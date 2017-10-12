Копирайт изображения UNESCO / GEM Report Image caption У підручнику для танзанійських учнів хлопчики - накачані спортсмени, а дівчатка пишаються сукенками з рюшиками

Досліження свідчать, що в підручниках молодшої школи в усьому світі жінок зображають у стереотипних ролях або ігнорують, і це підсилює гендерний дисбаланс у школах. Зрушення відбуваються, але "дуже повільно", кажуть експерти.

Із читанки для початкових класів у Гаїті учні дізнаються, що матусі "піклуються про дітлахів і готують їсти", а татусі працюють "в офісі".

Є ще пакистанський ілюстрований підручник, у якому всі політики, авторитетні та впливові, - чоловічої статі.

У Туреччині хлопчик на малюнку мріє стати лікарем, а дівчинка уявляє себе майбутньою нареченою у весільній сукні.

Список можна продовжувати нескінченно - географічних кордонів тут не існує.

Копирайт изображения UNESCO / GEM Report Image caption "Мама піклується про дітей і готує, а тато працює у полі чи в офісі".

Підручники для початкових класів рясніють випадками дискримінації за статевою ознакою. Як повідомляють експерти, усі її вияви напрочуд схожі на всіх континентах.

Це проблема, "прихована на видноті".

"Існують стереотипи про чоловіче й жіноче, замасковані в усталених, так би мовити, ролях, які приписують кожній статі", - каже соціолог Реї Лессер Блумберг.

Копирайт изображения UNESCO / GEM Report Image caption Рольові стереотипи: чоловіки заробляють, поки жінки дбають про дітей

Професорка Блумберг із Університету Вірджинії вже понад десять років вивчає підручники з усього світу. За її словами, жінок систематично відсувають на задній план і зображають у службових ролях.

"Дискримінація за статевою ознакою - це проблема шкільної освіти, що ховається в тіні. Вона не потрапить у заголовки газет, поки мільйони дітей залишаються неписьменними й не ходять до школи", - пояснює професорка.

Із 2000-го року кількість учнів у школах світу кардинально зросла, однак, за оцінками ЮНЕСКО, понад 60 мільйонів дітей ніколи не зайдуть до класної кімнати. І 54% з них - дівчатка.

"У цих підручниках утверджується гендерний дисбаланс, - розповідає професорка Блумберг. - Не можна дітей майбутнього навчати за підручниками з минулого".

Копирайт изображения UNESCO / GEM Report Image caption Жінки у цьому туніському підручнику готують і прибирають

Невидимі чи стереотипні

Торік ЮНЕСКО, освітня агенція ООН, опублікувала серйозне попередження.

У документі ЮНЕСКО йдеться про те, що засилля сексизму в підручниках зрештою негативно впливає на освіту дівчат і обмежує їх у кар'єрному зростанні та очікуваннях від життя. Ці підручники - "прихована перепона" для досягнення гендерної рівності.

І неважливо, які одиниці вимірювання застосувати - кількість рядків тексту, пропорцію згаданих персонажів, згадки в назвах, цитування у предметних покажчиках чи інші критерії.

"Опитування показують, що жінки недостатньо представлені в переважній більшості підручників і навчальних програм", - повідомив Ерон Бенавот з Університету Олбані, колишній директор програми глобального моніторингу освіти ЮНЕСКО і укладач доповіді про глобальну освіту за 2016 рік.

Копирайт изображения UNESCO / GEM Report Image caption Підручник із Демократичної Республіки Конго

За словами експертів, проблема складається з трьох частин.

Найбільш очевидний аспект - це використання дискримінаційної мови. Слова чоловічого роду часто позначають усе людство.

По-друге, є проблема невидимості. Жінки часто відсутні в текстах, а їхні ролі в історії та повсякденні перебирають на себе персонажі-чоловіки.

"Особливо мені запам'ятався один підручник про науковців. Єдиною жінкою в ньому була Марія Кюрі", - згадує професор Блумберг.

"Та чи можна було зрозуміти, що вона відкрила радій? Ні. Вона несміливо визирала з-за плеча свого елегантного і статечного чоловіка, поки він із кимось розмовляв".

По-третє, діють традиційні стереотипи щодо видів праці, яку можуть виконувати чоловіки та жінки - як у домашньому господарстві, так і за його межами; а також клішовані соціальні очікування й характерні особливості, які приписують кожній статі.

Копирайт изображения UNESCO / GEM Report Image caption У цьому італійському підручнику всі професії ілюструють чоловіки

Разючий приклад міститься в італійському підручнику. В одному з розділів є словничок різних професій: 10 різних варіантів для чоловіків, від пожежника до стоматолога, і жодного - для жінок.

