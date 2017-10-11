Чи високий IQ у Дональда Трампа?

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Запитання: Як часто президент Трамп говорить про коефіцієнт інтелекту?

Відповідь: Увесь час.

Один з останніх прикладів - це коли нещодавно Дональд Трамп похвалився, що його IQ вищий, ніж у державного секретаря Рекса Тіллерсона.

У 2013 році пан Трамп написав твіт про те, що його IQ "набагато вищий", ніж у Барака Обами та Джорджа Буша.

Він також заявляв про вищий коефіцієнт інтелекту, ніж у коміка Джона Стюарта та британського бізнесмена та політика Алана Майкла Шугара.

Попри це, пан Трамп ніколи не називав власного IQ. То, може, ми зробимо це?

Що таке IQ?

Коефіцієнт інтелекту - це оцінка, яку отримує особа після проведення тесту на інтелект.

Єдиного "тесту на IQ" немає. Американська організація для людей з високим рівнем інтелекту Mensa приймає результати понад 200 тестів, включно з власним. Деякі тести тривають годину, а деякі - не мають часових рамок.

Доктор Френк Люїс, психотерапевт з Mensa, каже, що вони зазвичай перевіряють просторове, кількісне та вербальне мислення.

Просторові питання стосуються форми та вимірювання; кількісні питання - математики, а вербальні питання стосуються слів - наприклад, наскільки одне слово схоже на інше.

Mensa приймає до своїх лав тих, хто набирає 2%. Це приблизно дорівнює IQ від 130.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вінстон Черчиль, Франклін Рузвельт і Йосип Сталін у Ялті в 1945 році

Хто були найрозумнішими президентами?

"Я не пам'ятаю, щоби коли-небудь бачила список президентів та їхнього інтелектуального рівня", - каже доктор Барбара Перрі, директор досліджень президентів з Університету Вірджинії.

Але легко можна знайти список президентів, які входять до привілейованого товариства студентів та випускників коледжів "Фі Бета Каппа" (Phi Beta Kappa) у своїх університетах.

Засноване в 1776 році товариство "Фі Бета Каппа" відзначає "найкращих та найблискучіших студентів гуманітарних та природничих наук з 286 провідних шкіл з усієї країни".

17 з 44 президентів США були членами товариства "Фі Бета Каппа". Якщо говорити про президентів США за останні десятиліття, то з-поміж них були Білл Клінтон, Джордж Буш-старший і Джиммі Картер.

Доктор Перрі також називає Герберта Гувера ("блискучий вчений-геолог", як каже дослідниця), Вудро Вілсона ("наш єдиний президент-доктор") та Вільяма Говарда Тафта ("блискучий адвокат").

І хоча президентський IQ ніколи не був підтверджений, у 2006 році Каліфорнійський університет оцінив, що найрозумнішим з усіх президентів був Джон Квінсі Адамс.

Пані Перрі також розповідає, що деякі президенти заслуговували на кращу репутацію, ніж та, яку вони мали.

"Джеральда Форда вважали нездарою, тому що він запинався під час виступу, але це було так несправедливо. Він мав ступінь бакалавра з Університету Мічигана, звідки походив, він був скаутом, відвідував Єльську школу права та був зіркою футболу", - розповідає вона.

За словами дослідниці, інтелект є лише частиною того, що необхідно мати, аби бути добрим президентом.

"Суддя Верховного суду Олівер Венделл Холмс відверто заявив, що Франклін Рузвельт мав "другокласний розум, але першокласний темперамент ", - каже пані Перрі.

Рузвельта переобрали президентом дві третини електорату у 1936 році.

А хто найменш розумний?

"Я б віднесла до цієї категорії Уоррена Гардінга", - каже доктор Перрі. "За освітою він був журналістом".

Ой, як незручно...

"Деякі з моїх найкращих друзів - журналісти", - додає пані Перрі, сміючись.

"А також - мій брат. Але, між іншим, він не закінчував Гарварду чи Єлю і не був блискучим юристом, який дійшов у кар'єрі до Верховного суду".

Яке місце за рівнем IQ посів би Трамп?

"Якщо він коли-небудь опублікує свій коефіцієнт інтелекту - як вже він закликав до цього пана Тіллерсона, то мені здається, що його рівень буде вищим, ніж багато хто вважає", - каже Барбара Перрі.

"Люди, яким він не подобається, кажуть: "Він такий ідіот, він такий дурний". Але я запевняю вас, що рівень IQ Трампа вищий, ніж ми думаємо", - додає вона.

Професор Принстонського університету Фред Грінштейн виділяє шість рис, що визначають поведінку президента: публічна комунікація, організаторські навички, політичні здібності, стратегічне бачення, спосіб мислення та емоційний інтелект.

"Трамп погано показав себе у сфері емоційного інтелекту, способу мислення, стратегічного бачення та організаторських здібностей. Але він зміг стати президентом, проявивши себе в комунікації та продемонструвавши політичну майстерність", - вважає Барбара Перрі.

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За її словами, ключем до успіху стали як досягнення Трампа в бізнесі, так і його науковий ступінь в Університеті Пенсильванії.

Однак, як зазначає Френк Люїс, рівень інтелекту Трампа не має аж такого значення.

"Якщо взяти якогось загальновизнаного генія, наприклад, Ейнштейна, то він, можливо, не пройшов би тест на IQ, тому що він мислить нестандартно. Він би міг придумати десяток відповідей на одне запитання", - пояснює він.

У будь-якому випадку, зовсім скоро загадка навколо IQ Дональда Трампа може розв'язатися, тому що Mensa вже запропонувала йому і Рексу Тіллерсону пройти тести на визначення коефіцієнта інтелекту.