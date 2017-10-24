Китай у графіках: "велика чистка" президента Сі

Копирайт изображения AFP Image caption З часів Мао такої кількості звільнень у Компартії ще не бачили

Відколи Сі Цзіньпін у 2012 році став лідером Китаю, він розгорнув масштабну і безжальну антикорупційну кампанію, в межах якої було покарано понад мільйон партійних функціонерів.

Дослідження BBC з'ясувало, що за його лідерства в Китаї звільнили з посад понад 170 міністрів і заступників міністрів, багато з яких опинилися за ґратами. Підставою для цих звільнень стали звинувачення в корупційних діях або порушенні партійної дисципліни.

Дехто описує це як масивну внутрішню чистку партійних лав від суперників, подібних до якої не було від часів Мао Цзедуна і його Культурної революції, коли багато провідних партійців були репресовані.

Наскільки масштабна ця кампанія?

Найпомітнішим відходом від партійних традицій стало порушення численних неписаних правил, які регулювали діяльність Комуністичної партії Китаю (КПК) після смерті Мао.

Переслідування такої великої кількості партійних провідників загальнонаціонального масштабу не пройшло повз увагу загалу - адже в попередні десятиліття їх просто тихо відправляли на пенсію.

Однак у минулі п'ять років 35 членів (як повних, так і тимчасових) впливового Центрального комітету КПК потрапили в немилість. Це приблизно стільки ж, скільки за весь період від 1949 до 2012 року.

Хто покараний?

Якщо послуговуватися офіційними джерелами, то внаслідок проголошеної Сі Цзіньпіном антикорупційної кампанії за минулі п'ять років було покарано вражаючі 1 млн 340 тисяч партійних чиновників державного рівня і на місцях - так званих "тигрів і мух".

Практично жодний прошарок партії не залишився поза увагою представників нового режиму. Серед покараних - сільські голови, директори заводів, міністри і генерали.

Так звана "велика чистка" досягла самісінької верхівки уряду: найбільшим трофеєм став третій найважливіший керівник Китаю Чжоу Юнкан. Він очолював велетенський апарат внутрішньої безпеки. Але його відправили на пенсію.

Сунь Чженцай, який був звільнений з посади секретаря міськкому Чунціна, став усього четвертим дійсним членом Політбюро, якого виключили з лав Компартії. Він був призначений до приходу до влади Сі Цзіньпіна і в свої 54 роки вважався перспективним партійцем, здатним у майбутньому очолити КПК.

Чжоу Юнкан - найвищий посадовець, який втратив позиції в КПК. До його відставки в 2012 році він був третім найвпливовішим політиком Китаю. У 2015 його засудили на довічне ув'язнення за хабарництво, зловживання посадою і розкриття державних таємниць.

- найвищий посадовець, який втратив позиції в КПК. До його відставки в 2012 році він був третім найвпливовішим політиком Китаю. У 2015 його засудили на довічне ув'язнення за хабарництво, зловживання посадою і розкриття державних таємниць. Раптово усунутий з посади в липні Сунь Чженцай - найвищий із діючих посадовців, звільнених у чистках Сі Цзіньпіна. Він став четвертим із дійсних членів Політбюро, виключеним із лав партії

- найвищий із діючих посадовців, звільнених у чистках Сі Цзіньпіна. Він став четвертим із дійсних членів Політбюро, виключеним із лав партії Сюй Цайхоу до виходу на пенсію в 2013 році був найвищим військовим чином. Проти нього порушили розслідування в хабарництві, виключили з партії і притягли до суду. У 2015 році він помер від раку.

до виходу на пенсію в 2013 році був найвищим військовим чином. Проти нього порушили розслідування в хабарництві, виключили з партії і притягли до суду. У 2015 році він помер від раку. Го Босюн служив у часи Ху Цзіньтао. У липні 2016 він став найвищим від 1949 року військовим чином, що постав перед судом за звинуваченнями в хабарництві. Його засудили на довічне ув'язнення.

