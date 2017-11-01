Ксенія Собчак: "Мене намагаються задушити у кремлівських обіймах"

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Оголошення Ксенії Собчак про намір змагатися з Володимиром Путіним на президентських виборах стало головною несподіванкою нинішнього політичного сезону в Росії.

В інтерв'ю Російській службі Бі-бі-сі пані Собчак розповіла, коли почала думати про балотування, як допомагала з розслідуванням Олексію Навальному, що відбувається у її штабі й чому вона знову з'явилася в ефірі федеральних каналів.

"Як тільки з'явилися гроші, пішли зливи"

ВВС: В одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що пропонували Олексію Навальному розробити план спільних дій на випадок, якщо його не допустять до виборів. Коли ця розмова відбулася?

Ксенія Собчак: Точно не пам'ятаю, але це було приблизно за тиждень до його публічного звернення, де він назвав мої погляди людожерськими і так далі. Це було восени, напевно, на початку вересня.

ВВС: 9 червня на каналі "Дождь" перед вашим з ним інтерв'ю Навальний сказав наступне: "У кого є президентські амбіції, так це у Ксенії Собчак". Він тоді вже розумів, що ви плануєте?

К.С.: Я думаю, що він не розумів. Це, скоріше, була така історія, пов'язана з нашим інтерв'ю і з моєю журналістською роботою. Багато стали критикувати його після цього інтерв'ю. Я просто робила свою роботу і в цьому сенсі не можу це якось коментувати. Знаю, що Олексій за підсумками інтерв'ю якісь такі речі говорив.

ВВС: Виходить, що ваша готовність оголосити про рішення дозріла восени?

К.С.: Ні, це був десь липень. Я вперше почала про це говорити зі своїми друзями-бізнесменами, з тими людьми, які погодилися фінансувати цю кампанію, у другій половині липня.

Мабуть, десь там зрозуміли, що це все серйозно. І почалося

У серпні вже стало зрозуміло, що це серйозна річ. Ми стали розробляти систему, думати, як будемо робити кампанію, і так далі.

Щойно з'явилися гроші, рахунок, тут же пішли вже зливи з адміністрації президента, стаття у "Ведомостях" (Російська газета "Ведомости" вперше написала про можливу участь Ксенії Собчак у президентській гонці 1 вересня. - Ред.).

Це було дивно, як працює ця система. Адже рівно у день, коли мені спонсори перевели більшу суму грошей на кампанію, і з'явилася ця стаття. Мабуть, десь там зрозуміли, що це все серйозно. І почалося.

"Я допомагала Навальному з розслідуваннями"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пані Собчак каже, що підтримує ідеї Олексія Навального, але діє іншими методами

ВВС: Скептики вважають, що кампанія Ксенії Собчак потрібна для того, щоб випустити пар через недопуск Навального. У Навального є план протесту, якщо його не допустять. Тут з'являєтеся ви і пропонуєте голосувати за себе. Чи не послаблює це Навального?

К.С.: Ні! Як я можу його послаблювати? Навпаки, роблю сильнішим, тому що ми ставимо собі одні й ті ж цілі, просто різними методами.

Не для всіх людей бути заарештованими - це те, до чого вони готові. Багато людей по всій країні виступають проти Путіна. Вони готові щось зробити, але сідати до в'язниці не готові. Чому не забезпечити їм законну процедуру? Що тут поганого? Я дійсно не розумію.

Як я можу послаблювати Навального, якщо я захищаю його позицію, якщо я вірю в те, що він повинен бути допущений до виборів, якщо я підтримую його принципи? Я навіть допомогла йому зробити деякі його розслідування.

Я хочу, щоб ці вибори стали референдумом про довіру Путіну

Я всього лише показую іншу дорогу. Я кажу: "Хлопці, якщо хочете йти на вулицю і протестувати - чудово, ви герої. Уперед, це правильна річ, добре, що ви до неї готові. Але для тих, хто не готовий йти на вулицю, є й інший шлях".

ВВС: Чи можете навести у приклад хоча б одну людину, яка спробувала б отримати найголовнішу посаду в країні, не маючи політичної бази, досвіду, партії за спиною? Хто ваша рольова модель?

К.С.: Я з приводу своїх шансів на цих виборах налаштована дуже реалістично. Я розумію, що шанс стати президентом навіть менший за мінімальний.

Але є концепція виборів, які можуть перевернути ситуацію, і таких прикладів багато. Ми пам'ятаємо референдум з приводу [чилійського диктатора Аугусто] Піночета. Він думав, що у нього вся влада в країні, але після референдуму він втратив силу.

Я хочу, щоб ці вибори стали референдумом про довіру Путіну. Люди, які будуть віддавати голос мені, будуть голосувати не за мене, а проти Путіна і його системи.

І якщо таких людей буде багато, це може перевернути ситуацію, це призведе до великих змін. Це залежить від того, скільки прийде на вибори - ми можемо навіть домогтися другого туру. Але я не можу домогтися цього одна.

Кремлівські обійми

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ВВС: Щодо ваших зустрічей з президентом Путіним. Ви сказали, що у вас була розмова...

К.С.: Я вже все на цю тему сказала. Друзі, давайте не будемо обсмоктувати одне і те ж по 148 разів. У мене немає ніяких зустрічей з президентом Путіним. За весь цей час у мене була одна зустріч, пов'язана з кіно.

Я, до речі, для кіно зустрілася ще й з [прем'єр-міністром Дмитром] Медведєвим та іншими людьми, які зробили велику політичну кар'єру, а до цього працювали з батьком.

Мій єдиний зв'язок з Путіним - це те, що коли я була 10-річною дівчинкою й грала в Nintendo і Super Mario, він працював з батьком.

