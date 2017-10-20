Що відомо про смертельну аварію в Харкові

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У п'ятницю 20 жовтня суд має обрати запобіжний захід студентці Олені Зайцевій. Вона була за кермом позашляховика Lexus RX350, який карколомним "піруетом" збив 11 людей у центрі Харкова. Напередодні вечері дівчині оголосили підозру.

П'ятеро загинули на місці, шестеро пішоходів - в лікарні з серйозними травмами. Троє з пацієнтів - у медикаментозній комі.

Постраждалі

Серед потерпілих - 30-річна вагітна харків'янка Жанна Власенко. У жінки - складна травма голови, лікарі занурили її в медикаментозний сон.

За даними медиків, загрози майбутній дитині, яка має народитися у березні, - немає. Проте стан матері досить тяжкий.

"Кожний, буквально кожний рух, кожний препарат, - все це призначається так, щоби надати максимальну допомогу жінці і не нашкодити дитині", повідомила Ірина Лодянка, заступник головного лікаря Харківської обласної клінічної лікарні:

У середу ввечері Жанна гуляла по місту разом із подругою-киянкою Оксаною.

Сама Оксана - у відділенні інтенсивної терапії іншої харківської лікарні, вона просить пресу не показувати її обличчя і не називати прізвища: вдома хвора мама, і жінка не хотіла б її хвилювати.

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До Харкова Оксана приїхала на семінар і залишилася в гостях у друзів на кілька днів - познайомитися з містом. Жінка картає себе за це рішення: мовляв, якби не вона - вагітної подруги не було б тієї миті на місці аварії.

"Знаєте, якби я не залишилася - цього б не сталося з нею. Я дуже сильно за неї хвилююся, значно більше, ніж за себе. Мені, як кажуть лікарі, пощастило. Лише травма голови та тріщина в коліні", - розповідає вона.

В сусідніх палатах цього ж відділення ще троє постраждалих в аварії: двоє сестер, Діана та Оксана Берченко, та Юрій Неудачін. Їм усім іще немає 30. У всіх - серйозні травми.

"Це пошкодження голови, зокрема головного мозку, грудної клітини, черевної порожнини, внутрішніх органів, це скелетні травми. Двоє - у вкрай тяжкому стані. Вони у нейровегетативній блокаді, це штучна кома. Двоє - просто тяжкі", - розповів про своїх пацієнтів Андрій Козаченко, заступник головлікаря лікарні Швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Картина пригоди

У середу ввчері в центрі Харкова автомобіль Lexus виїхав на перехрестя, коли навперейми вже почав рух перпендикулярний потік.

Це можна побачити на відео з камер спостереження, яке оприлюднив у ютьюбі харківський інтернет-провайдер Triolan.

На кадрах також видно, як Volkswagen Touareg квапився випередити інших учасників руху і не встиг загальмувати, коли перед ним з'явився інший автомобіль. Він вибив Lexus по діагоналі на тротуар, де чекали зеленого світла пішоходи.

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Свідком події стала Ганна Костиріна. Вона продавала квіти навпроти. "Я почула дуже сильний удар, повернулася і побачила, як машина крутиться, крутиться, крутиться - і падає набік", - розповіла пані.

Важка машина на своєму шляху розтрощила світлофор, вітрини, рекламні конструкції і буквально знесла групу людей біля пішоходного переходу.

"Виск гальм - і все! Я просто відчуваю удар. І я лягаю. А потім… не знаю, мені здалося, що це долі секунди, але товариш каже, пройшло кілька хвилин, поки я отямився. Відкриваю очі, повертаю голову направо - і бачу мертвих людей", - каже Володимир, який воліє не називати свого прізвища.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Автокатастрофа в Харкові: авто викинуло на пішоходів

Приголомшений молодик із розбитим лобом і рештками крові на обличчі за кілька годин після аварії все ще залишався на місці пригоди.

Його допитала поліція та оглянули лікарі: обробили садна, травму визнали несерйозною.

Слідство

Водія автомобіля Lexus, 20-річну Олену Зайцеву, поліція затримала на місці пригоди.

У відділенні поліції їй зробили експрес-аналіз крові: він показав, що алкоголю чи наркотичних засобів в крові дівчини не було. "Чисті" й аналізи водія, який був за кермом Volkswagen Touareg.

Спершу підозри свідків та поліції впали на дівчину з Lexus. Зокрема, Міністр Внутрішніх справ Арсен Аваков назвав у себе на фейсбуці водійку такою, що "проігнорувала червоне світло світлофора на перехресті".

Однак після проведення слідчих дій поліція заявила: є дані про те, що Volkswagen також міг порушити правила, почавши рух передчасно, не переконавшись, що перехрестя звільнили інші учасники руху.

Про це свідчать покази самого водія та його пасажирки, заявив Олег Бех, начальник Головного управління Національної поліції у Харківській області: "І пасажирка, і водій вказали, що дійсно перший рух був на жовтий сигнал світлофора".

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Проте ніч в ізоляторі тимчасового тримання провела лише Олена Зайцева. Близько опівночі її офіційно затримали в присутності адвоката.

Також у неї вдруге взяли кров на аналіз - під тиском активістів, які зібралися під управлінням поліції з вимогою прозорого розслідування ДТП і хотіли переконатися, що усіх формальностей дотримано бездоганно.

Що відомо про водійку Lexus

Про Олену Зайцеву відомо, що вона навчається на третьому курсі Харківського університету імені Каразіна, що автомобіль Lexus належить не їй, а її вітчиму, і що за два роки за кермом вона неодноразово порушувала правила дорожнього руху.

"Вона шість разів притягалася до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Це були адміністративні протоколи за різні правопорушення, різної тяжкості. За них судами було накладено штрафи", - повідомила прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик.

Копирайт изображения Pavlo Pakhomenko Image caption Харків'яни приносять квіти на місце аварії

Навіть у поліції дивуються, чому за такої кількості порушень суд не забрав у неї права.

"При такій кількості правопорушень необхідно поставити питання - як цей фігурант взагалі отримав права. І як вона могла керувати транспортним засобом", - заявив на брифінгу Олег Бех, керівник харківської поліції.

За попередніми даними, у п'ятницю суд має обрати для неї запобіжний захід. Звинувачення вимагатиме тримання під вартою.

Речниця прокурора пояснює: "По-перше, це дуже резонансний злочин для міста. По-друге, це кількість загиблих. По-третє, ми прекрасно розуміємо, що це сім'я, яка має кошти, щоби, наприклад, зникнути з території держави".