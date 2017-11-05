Рецепт сезону від ВВС: як приготувати соус чатні
Час підготовки - до 30 хвилин
Час приготування - 30-60 хвилин
Кількість - 7-8 банок
Дієтична та вегетаріанська страва.
Соус чатні — чудовий подарунок на Різдво, який можна приготувати заздалегідь. Кабачки, гарбуз, зелені помідори чи інші овочі та фрукти можна замінити яблуками, і результат буде незмінно чудовим.
Підготовка: знадобиться вісім банок об'ємом 330 мл.
Інгредієнти
- 1 кг кислих яблук
- 500 г цибулі
- 2 зубчики часнику
- 5 см свіжого кореня імбиру
- 100 г родзинок (чи інших сухофруктів, наприклад, фініків)
- сушений перець чилі на кінчику ножа
- 500 мл дистильованого солодового оцту
- 250 г світлого тростинного цукру
- 1½ ч. л. солі
Спосіб приготування
1. Яблука почистити, вирізати серцевину й порізати великими шматками. Також крупно порізати цибулю, подрібнити часник, очистити й дрібно порізати імбир.
2. Покласти яблука, цибулю, часник, імбир, перець чилі та фрукти у велику каструлю з широким дном. Додати оцет, цукор і сіль, перемішати. Поставити на середній вогонь і нагрівати, помішуючи, до повного розчинення цукру.
3. Довести до кипіння. Зменшити вогонь і, періодично помішуючи, варити приблизно годину. Після загустіння соусу помішувати частіше і стежити за тим, щоб цукор не почав підгорати на дні каструлі. Готовність чатні перевіряють дерев'яною лопаткою. Якщо провести нею по дні каструлі, маса не повинна потекти в утворену доріжку.
4. Підготувати банки, попередньо розігрівши духовку до 140°C. Ретельно помити банки в теплій воді з миючим засобом і добре промити під проточною водою. Банки й кришки сушити перевернутими в духовці. (Можна помити банки, пропустивши через гарячий цикл у посудомийній машині.)
5. Обережно пересипати чатні ложкою в стерильні банки й одразу закрити. До вживання зберігати в прохолодному темному місці протягом місяця, щоб смак став насиченим.
Рецепт відТейн Принс.