А тим часом жінок часто зображають як таких, що пораються по господарству: куховарять, перуть і доглядають дітей та літніх родичів.

"Непокоїть, що жінок змальовують пасивними та покірними, тобто в повній відповідності до стереотипних гендерних ролей", - каже фахівець у галузі педагогіки Кетрін Джерей, лекторка Університету Східної Англії, яку також залучали до підготовки доповіді за програмою глобального моніторингу освіти.

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"Якби навідалися прибульці..."

Але проблема аж ніяк не нова. Уважний перегляд підручників почався ще з 1980-х, відколи феміністки наполягли на проведенні реформ у розвинених країнах.

2011 року в США було опубліковано результати дослідження, яке часто називають наймасштабнішим у цій галузі, адже його автори розглянули понад 5 600 дитячих книжок, виданих протягом ХХ століття.

За приблизними оцінками, у заголовках чоловіки фігурували майже вдвічі частіше за жінок і в 1,6 раза частіше ставали головними героями.

Відколи проблему вперше ідентифікували, відбувся певний поступ у скороченні сексизму - але процес рухається "дуже повільно", стверджують експерти.

Копирайт изображения UNESCO / GEM Report Image caption Підручник 1962 року, який використовується в американських школах, "змінився несильно", кажуть експерти

Деякі підручники, що стали об'єктом підвищеної уваги, було надруковано багато років тому. А втім, ними досі користуються - особливо в країнах з низьким рівнем доходів населення і в школах, бюджет яких не дозволяє їх замінити.

"Рік у рік стає дедалі гірше, бо світ не стоїть на місці: жінки опановують нові професії, а ролі в хатньому господарюванні змінюються, - каже професор Блумберг. - Але підручники покращуються не так швидко, тож розрив збільшується".

"Якби до нас навідалися прибульці й погортали наші шкільні підручники, вони б так і не зрозуміли, що насправді роблять жінки - як на роботі, так і за її межами".

Універсальне питання

Дослідження також показують, що ця проблема глобальна. Сексизм поширений у шкільних підручниках усіх країн, незалежно від рівня доходів населення, і різниться хіба що за частотою та інтенсивністю.

Дані неоднорідні, проте вибірка досліджень, опублікованих за останні десять років, надає докази.

Наприклад, в індійському підручнику з історії для третього класу не видно жодної жінки, яка працює.

Читанка з англійської мови, за якою навчають дітей у Кенії, зображає активних чоловіків, які мають "цікаві ідеї", тоді як жінки та дівчата готують страви і заплітають коси лялькам.

Копирайт изображения UNESCO / GEM Report Image caption Гендерні стереотипи в зображеннях ігор і мрій у підручниках із Казахстану та Туреччини

У книжках, затверджених міністерством освіти Ірану, чоловічі персонажі складали до 80%. В Індії - лише 6% ілюстрацій, на яких жінок зображено окремо, а в Грузії - 7%.

У підручниках із математики, за якими навчаються діти в Камеруні, Кот-д'Івуарі, Того та Тунісі, співвідношення жіночих та чоловічих персонажів складає менш ніж 30%, за даними порівняльного дослідження, проведеного 2007 року.

Огляд підручників із природознавства у Великій Британії та Китаї також виявив, що переважна більшість персонажів у них (87%) - чоловічої статі.

Копирайт изображения MOHAMMED HUWAIS / AFP Image caption Дівчатка дивляться на світ, зокрема, і через підручники - тож якщо книжки будуть зображати стереотипи, діти сприйматимуть їх як норму

Дослідження, проведене 2009 року в Австралії, виявило, що 57% персонажів у підручниках - чоловіки. І це всупереч тому, що жінок у цій країні більше, ніж чоловіків.

"Здавалося б, у країнах із високим рівнем добробуту підручники мають бути прогресивніші. Але в Австралії вдвічі більше чоловіків зображено на керівних посадах і учетверо більше - в політиці та уряді", - повідомила професорка Джерей.

"Є ще кричущий випадок у китайському підручнику, де зображено лише одну героїню комуністичної революції 1949 року", - каже професорка Блумберг.

"І на малюнку її зобразили не в процесі боротьби за ухвалення законів чи на передовій із Мао. Намалювали, як вона простягає парасольку чоловіку-вартовому, який стоїть під дощем".

Копирайт изображения UNESCO / GEM Report Image caption Заняття "для мами і тата" у пакистанській читанці: поки вона готує, він відпочиває і читає

Копирайт изображения UNESCO / GEM Report Image caption Гендер і професії у кенійському підручнику

Впливовий засіб навчання

Підручники формують у свідомості школярів розуміння того, що є прийнятним у суспільстві. Саме в цьому частково полягає проблема, наголошують експерти.