служив у часи Ху Цзіньтао. У липні 2016 він став найвищим від 1949 року військовим чином, що постав перед судом за звинуваченнями в хабарництві. Його засудили на довічне ув'язнення. Лін Цзіхуа - відданий радник Ху Цзіньтао, якого швидко усунув Сі Цзіньпін. Після скандалу, який почався із загибелі його "роздягненого" сина в катастрофі Ferrari, сам пан Лін у 2016 році був засуджений до довічного ув'язнення за хабарництво.

Майже 70% керівного Центрального комітету партії внаслідок нинішнього з'їзду будуть заміщені новими людьми. Однак у більшості випадків причиною будуть не звинувачення в корупції, а вік.

Неписане партійне правило вимагає, щоби члени ЦК КПК виходили на пенсію у 65 років.

Чи обійшли чистки армію?

Жодна сфера не була реструктуризована за президента Сі Цзіньпіна так драматично, як збройні сили. Відразу після призначення він узявся за масштабну програму реорганізації і модернізації війська.

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У спробі запровадити об'єднане командування західного зразка в Китаї звільнили понад 60 генералів, а на провідні позиції призначили молодих офіцерів.

Чого хоче Сі Цзіньпін?

Партійний з'їзд у Пекіні, що проводиться раз на п'ять років, залишить президента Сі на чолі Компартії, до керівництва якої буде залучено нових людей.

Якщо все піде за планом президента Сі, то він призначить на ключові посади своїх людей. Відколи він прийшов до влади, багато його союзників зробили блискучі кар'єри. Ось деякі з них.

Лі Чжаньшу - був керівником партійної організації у сусідній із паном Сі області на початку їхніх кар'єрних стежин. У 2015 він побував у Москві як "спеціальний представник" пана Сі. Відігравав провідну роль у плеканні відносин із Росією.

був керівником партійної організації у сусідній із паном Сі області на початку їхніх кар'єрних стежин. У 2015 він побував у Москві як "спеціальний представник" пана Сі. Відігравав провідну роль у плеканні відносин із Росією. Чень Міньєр - один із представників "Нової армії Чжецзяна", групи тепер високих представників КПК, які працювали під проводом пана Сі, коли він був секретарем партії в Чжецзяні.

один із представників "Нової армії Чжецзяна", групи тепер високих представників КПК, які працювали під проводом пана Сі, коли він був секретарем партії в Чжецзяні. Ще одним представником цієї групи є Цай Ці . Перед призначенням до столиці він вів популярним блог, який мав 10 мільйонів фоловерів у соцмережах.

. Перед призначенням до столиці він вів популярним блог, який мав 10 мільйонів фоловерів у соцмережах. Його вважають провідним помічником президента Сі в питаннях зовнішньої політики. Ван Хунін відомий як "китайський Кіссінджер". У минулому був радником із зовнішніх питань президентів Ху і Цзяня.

відомий як "китайський Кіссінджер". У минулому був радником із зовнішніх питань президентів Ху і Цзяня. Сам президент Сі Цзіньтао називав свого ключового радника з економічних питань Ліу Хе "дуже важливою людиною", коли представляв його раднику президента Обами з питань національної безпеки в 2013 році. Пан Ліу має диплом магістра з державного управління Гарвардського університету.

Той, хто потрапить у Політбюро, отримає максимальний вплив. Його склад зазвичай оприлюднюють в останній день з'їзду КПК.

Оглядачі кажуть, що пан Сі скористався антикорупційною кампанією, щоб вплинути на те, хто потрапить до складу нового Політбюро.

КПК багато десятиліть керували консенсусом, але тепер, твердять критики президента Сі, він переписує статут і зосереджує повноту влади у своїх руках.

Прихильники президента наполягають, що боротьба з корупцією потрібна для очищення партійних лав і відновлення довіри до партії в суспільстві в час, коли президент втілює свою мрію перебрати світове лідерство у США.

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