Угорські ЗМІ звинувачують Київ у підігруванні "націоналістам"

Копирайт изображения Ukrinform

Засоби масової інформацїі Угорщини вкрай негативано відгукуються на запроваджений в Україні закон про освіту, у якому передбачено перехід усіх шкіл на викладання українською мовою.

12 жовтня у Будапешті перебував міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Після цього угорські видання знову присвятили багато місця критиці позиції офіційного Києва.

Візит міністра називали "безрезультатним", а президента Петра Порошенка, який підписав закон, розкритикували за нібито небажання піти на поступки і змінити закон - через, як пишуть видання, побоювання втратити підтримку "українських націоналістів".

"Дурість"

Вебсайт угорської газети Magyar Hirlap назвав політику Києва "дурістю".

"Міністр закордонних справ України Павло Клімкін навіть приїхав до Будапешта сказати, що з новим законом про освіту, який знищує угорців, немає жодних проблем". - пише видання.

Був лише діалог, зазначає автор публікації, але інших точок дотику знайдено не було.

"Міністри лише погодились, що вони мають різні думки стосовно нового українського закону про освіту", - написало видання.

Вебсайт Zoom зауважує, що "україно-угорський конфлікт залишається невирішеним" попри зустріч міністрів.

"Петер Сіярто прийняв свого українського колегу Павла Клімкіна у міністерстві закордонних справ. Безрезультатно", - написав веб-сайт.

"Українські каталонці"

У статті під назвою "Українські каталонці" веб-сайт газети Magyar Nemzet заявив, що угорці та представники інших меншин в Україні "можуть лише мріяти про права меншин, які каталонці вважають недостатніми".

"Це правда, що справжній український націоналізм, який в усьому бачить сепаратизм, руйнує прагнення меншин. (...) В світлі цього не дивно, що каталонський референдум спантеличив українське суспільство", - резюмує Magyar Nemzet.

На думку інтернет-видання газети Magyar Idok, від України не варто очікувати поступок.

"Президент України Петро Порошенко не вноситиме зміни до ухваленого закону, оскільки це може виглядати як жертвування національними інтересами", - зазначає видання.

"Керівник України опинився у своєрідному політичному глухому куті, адже будь-яка поступка розізлила б націоналістичних виборців. Тому він обере погані стосунки з деякими європейськими сусідами, аби зберегти владу", - вважає Magyar Idok.

Служба моніторингу ВВС