Хрестоматії - це санкціоноване знаряддя освіти, за допомогою якого складають навчальні плани в країні. І це знаряддя потужне.

За приблизними оцінками дослідників, за період від початкових до старших класів один учень прочитує понад 32 тисячі сторінок підручників. За ними виконують близько 75% роботи в класі та 90% домашньої роботи, а вчителі здебільшого за ними готуються до уроків.

Попри те, що доступ до інтернету та інших цифрових ресурсів розширює ряд навчальних засобів, "підручники залишаються на чільному місці, особливо в бідних країнах", - розповідає Ерон Бенавот.

"Коли в підручниках поняття про хлопчиків і дівчаток звужується до певного набору ознак, школярі засвоюють саме таку картину", - запевняє професорка Джерей.

Копирайт изображения ARIF ALI / AFP Image caption У багатьох країнах підручники - це центр освітнього процесу

В академічних дослідженнях вже зафіксовано той вплив, який ці книжки можуть справляти на формування поглядів на світ у дітей.

Наприклад, робота з першокласниками в Ізраїлі показала, що діти, які бачили зображення чоловіків і жінок як рівних, переважно думали, що дівчатам і хлопцям однаково підходить більшість професій. Тоді як діти, які навчалися за дискримінаційними підручниками, були схильні погоджуватися зі стереотипами.

Також було висунуто гіпотезу про зв'язок між браком жінок-вчених у підручниках і меншою кількістю дівчат, що вступають на науково-технічні спеціальності (науки, технології, інженерна справа і математика) у багатьох країнах світу.

Копирайт изображения UNESCO / GEM Report Image caption Нігерійські школярі учать назви професій англійською за допомогою цих портретів

Ознаки прогресу

Втім, за останні десять років відбулися певні зрушення.

У доповіді ЮНЕСКО про глобальну освіту йдеться про те, що в підручниках різних країн світу зросла кількість контенту, який стосується гендерної рівності. Тепер у шкільних книжках частіше згадують про права жінок і гендерну дискримінацію, особливо в підручниках, надрукованих у Європі, Північній Америці та країнах Африки на південь від Сахари.

Деякі країни - в авангарді процесу змін. І перше місце серед них посідає Швеція, що не дивно, зважаючи на загальне ставлення до гендерних питань у цій країні.

У деяких шведських підручниках є гендерно-нейтральні персонажі та займенники, а повсякденне життя в них змальовують у тонах рівноправ'я.

"Якщо в шведському підручнику ви побачите людину в фартуху, яка щось помішує в каструльці, є велика підозра, що то буде чоловік", - розповідає професорка Блумберг.

Копирайт изображения Adam Berry / Getty Images Image caption Гендерно нейтральні книжки покращують результати навчання, свідчать деякі дослідження

Дослідження, проведене в Гонконгу, задокументувало однакову кількість чоловічих і жіночих персонажів у підручниках з англійської мови.

Певного прогресу також досягнули в Йорданії, Палестинській автономії, В'єтнамі, Індії, Пакистані, Коста-Риці, Аргентині та Китаї.

Копирайт изображения UNESCO / GEM Report Image caption Оновлена версія китайського підручника: молоді жінки і чоловік обговорюють економіку

Але всеохопний перегляд підручників на рівні держави - тривалий і недешевий процес, який часто призупиняють через скорочення бюджетів і бюрократичну тяганину.

"Деякі зміни - лише на поверхні, а зобов'язання, взяті на себе урядом, не виконуються, якщо відбулася зміна режиму", - повідомив пан Бенавот.

Image caption Бангладеський підручник зображає жінку, яка грає в футбол, а індійський - чоловіка, який миє посуд.

Тому експерти радять вдаватися в класі до альтернативних методів, які дають змогу врівноважити підручники сумнівної якості.

В Індії та Малаві вчителі використовують ці книжки, щоби в процесі групової дискусії навчити учнів визначати дискримінацію за статевою ознакою і ставити стереотипи під сумнів.

"Привернувши до проблеми увагу, можна створити противагу до неї. Та й учням майже напевно сподобається "робота детективів", - пояснила професорка Блумберг.

"Але, якщо ми хочемо підняти рівень освіти, спершу потрібно провести тренінги для вчителів, а зрештою - і переписати наново ці підручники", - додає вона.

Копирайт изображения UNESCO / GEM Report Image caption В'єтнамський підручник: до і після

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