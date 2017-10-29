Рецепт сезону від ВВС: імбирно-грушеві медальйони

Час підготування - до 30 хвилин

Час приготування - понад 2 години

Кількість порцій - 2-4

Страва дієтична. Вегетаріанська.

Ці прості бабусині ласощі — ідеальний перекус під час прогулянки сільськими дорогами, на пляжі чи в парку. Груші мають бути твердими, але стиглими.

Інгредієнти

2 великі тверді груші

1 ст. л. цукру-піску

1 ч. л. сушеного меленого імбиру

Спосіб приготування

1. Розігріти духовку до 110°C. Вистелити дно двох дек пергаментом для випічки.

2. Груші нарізати тоненькими кружальцями за допомогою овочерізки чи дуже гострого ножа.

3. Викласти груші в один шар на пергамент. Можна вкладати щільно — висихаючи, кружальця стискаються.

4. Перемішати цукор з імбиром і щедро посипати кожне кружальце. Запікати в духовці протягом трьох годин: через півтори години перевернути й пекти ще півтори години.

5. Витягти грушеві скибочки з духовки й охолодити.

6. Зібрати цукор з пергаменту, за бажанням додати ще трохи цукру. Посипати імбирним цукром хрусткі грушеві скибочки.

Порада - замість меленого імбиру можна взяти цинамон.

Рецепт від Кітті Гоуп і Марка Ґрінвуда з програми Sweets Made Simple.