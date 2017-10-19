Рада ухвалила закон про медреформу

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Парламент у другому читанні ухвалив законопроект про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів, який дає старт медичній реформі в Україні.

"За" проголосували 240 депутатів. Голосування завершилося оплесками у сесійній залі.

Присутній у залі прем'єр Володимир Гройсман заявив, що завдання влади - зробити медицину якісною.

"Ми могли нічого не зробити і терпіти те зубожіння, яке є в українських лікарнях. А сьогодні вашою відповідальністю, нашими спільними зусиллями ми починаємо важку працю", - додав він.

Законопроект ухвалили після трьох днів розгляду приблизно тисячі правок.

Також парламент ухвалив за основу урядові зміни до бюджетного кодексу, необхідні для впровадження реформи.

Окрім того, депутати підтримали за основу ініційований президентом проект закону про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості.

Як зміниться медицина?

Медична реформа передбачає перехід на міжнародні протоколи лікування, створення Національної служби здоров'я, запровадження принципу "гроші ідуть за пацієнтом" і державного гарантованого пакету послуг та ліків.

Державний гарантований пакет містить усі можливі послуги, які держава повністю або частково оплачуватиме за рахунок медичного страхування. У МОЗ пояснюють, що до пакету входитиме усе, що можна вважати медициною, але, наприклад, не пластична хірургія. Перелік послуг та ціни на них мають ухвалювати щороку.

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Щороку держбюджет визначатиме, скільки грошей виділити на держпрограми гарантій, ця сума має становити не менш ніж 5% ВВП, розповіла, представляючи законопроект у Раді, заступник голови комітету з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів В інтерв'ю ВВС Україна керівниця МОЗ розповіла про проблеми фінансування медичної галузі.

Зараз фінансування системи охорони здоров'я складає 3% ВВП - приблизно 70 мільярдів гривень.

З нового року розпочнеться перехід від бюджетного утримання лікарень до закупівлі послуг.

Ухвалення медреформи скасовує прив'язку пацієнтів до медзакладу за місцем прописки, тож кожен пацієнт буде вільним у виборі сімейного лікаря.

"Вибираєш лікаря, який тобі подобається, якому довіряєш. За направленням сімейного лікаря вибираєш лікаря вторинної ланки", - розповідав заступник керівника МОЗ Павло Ковтонюк.

За медичне обслуговування платитиме держава, співоплату за медичну допомогу скасували, заявила пані Сисоєнко.

Лікарні мають отримати автономію, тобто право самостійно займатися управлінням та розподілом коштів.

За і проти

Критики пропонованих урядом змін, зокрема голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець, вважають, що медреформа може зруйнувати медичну галузь в Україні і порушує Конституцію.

Під час обговорення у парламенті депутат Сергій Соболєв назвав медреформу "недолугою". Депутат Сергій Каплін завив, що наслідком її впровадження, на його думку, буде "тотальне знищення сільської медицини". А член парламенту Сергій Каплін вважає, що наслідком реформи "буде тотальне знищення сільської медицини".

Підтримати реформу закликали президент Петро Порошенко, прем'єр Володимир Гройсман, громадські активісти, пацієнтські організації, а також посли країн "Великої сімки".

Там зазначили, що гарантування державою фінансування застрахованих медичних послуг і ‎ліків через Національну службу здоров'я - це свідчення готовності рухатися далі у здійсненні ‎‎"надважливих реформ".

За потребу медреформи в Україні також виступала посол Британії Джудіт Гоф.

Напередоні у МОЗ повідомили, що зміни в системі охорони здоров'я вже почалися: впроваджують систему госпітальних округів, діє програма "Доступні ліки", у тестовому режимі працює електронна система обліку.