Тижневики: що таке "побачення на одну ніч" у політиці?

Українські тижневики підсумовують ключові теми тижня:

Яку користь може давати Україні "мовний" конфлікт з угорцями

Чи очікувати прогресу на Донбасі після ухвалення закону про реінтеграцію

Чому Києву не варто довіряти президенту Туреччини

Як Facebook "спотворює" реальність української політики

Україна вчиться захищатися

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Згідно з даними міністерства освіти, в Україні навчаються угорською мовою 16 тисяч школярів

Ситуація навколо мовних положень закону про освіту засвідчила, що Україна поступово стає країною з "власним національним інтересом".

Так "Український тиждень" коментує скандал, що виник між Україною та деякими сусідніми країнами, зокрема Угорщиною та Румунією.

На думку журналу, в Україні мало хто очікував настільки бурхливої реакції з боку цих країн та обговорення цього питання на такому високому рівні.

"Дух від запопадливості сусідів та уваги до дій України перехоплює! От якби хтось так відреагував на факт анексії Криму чи відкриту агресію Росії на Донбасі", - обурюється видання.

Тижневик також пояснює конфлікт наближенням парламентських виборів в Угорщині, на яких кандидати боротимуться в тому числі за закордонний електорат. До того ж, усі спікери угорського уряду, що голосно виступають проти закону, зокрема й міністр закордонних справ, є членами керівної партії "Фідес" прем'єра Віктора Орбана.

"Україні потрібно грамотно опікуватися своїми етнічними меншинами, творячи з них свідомих громадян, частину нової політичної нації. На міжнародній арені ми маємо довести, що нас не можна шантажувати, не можна тиснути на нас і торгуватися. Нині є шанс для цього. Головне - відчути тонку межу між компромісом і дотриманням власних національних інтересів", - резюмує "Український тиждень".

Ясності не стало більше

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"Закони зовнішнього користування". Так називає "Корреспондент" проекти щодо реінтеграції Донбасу, за які нещодавно проголосувала Верховна Рада. На думку видання, обидва документи є суто декларативними і аж ніяк не дають розуміння майбутнього територій, що опинилися поза контролем Києва.

Зокрема, у законі про реінтеграцію Росія вперше визнана країною-агресором, але нічого не сказано про повернення Криму, наголошує видання.

"Попереду - друге читання, тож бійка буде серйозною. В тому числі і щодо термінології: слово "війна" в документі відсутнє", - прогнозує тижневик.

Як додає журнал, із законів стає очевидним, що ситуацію на Донбасі повністю контролюватиме армія, а саме об'єднаний оперативний штаб. А це означає, що роль президента ставатиме більш значною, тоді як роль міністра внутрішніх справ Арсена Авакова зменшуватиметься.

"Оглядачі називають суперництво між Порошенком та Аваковим ключовим внутрішньополітичним конфліктом. Особливо після спроби змістити керівника Генштабу ЗС України Віктора Муженка через пожежу на складах боєприпасів у Калинівці Вінницької області", - пише "Корреспондент".

Не довіряти Ердогану

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Тижневик "Фокус" закликає українську владу з великою обережністю поставитися до відносин із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

На думку видання, після візиту турецького лідера Києву варто замислитися над словами одного з турецьких аналітиків, який заявив, що у Туреччини "немає зовнішньої політики, в неї побачення на одну ніч".

"Справа не в тому, що Київ та Анкара не є стратегічними партнерами. Сьогоднішня Туреччина насправді не пропонує стратегічного партнерства нікому. Такого кроку не допускає споконвічна багатовекторність її зовнішньої політики, проблеми всередині країни та особисті амбіції її лідера. Останні - особливо", - пише тижневик.

Згадуючи історію стосунків адміністрації пана Ердогана з Росією, США та ЄС, журнал доходить висновку, що турецький президент лише демонструє дружбу з багатьма країнами, але насправді "не дружить ні з ким" та легко роздає обіцянки, які потім не виконує.

"Дитя торговельного Босфору, теперішній лідер Туреччини усвідомив, що стратегічне становище набагато краще, ніж стратегічне партнерство. Воно чудово продається. Головне - навчитися ним користуватися. Тепер важливо, щоби це зрозуміли і в Україні. Хоча б з міркувань безпеки", - констатує "Фокус".

Facebook замінює реальність?

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Найпопулярніша соціальна мережа в Україні - Facebook - стає для багатьох українських політиків заміною реальності. Таку думку в колонці для журналу "Новое время" висловлює головний редактор проекту VoxUkraine Борис Давиденко.

Так він прокоментував рейтинг, складений VoxUkraine та компанією Artellence, і опублікований в "Новом времени".

На першому місці у списку політиків із найбільшим впливом у мережі опинився Міхеіл Саакашвілі. Він випередив президента Петра Порошенка, прем'єра Володимира Гройсмана, депутата парламенту Семена Семенченка та колишнього голову уряду Миколу Азарова.

Але чи трансформується ця Facebook-популярність у реальні голоси на виборах? У пана Давиденка є сумніви з цього приводу.

"Кількість фоловерів сторінки Саакашвілі наближається до мільйона. Але згідно з соцопитуваннями, мільйон людей - це приблизно втричі більше, ніж кількість українців, готових проголосувати зараз за партію "Рух нових сил", яку очолює Саакашвілі", - наголошує автор.

Він наводить думку експертів, які кажуть, що для політиків Facebook є ефективним каналом комунікації серед "колег на Печерських пагорбах", а також "приємним інструментом для полірування його політиків".

Через це мережа насправді спотворює реальність.

"У частини VIP-політблогерів у країні киплять реформи, корупція відступає, а економіка от-от рвоне вгору, а у їхніх опонентів - немає на що купити хліба, злочинний режим привів країну на край прірви, а революція мільйонів от-от почнеться. Яке це стосується України, в якій живемо ми з вами - звичайні люди? Погодьтеся, віддалено", - вважає пан Давиденко.

Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC