Рецепт сезону від ВВС: як приготувати соус чатні

Час підготовки - до 30 хвилин

Час приготування - 30-60 хвилин

Кількість - 7-8 банок

Дієтична та вегетаріанська страва.

Соус чатні — чудовий подарунок на Різдво, який можна приготувати заздалегідь. Кабачки, гарбуз, зелені помідори чи інші овочі та фрукти можна замінити яблуками, і результат буде незмінно чудовим.

Підготовка: знадобиться вісім банок об'ємом 330 мл.

Інгредієнти

1 кг кислих яблук

500 г цибулі

2 зубчики часнику

5 см свіжого кореня імбиру

100 г родзинок (чи інших сухофруктів, наприклад, фініків)

сушений перець чилі на кінчику ножа

500 мл дистильованого солодового оцту

250 г світлого тростинного цукру

1½ ч. л. солі

Спосіб приготування

1. Яблука почистити, вирізати серцевину й порізати великими шматками. Також крупно порізати цибулю, подрібнити часник, очистити й дрібно порізати імбир.

2. Покласти яблука, цибулю, часник, імбир, перець чилі та фрукти у велику каструлю з широким дном. Додати оцет, цукор і сіль, перемішати. Поставити на середній вогонь і нагрівати, помішуючи, до повного розчинення цукру.

3. Довести до кипіння. Зменшити вогонь і, періодично помішуючи, варити приблизно годину. Після загустіння соусу помішувати частіше і стежити за тим, щоб цукор не почав підгорати на дні каструлі. Готовність чатні перевіряють дерев'яною лопаткою. Якщо провести нею по дні каструлі, маса не повинна потекти в утворену доріжку.

4. Підготувати банки, попередньо розігрівши духовку до 140°C. Ретельно помити банки в теплій воді з миючим засобом і добре промити під проточною водою. Банки й кришки сушити перевернутими в духовці. (Можна помити банки, пропустивши через гарячий цикл у посудомийній машині.)

5. Обережно пересипати чатні ложкою в стерильні банки й одразу закрити. До вживання зберігати в прохолодному темному місці протягом місяця, щоб смак став насиченим.

Рецепт відТейн Принс.