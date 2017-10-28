#НеПроґавте: вибух у Києві та незалежність Каталонії
Для заклопотаних людей пропонуємо головні події тижня, що минає.
У середу в Києві пролунав вибух біля телеканалу "Еспресо". Загинули двоє людей, постраждали троє, зокрема депутат Ігор Мосійчук та політолог Віталій Бала.
У міжнародній політиці наприкінці тижня теж вибухнула бомба - але в переносному значенні.
Каталонський парламент проголосував за оголошення незалежності. Мадрид у відповідь запровадив пряме правління в регіоні.
У Харкові померла шоста жертва резонансної аварії.
У Криму звільнили двох засуджених лідерів Меджлісу. Чому?
Одразу три соціологічні групи опублікували свіжі політичні рейтинги. Там багато несподіванок.
Київ на вихідних сколихнуло викрадення немовляти з дитячого садочка. На щастя, дитину швидко знайшли.
Вадим Свириденко - війсковий медик, який був поранений під Дебальцевим. Він провів чотири дні на морозі, чекаючи на допомогу. Обморозив усі кінцівки, які довелося ампутувати. Щемкий сюжет про його біль - але й перемоги.
У розділі "Блоги" пропонуємо історичний матеріал про примусове переселення західних українців у 1947 році.
А психолог Олена Савинова написала про витончене психологічне насильство - газлайтинг.
Коротке бабине літо закінчилося, прийшов холод і українці дістали з шаф теплі пальта і куртки. А як в таку погоду одягалися наші пра-прабабусі сто років тому? Український інститут історії моди показав неймовірні старовинні речі: