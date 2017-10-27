Криза в Каталонії у 300 словах

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прихильники незалежності вийшли на вулиці святкувати

Протистояння між Каталонією та центральним іспанським урядом - тема досить складна. Спробуймо пояснити її простими словами.

Що таке Каталонія?

Це заможний автономний регіон на північному сході Іспанії, історія якого налічує майже тисячу років.

Він має власну мову, парламент, прапор і гімн, а також поліцію.

Через що суперечка?

27 жовтня каталонський парламент оголосив незалежність. За це рішення проголосували 70 депутатів, проти - 10.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Каталонії Карлес Пучдемон голосує за незалежність в каталонському парламенті

Голосування відбулося після референдуму 1 жовтня, на якому 90% учасників підтримали незалежність. Але явка склала всього 43%.

Волевиявлення пройшло попри заборону Конституційного суду Іспанії.

Поліція намагалася завадити людям пройти на дільниці, відбулися сутички.

Якою була відповідь Мадрида?

Іспанія неодноразово називала референдум незаконним.

За лічені хвилини після голосування в каталонському парламенті сенат Іспанії схвалив запровадження прямого правління в Каталонії - відповідно до 155-ї статті Конституції.

Іспанський прем'єр Маріано Рахой згодом заявив, що розпускає каталонський парламент і призначає на 21 грудня вибори в регіоні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Маріно Рахой заявив, що розпускає каталонський парламент

Лідер Каталонії Карлес Пучдемон застеріг, що парламент у Барселоні відповість на "найгіршу атаку" на Каталонію від часів диктатури генерала Франко.

Чому ця криза важлива?

Ознак того, що ситуація може перерости у збройний конфлікт, немає.

Але вона може економічно нашкодити регіону та Іспанії в цілому, принісши нестабільність в єврозону.

Також це може послужити прикладом для сепаратистських рухів в інших країнах Європи.