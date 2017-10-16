Президент Естонії: Росія має першою піти назустріч

Після анексії Криму країни Балтії опинилися на передовій протистояння між Росією та Заходом. Альянс НАТО - нехай і символічно - збільшив присутність на східних рубежах Європи. Естонія прийняла батальйон британських солдатів.

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд в інтерв'ю ВВС розповіла про те, у чому вбачає загрози з боку Росії, чого очікує від Москви та згадала про анексію Криму і війну Росії з Грузією. З президентом розмовляв Олег Антоненко.

ВВС: Що змінилося після прибуття британських військ в Естонію?

Керсті Кальюлайд: Вони інтегровані в Першу піхотну бригаду Естонії і в інші наші війська. Естонська армія - це теж НАТО. Тому одним батальйоном більше, одним менше - не проблема. В Естонії нічого не змінилося, якщо ви подивитеся навколо.

ВВС: Тоді чому вони тут?

К.К.: Але їхня присутність - вона помітна. Вони спілкуються з нашими людьми, ходять у школи, їх видно на місцях. І жителі Естонії вітають присутність військ НАТО тут, в нашій країні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Навчання НАТО в Естонії у травні 2014 року, через два місяці після анексії Криму

ВВС: Голова зовнішньої розвідки Естонії Мікк Марран нещодавно застеріг, що Росія може готувати провокації проти британців, щоб дискредитувати солдатів НАТО в Естонії. Чи було вже щось схоже?

К.К.: Насамперед я маю сказати, що нічого такого не було. У всіх військових в Естонії, включно з нашими, хороші стосунки з місцевим населенням. Якщо хтось десь і побився, якщо когось образили, то яка різниця, хто саме? Серед молоді такі речі трапляються постійно, і це жодним чином не шкодить репутації військ НАТО в Естонії.

Росія непередбачувана. Росія не визнає міжнародні угоди, під якими поставила свій підпис, наприклад, Будапештський меморандум.

ВВС: У своїй нещодавній промові, виголошеній тут, на військовій базі Тапа, британський прем'єр-міністр Тереза Мей сказала: "Агресія з боку Росії, що триває, становить дедалі більшу небезпеку для наших друзів в Естонії". Ви згодні з цією заявою? І якщо так, то яку саме небезпеку з боку Росії ви бачите?

К.К.: Росія непередбачувана. Росія не визнає міжнародні угоди, під якими поставила свій підпис, наприклад, Будапештський меморандум (про гарантії безпеки для України в обмін на відмову від ядерної зброї). Я думаю саме про це говорила британський прем'єр-міністр.

Копирайт изображения AFP Image caption Кальюлайд чекає від Володимира Путіна першого кроку до примирення із Заходом

ВВС: Чому, на вашу думку, загроза зростає, якщо говорити про дії Росії?

К.К.: Хіба Росія вивела свої війська з України? Хіба окупація Криму завершилася? Або, може, Грузія змогла повернути собі території, які втратила в 2008 році? Всі ці події укладаються в оцінку ризиків Терези Мей, з якої я й інші члени НАТО згодні.

ВВС: Ви не раз говорили, що метою президента Росії Володимира Путіна є знищення глобальної системи безпеки. Чи вважаєте ви Росію ворогом, ворожою державою?

К.К.: Ні.

ВВС: Хто ж для вас Росія?

К.К.: Росія - наш сусід. Я була б дуже рада, якби у нас були хороші відносини з Росією, яка розвивається, йдучи шляхом демократії. Я думаю, до речі, що Росія була б більш успішною в економічному плані, якби йшла шляхом демократії. Адже якщо ти непередбачуваний, інвестиції до тебе не прийдуть.

Я думаю, що 2008 року ми побачили початок лавини, яка зупинилася у Криму в Україні.

Якщо ти непередбачуваний, з тобою занадто ризиковано торгувати, навіть якщо не буде нових санкцій. І це сумна історія. Я думаю, що 2008 року ми побачили початок лавини, яка зупинилася у Криму в Україні.

ВВС: 2008 рік, ви маєте на увазі війну Росії з Грузією?

К.К.: Так, саме так. Це той самий процес. Це відмова визнати, що менш сильні країни мають право на вибір. І коли відбулися події в Грузії, реакція Заходу була недостатньо жорсткою. Західні країни не дали зрозуміти, що не терпітимуть такого розвитку подій.

Зараз західні уряди вивчили урок. Тому коли сталися події в Криму, пішла жорстка реакція. Були запроваджені санкції, з'явилося розуміння, що Мінські домовленості повинні бути втілені в життя, і Крим повинен повернутися до складу України. Все це залишається в силі.

ВВС: Але Мінські домовленості не були реалізовані, а Крим не був повернутий Україні. Нічого не змінилося після санкцій.

К.К.: Ну і що, нам тепер треба сказати - вибачте, ми переглянемо свою позицію? Ні, зовсім навпаки, ми повинні залишатися сильними та єдиними. І саме це ми і робимо.

Копирайт изображения AFP Image caption Генсек НАТО Єнс Столтенберг інспектує базу в Тапа

ВВС: Схоже, Володимир Путін не збирається йти у відставку, і нинішня політична система в Росії може проіснувати ще тривалий час. Багато хто говорить про нову холодну війну. Ваша країна готова до довгострокових недружніх відносин з вашим найбільшим сусідом?

К.К.: Я дуже сподіваюся, що відносини між західними країнами і Росією могли б налагодитися і стати нормальними. Чим раніше це станеться, тим краще. Але, на жаль, перші кроки до примирення повинна зробити Росія. А не західні країни, які лише нагадують Росії про її міжнародні зобов'язання.

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