Рецепт сезону від ВВС: імбирно-грушеві медальйони
Час підготування - до 30 хвилин
Час приготування - понад 2 години
Кількість порцій - 2-4
Страва дієтична. Вегетаріанська.
Ці прості бабусині ласощі — ідеальний перекус під час прогулянки сільськими дорогами, на пляжі чи в парку. Груші мають бути твердими, але стиглими.
Інгредієнти
- 2 великі тверді груші
- 1 ст. л. цукру-піску
- 1 ч. л. сушеного меленого імбиру
Спосіб приготування
1. Розігріти духовку до 110°C. Вистелити дно двох дек пергаментом для випічки.
2. Груші нарізати тоненькими кружальцями за допомогою овочерізки чи дуже гострого ножа.
3. Викласти груші в один шар на пергамент. Можна вкладати щільно — висихаючи, кружальця стискаються.
4. Перемішати цукор з імбиром і щедро посипати кожне кружальце. Запікати в духовці протягом трьох годин: через півтори години перевернути й пекти ще півтори години.
5. Витягти грушеві скибочки з духовки й охолодити.
6. Зібрати цукор з пергаменту, за бажанням додати ще трохи цукру. Посипати імбирним цукром хрусткі грушеві скибочки.
Порада - замість меленого імбиру можна взяти цинамон.
Рецепт від Кітті Гоуп і Марка Ґрінвуда з програми Sweets Made Simple.