ВВС Україна оголоcила Довгі списки Книги року ВВС-2017

ВВС Україна оприлюднила Довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2017 та Дитяча Книга року ВВС-2017, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

"Довгі списки" формувала редакція ВВС Україна.

До Довгого списку премії Книга року ВВС-2017 увійшли 16 видань:

Тарас Антипович. Помирана. - Київ. "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", 2016.

Юрій Винничук. Лютеція. - Харків. Фоліо, 2017.

Руслан Горовий. 1000 і 1 ніч війни. - Київ: Видавництво "ТаТиШо", 2017.

Марина Гримич. Падре Бальтазар на прізвисько Тойво. - Київ: Нора-Друк, 2017.

Максим Дупешко. Історія, варта цілого яблуневого саду. - Чернівці: Книги-XXI, 2017.

Сергій Жадан. Інтернат. - Чернівці: Meridian Czernowitz, 2017.

Олександра Іванюк. Амор[т]е. - Чернівці: Книги-XXI, 2017.

Олександр Ірванець. Харків. 1938. - Київ: Laurus, 2017.

Катерина Калитко. Земля загублених, або маленькі страшні казки. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.

Маркіян Камиш. Чормет. - Київ: Нора-Друк, 2017.

Макс Кідрук. Не озирайся і мовчи. - Харків, Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2017.

Йван Козленко. Танжер. - Київ, Видавничий дім "Комора", 2017.

Андрій Курков. Шенгенська історія. - Харків, Фоліо, 2017

Володимир Рафєєнко. Довгі часи. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.

Наталка Сняданко. Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.

Василь Шкляр. Троща. - Харків, Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2017.

До Довгого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2017 увійшли 12 видань:

Соня Атлантова. Миші. - Київ: Фонтан Казок, 2017.

Галина Вдовиченко. 36 і 6 котів-детективів. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.

Анатолій Григорчук. Перша доріжка в небо. - Київ: Час майстрів, 2017.

Ірена Карпа. День усіх білок. - Чернівці: Книги-XXI. Чорні вівці, 2017.

Анна Коршунова. Комп і компанія. - Київ: Час майстрів, 2017.

Галина Кирпа. Тринадцятий місяць у році. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.

Анастасія Левкова. Старшокласниця. Першокурсниця. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.

Діана Мельникова. Розбишацький детектив. - Київ: Фонтан Казок, 2017.

Зірка Мензатюк. Чарівні слова. - Чернівці: Видавничий дім "Букрек", 2016.

Ірина Мориквас. Магда і вітер. - Київ. "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", 2017.

Олег Чаклун. Піраміда Синтії. - Київ: Фонтан Казок, 2017.

Ярослав Яріш. Самійло. - Київ: Час майстрів, 2017.

До журі конкурсу Книга Року ВВС входять:

Віра Агеєва, професор, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Ольга Герасим'юк, журналістка, член Нацради з питань телебачення і радіомовлення

Віталій Жежера, письменник, журналіст (тільки у дорослій номінації)

Тарас Лютий, філософ, письменник

Світлана Пиркало, радник з питань культури ЄБРР (тільки у дитячій номінації)

Марта Шокало, випусковий редактор ВВС Україна.

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі гривневого еквіваленту £1,000.

Видавці книг-переможців у обох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.

Переможці минулих років:

2016

Таня Малярчук "Забуття" (Книга року BBC).

Галина Ткачук, "Тринадцять історій у темряві" (Дитяча Книга року ВВС).

2015

Василь Махно, "Дім у Бейтінґ Голлов" (Книга року BBC).

Андрій Бачинський, "140 децибелів тиші" (Дитяча Книга року ВВС).

2014

Софія Андрухович, "Фелікс Австрія" (Книга року ВВС).

Катя Штанко, "Дракони, вперед!" (Дитяча Книга року ВВС).

Сергій Жадан, "Ворошиловград" (Книга десятиліття ВВС).

2013

Ярослав Мельник, "Далекий простір" (Книга року BBC).

Мар'яна і Тарас Прохаськи, "Хто зробить сніг" (Дитяча Книга року ВВС).

2012

Юрій Винничук, "Танго смерті" (Книга року ВВС).

Леся Воронина, "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів" (Дитяча Книга року ВВС).

2011 - Володимир Рутківський, "Cині води".

2010 - Сергій Жадан, "Ворошиловград".

2009 - Іздрик, "ТАКЕ".

2008 - Люко Дашвар, "Молоко з кров'ю".

2007 - Володимир Діброва, "Андріївський узвіз".

2006 - Сергій Жадан, "Капітал".

2005 - Юрій Винничук, "Весняні ігри в осінніх садах".