стрілянини на фестивалі кантрі він бронював люксовий номер в іншому готелі Лас-Вегаса.

Вікна того номера виходили на площу, де як раз у той час проходив музичний фестиваль під назвою "Життя прекрасне", серед хедлайнерів якого була, зокрема, британська група Muse.

Крім того, американські журналісти стверджують, що Паддок цікавився і фестивалем Lollapalooza в Чикаго, який відбувається у серпні і традиційно збирає сотні тисяч глядачів. Також він нібито вивчав готелі в Бостоні.

Чи планував він тікати?

Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо ще в середині тижня заявив про існування доказів, що Паддок сподівався сховатися від поліції після скоєння злочину. При цьому шериф не уточнив, на якій підставі зробили такий висновок.

Відомо, що в машині Паддока знайшли вибухівку, ще півтори тисячі патронів і добрива, які можуть використовуватися для складання саморобних вибухових пристроїв. Це також дало підстави вважати, що він планував втечу.

Однак зрештою підозрюваний покінчив життя самогубством після того, як номер, з якого він стріляв, взяла штурмом поліція. Експерти-криміналісти скептично ставляться до версії, згідно з якою Паддок всерйоз розраховував втекти.

Так, Адам Ленкфорт з університету Алабами, що вивчає випадки масових вбивств по всьому світу, сказав ВВС, що до доказів планів стрілка втекти з місця події варто ставитися як до абстрактних фантазій.

Він нагадав, що Ерік Гарріс і Ділан Кліболд, які вбили 1999 року 13 людей у школі "Колумбайн", теж мріяли влаштувати ще одне масове вбивство, але натомість наклали на себе руки на місці злочину, навіть не спробувавши втекти.

Гарріс у своєму щоденнику навіть виклав докладний план другого масового вбивства. Він мріяв, що якщо їм вдасться вижити після нападу на школу, він і Кліболд викрадуть літак і розіб'ють його в Нью-Йорку.

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На думку Ленкфорда, той факт, що Паддок обладнав номер відеокамерами, щоб стежити за пересуваннями поліції, також говорить про те, що він не збирався тікати.

"Зазвичай камери ставлять саме для того, щоб не здатися поліції живим", - упевнений він.

Крім того, Паддок заздалегідь купив своїй подрузі авіаквиток до її рідних Філіппін, а безпосередньо перед стрільбою перерахував на її рахунок 100 тисяч доларів - мабуть, для того, щоб їй було на що жити після його смерті.

Чи були у Паддока спільники?

Подругу Паддока, Марілу Денлі, вже знайшли і допитали. За даними поліції, з моменту повернення до США вона активно співпрацює зі слідством. Підстав вважати, що вона може бути причетна до стрілянини, у поліції немає.

За словами 62-річної Денлі, вона й гадки не мала, що Паддок планує такий злочин. Як зізналася жінка, вона бачила, що на її рахунок надійшли гроші, але вирішила, що таким чином Паддок хоче з нею розірвати стосунки.

Однак шериф Ломбардо не виключає, що якісь спільники у стрілка все ж були. На запитання журналістів він сказав, що поліція припускає, що "хтось все-таки повинен був допомагати" Паддоку.

При цьому шериф не уточнив, на підставі чого виникло таке припущення. Раніше місцева влада заявляла, що Паддок був "одиноким вовком" і що він несе всю відповідальність за цей злочин.

Чи приведе цей напад до посилення контролю над зброєю?

Масові вбивства із застосуванням стрілецької зброї зазвичай викликають новий сплеск закликів до посилення заходів контролю над продажем зброї у США, які в підсумку ні до чого не приводять і зводяться нанівець, коли пристрасті згасають.

Статистика показує, що в останні роки кількість американців, які виступають проти обмежень на володіння вогнепальною зброєю, неухильно зростає.

Але деякі конгресмени-республіканці дали зрозуміти, що можуть підтримати заборону на продаж спеціального пристрою, який дозволив Паддоку перетворити напівавтоматичні гвинтівки на автомати - тобто такі, які дозволяють вести вогонь безперервно, поки натиснутий спусковий гачок і в магазині лишаються патрони.

12 з його гвинтівок були оснащені спеціальним пристроєм, який дозволяє навіть з напівавтоматичної гвинтівки вести вогонь щільністю від 400 до 800 пострілів на хвилину.

Президент США Дональд Трамп, який під час своєї виборчої кампанії виступав проти будь-яких заходів з обмеження продажу стрілецької зброї, поки що утримується від висловлювань на цю тему.

Під час візиту до Пуерто-Рико він сказав, що можливо, колись і настане час для обговорення цього питання.