НБУ без голови: півроку не межа?

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10 жовтня минає півроку відтоді, як голова Національного банку Валерія Гонтарева подала заяву про відставку.

Через місяць після цього вона завершила діяльність у НБУ і передала повноваження своєму заступнику Якову Смолію.

Сама Валерія Гонтарева з того часу перебувала спочатку в оплачуваній відпустці, а з початку серпня - у відпустці за власний рахунок без збереження заробітної плати.

Втім, до того, як у НБУ з'явиться новий голова, Валерія Гонтарева ще має відзвітувати у парламенті про свою діяльність на посаді.

Питань до голови НБУ може бути багато. Саме на її каденцію припала значна девальвація гривні, а також складний та болючий процес, який в НБУ та серед міжнародних партнерів називають "очищенням банківської системи", а у ЗМІ - "банкопадом".

6 місяців без пропозицій

Згідно з законом "Про Національний банк", звільнення і призначення голови НБУ відбувається рішенням Верховної Ради за поданням президента.

Проте за півроку депутати так і не отримали пропозицій від Петра Порошенка.

У парламентському комітеті з питань фінансової і банківської діяльності навіть рекомендують Раді ухвалили окремий законопроект, який обмежить терміни "безголів'я" у НБУ 30 днями, після чого право на висунення кандидатури переходить від президента до парламентарів.

"Майже півроку НБУ працює без повноцінного керівника. Ще у квітні Валерія Гонтарева подала заяву про відставку і відтоді перебуває у постійній відпустці. Це неприпустимо. Це є однією з причин гальмування реформ фінансово-банківського сектору", - заявив голова комітету Сергій Рибалка.

Втім, у Нацбанку твердять, що НБУ "продовжує конструктивний діалог із профільним комітетом Верховної Ради".

Зокрема, 5 жовтня виконувач обов'язків голови Нацбанку Яків Смолій поінформував членів комітету "про позитивні тенденції у банківській системі".

Чим відзначився в.о.

Саме пана Смолія від травня називають серед кандидатур на посаду голови НБУ, які може запропонувати на затвердження парламенту президент.

Оглядачі зауважують, що якщо навесні для багатьох він був "темною конячкою", то нині вже і учасники ринку, і міжнародні партнери мали час, аби зрозуміти його стиль роботи.

Проте і тут думки розділилися.

Одні звертають увагу на зниження курсу гривні впродовж останніх двох місяців і на те, що Нацбанк змушений підтримувати національну одиницю валютними інтервенціями.

Якщо у липні НБУ провів лише один валютний аукціон, то у серпні їх було вже шість, у вересні - чотири, і ще два - від початку жовтня.

З іншого боку, у НБУ кажуть про "сезонність" зниження курсу гривні.

10 квітня - у день, коли Валерія Гонтарева подала заяву про відставку - офіційний курс гривні становив 26,97 грн/долар.

9 жовтня долар коштував 26,74 гривні, тобто за півроку гривня навіть трохи зміцнішала.

Зросли також і валютні резерви країни - від початку року на 20%.

Зокрема, на 1 травня цього року у засіках держави було 17,175 мільярдів доларів - тоді, як на 1 жовтня національні запаси поповнилися до 18,637 млрд доларів.

Тобто, за відстуності голови, НБУ наростив майже півтора млрд доларів у своїх резервах.

Копирайт изображения UNIAN Image caption На час керування НБУ Валерією Гонтаревою припав і час стрімкої девальвації гривні.

І, як кажуть у банківських та експертних колах, чинний в.о. не викликає особливих нарікань чи побоювань у непередбачуваних кроках, а вся його кар'єра повністю присвячена банківській справі.

На лаві "запасних" - без змін?

За півроку серед обговорюваних кандидатур також не з'явилося нових імен. Серед можливих кандидатів так само, як і у травні, обговорюють голову правління "Райффайзен Банку Аваль" Володимира Лавренчука, а також двох топ-посадовців - Арсенія Яценюка і Сергія Тігіпка, які мають досвід роботи як в НБУ, так і в уряді.

В уряді Сергій Тігіпко піднявся до посади віце-прем'єра, а також очолював Національний банк.

Проте у 2004, очоливши першу президентську кампанію Віктора Януковича, вирішив призупинити роботу на чолі НБУ.

Саме у цей період - час буремних подій "Помаранчевої революції" у грудні 2004 року - обов'язки голови НБУ виконував Арсеній Яценюк.

Він же став першим прем'єром після втечі президента Януковича з України у лютому 2014, назвавши свій Кабінет - урядом "камікадзе".

Відтак, за обома претендентами є солідний політичний "капітал", який не завжди може зіграти позитивну роль для кандидата на посаду голови Національного банку.