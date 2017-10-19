Битва за Ugg: домашнє взуття в Австралії чи бізнес у США

Image caption Австралійський виробник чобіт Едді Ойґур дає відсіч юридичним претензіям американців

В Австралії "угг" ("ugg") — це загальна назва чобіт з овечої шкіри. Австралійці часто носять їх удома замість капців. У США ж це бренд — і великий бізнес однієї компанії. Звідси почалися цікаві юридичні баталії, пише Джуліан Лоркін.

Туристів, що прогулюються повз відомий торговельний центр "Coop's Shot Tower" у Мельбурні, часто приваблює крамниця UGG, де можна придбати культові австралійські чобітки.

Угги вважаються австралійськими за походженням, так само, як сир фета — грецьким. Однак мало хто з відвідувачів крамниці знає, що корпорація Deckers Outdoor (виробник чобіт UGG) насправді американська, а не австралійська.

І тепер ця компанія вирішила витіснити австралійських виробників з ринку продажу цих чобіт у всьому світі. Вона подала багатомільйонний позов проти сіднейського виробника Едді Ойґура за порушення права власності на торговельну марку.

"Це ні в які ворота не лізе", — обурюється Едді Ойґур, засновник фірми Australian Leather, який приїхав на суд до США.

"Угги — це просто назва чобіт. Ми їх продаємо вже майже сто років. А тепер американський гігант привласнив собі цю назву як товарний знак і вставляє нам палиці в колеса".

Перші традиційні австралійські угги виготовили в 1930-ті роки в Блакитних горах. Це тепле взуття допомагало пережити холодну зиму в Новому Південному Уельсі. Але тепер, коли ці чоботи стали модними за океаном, почалася юридична шарпанина.

Це битва за великі гроші. У першій половині 2017 року прибутки компанії Deckers із головним офісом у Каліфорнії зросли більш ніж на 20 відсотків — до 209 мільйонів доларів США.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Продаж чобіт виявився справою прибутковою

Deckers зареєструвала торговельну марку UGG у 1999 році й відтоді виграла кілька судів з конкурентами, заборонивши їм продавати ці чоботи в Сполучених Штатах.

Однак австралійські судді з цим не погодилися і винесли вердикт: "угг" — це загальна назва чобіт, виготовлених з овчини, з вовною всередині. Тепер назву "угг" в Австралії не можна захистити товарним знаком, і продавати угги в цій країні може будь-хто.

По дорозі до суду

У Лідкомбі, передмісті Сіднея, 40 працівників компанії Australian Leather щорічно виготовляють приблизно 50 000 пар уггів з австралійської овчини.

В інтерв'ю BBC пан Ойґур сказав: "З 2009 року я не можу експортувати жодної пари уггів. Це жахливо. Усі мої клієнти з різних країн світу хочуть мати австралійські угги, але Deckers не дозволяє нам їх експортувати".

Deckers подала позов проти сіднейської компанії, вимагаючи штрафних санкцій — у розмірі багатьох мільйонів доларів плюс переказ усіх коштів з банківських рахунків Australian Leather на рахунок Deckers. Також компанія зажадала, щоб усі чоботи зі складу Australian Leather перевезли через Тихий океан в Америку, де їх знищать.

Deckers стверджує, що угги винайшов австралійський серфер Браян Сміт, який почав шити ці чоботи в Санта-Моніці, штат Каліфорнія, у 1978 році.

Розмовляти з BBC компанія відмовилася. У своїй заяві вона повідомила, що судовий позов скеровано не проти продажів у Австралії. Звернення до суду пов'язано з тим, що компанія Australian Leather порушила права власника зареєстрованого товарного знаку в США.

"Deckers впевнено стоїть на своєму і з нетерпінням очікує можливості представити свої аргументи в суді", — ідеться в заяві.

Копирайт изображения Nick Xenophon Team Image caption Минулого тижня Едді Ойґур (ліворуч) і австралійський сенатор Нік Ксенофон протестували проти Deckers у США

Пан Ойґур прилетів у Америку не лише для того, щоб боротися зі звинуваченнями в суді. Він хоче скасувати право на американську торговельну марку — і мати змогу вільно продавати свої чоботи в усіх країнах світу. "Я роблю це не лише для себе, а й для всієї австралійської чоботарської галузі", — заявив він.

Ойґур стверджує, що для нього виготовлення пари уггів коштує 48 австралійських доларів, тоді як Deckers продає їх за 39. "Деякі чоботи [Deckers] роблять у Китаї, а це, мабуть, разом із транспортуванням до Австралії обходиться лише в 30 австралійських доларів", — пояснює власник компанії.

Австралійський незалежний сенатор Нік Ксенофон навіть порушив це питання в парламенті своєї країни.

"Це битва, в якій варто позмагатися, — заявив він торік. — Французи можуть назвати торговельною маркою слово "шампанське", а греки — слово "фета". І Австралія може відстояти слово "угг" заради свого малого бізнесу".

Зрештою австралійський комітет із захисту прав споживачів вирішив не втручатися. Проте пан Ксенофон і далі докладає зусиль, щоб справа Едді Ойґура набула розголосу. Він поїхав разом з бізнесменом до Сполучених Штатів і минулого тижня влаштував акцію протесту перед головним офісом Deckers.

Торгівля за "асоціацією"

Ось уже багато років Дін Вілкі, спеціаліст із брендингу, який працює в Університеті Аделаїди, вивчає, що спонукає покупців купувати товари, що є знаковими для тої чи іншої країни. В інтерв'ю BBC експерт повідомив, що поведінка компанії Deckers його не дивує.

"Вони мають зиск із так званої "вторинної асоціації". У цьому випадку йдеться про австралійський стиль життя, — розповів пан Вілкі. — Вони розмальовують чоботи австралійськими картинками, і в покупця виникає відчуття, що цей товар оригінальний. А невимушена позитивна атмосфера своєю чергою налаштовує покупця на покупку товару".

За словами експерта, покупці вкрай рідко звертають увагу на те, в якій країні виготовлено чоботи. "А навіть якщо дивляться, то ми вже настільки звикли до китайської продукції, що люди просто не звертають на це увагу", — пояснив пан Вілкі.

Image caption Крамниця UGG, що належить компанії Deckers, у центрі Мельбурна

Пан Вілкі вважає, що в покупців із США Австралія асоціюється з відпочинком, тож придбати угги — це приблизно те саме, що купити сувенір. "Однак вторинну асоціацію можуть скопіювати конкуренти, і вона втратить цінність. Тож офіційна реєстрація торговельної марки — дуже розумний хід, який гарантує, що на ринку ви будете єдиним продавцем цього товару", — вважає експерт.

На його думку, в Австралії ця проблема не набула широкого розголосу, бо там в уггах нечасто ходять на публіці.

"Вони трохи незграбні на вигляд, їх часто взувають удома як капці. Найбільше уггів купують туристи, — розповідає він. — У США їх вважають стильним взуттям, трохи незвичним і злегка провокаційним".

Пан Ойґур сказав, що через позов Deckers йому довелося скоротити штат працівників.

"Ми - лише маленька фірма, яка намагається звести кінці з кінцями, шиючи чоботи, адже ми це робили завжди", — сказав він.

Судові баталії вже на завершальній стадії. Але дата оголошення остаточного вироку в цій справі ще не відома.