Я все, що могла, вже на цю тему розповіла. Давайте не будемо до цього повертатися!

ВВС: Тобто другої зустрічі не було? Тому що про це говорять.

К.С.: Ні! Ніяких зустрічей з президентом Путіним у мене ні до, ні після не було. Про що говорять?

Коли ви мені скажете, хто конкретно говорить, які пред'являють докази, тоді ми про це ще поговоримо. А поки це все шкідники, які намагаються задушити мене у кремлівських обіймах. Я про це не хотіла б говорити.

"Путін - злодій", - це не та мова, яку обираю я

ВВС: Ви говорили, що збираєтеся критикувати не Путіна особисто, а систему, яку він збудував. Також ви говорили, що вважаєте приєднання Криму до Росії незаконним. Хіба те, що сталося з Україною, це не персональні дії Путіна?

К.С.: Звичайно, це його персональні дії. Я ніколи не говорила, що не буду критикувати особисто Путіна. Я сказала, що ніколи не стану критикувати Путіна як людину.

В останні роки мені не подобалося, коли Навальний або хтось інший говорили про Путіна щось на кшталт "подивіться на Путіна, у нього ботокс". Мені це не подобається. "Путін - злодій", - це не та мова, яку обираю я.

Я всі ці роки говорила, що Путін - це той, хто несе відповідальність за систему, яку він збудував. Путін - це той, хто так зміцнив могутність ФСБ у нашій країні. Путін несе відповідальність за те, що ми в міжнародній ізоляції.

Звичайно, те, що трапилося з Кримом, - це результат путінської політики. І я вважаю, що потрібно обговорювати те, який Путін політик, а не людина.

"Вони хочуть посміятися над дурепою-блондинкою"

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ВВС: В інтерв'ю з Навальним ви сказали, що рішення про його допуск або недопуск до виборів буде ухвалювати особисто Путін.

К.С.: Безумовно.

ВВС: Виходить, що і про вашу участь ухвалює рішення теж Путін?

К.С.: Давайте будемо реалістами - у нас всі рішення щодо виборів ухвалює Путін і люди, які працюють на Путіна. Я стверджую, що ці вибори можна назвати тільки "немов би вибори" - хочу, щоб цей ярлик приклеївся під час моєї кампанії.

Жоден кандидат, навіть який зібрав 300 і більше тисяч підписів, не буде допущений, якщо буде вольове рішення. Мій розрахунок на те, що Кремль буде мене недооцінювати і вважатиме мою участь вигідною.

Гарний політик відрізняється від поганого тільки тим, чи зумів він використати ситуацію для своєї користі чи його використали інші люди. Я сподіваюся виявитися гарним політиком.

На сьогоднішній момент завдання номер один - зібрати підписи. Далі щось там вирішать у високих кабінетах. Я не хочу, чесно кажучи, влазити їм у голову. Зареєструють - і слава богу. Головне, що у мене є моя позиція, яку я буду продовжувати висловлювати. Не зареєструють - це покаже, що вони злякалися навіть у їх розумінні "блондинки в шоколаді".

ВВС: Як "блондинка в шоколаді" виявилася на "Росії-1" у шоу у Андрія Малахова? Ви нещодавно говорили, що вас включили в стоп-листи.

К.С.: Так, безумовно, у мене все життя були стоп-листи на всіх каналах. Чому Малахов запросив - це питання не до мене. Вони вирішили, що вони скористаються ситуацією і будуть сміятися над дурепою-блондинкою на своїх телеекранах. Вийшло у них посміятися у цій програмі? Мені здається що ні.

Мені вдалося і вимовити прізвище Навального, і поговорити про Крим, і закликати всіх людей все ж таки читати реальні джерела інформації, а не пропаганду на федеральних телеканалах. Програму мінімум під час цього ефіру я виконала.

ВВС: Деяким людям у Росії, які говорять, що Крим повинен належати Україні, загрожує кримінальне переслідування. Деякі знаходяться під слідством і у в'язниці. Як вам вдається вимовляти такі слова без наслідків?

К.С.: Що значить вдається? У моїх словах немає нічого екстремістського. У мене є група юристів, які готові обґрунтувати кожне моє слово з точки зору відповідності закону. Я говорю те що я думаю, і ніхто не змусить мене говорити інакше!

"Не готова підставляти інших під вогонь"

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ВВС: Головний технолог вашого штабу Олексей Сітніков заявив про відхід. Він розповів, що все робиться на коліні, що немає фінансування. Поясніть, у чому причина такого демаршу?

К.С.: У вас не зовсім коректна інформація. Ніякого демаршу тут немає. Йдеться про те, що я ухвалила рішення, що ми не будемо співпрацювати з Олексієм Сітніковим.

У нас немає ніякої конфліктної ситуації. Я просто подивилася на роботу протягом двох тижнів і зрозуміла, що доцільніше рухатися іншим шляхом. Щоб і заощадити, і зробити нашу роботу ефективною.

Зрозуміло, що велика команда - це завжди притирання. Є прекрасні люди, які сьогодні займаються вибудовуванням штабу: це Віталій Шкляров, Ігор Малашенко.

ВВС: Але всі вони не займаються збором підписів і вибудовуванням польової роботи, за яку відповідав Сітніков. Хто тепер буде цим займатися?

К.С.: Ми вирішили питання зі збором підписів. У нас є команда "польовиків", які збираються, з якими ми активно зустрічаємося.

ВВС: Олексій Сітніков сказав про те, що разом з ним йде і його команда з приблизно 30 осіб з вашого штабу.

К.С.: Можна я не буду це коментувати? Мені здається, вам потрібно поспілкуватися з ним окремо.

ВВС: Чи є у вашому штабі Дем'ян Кудрявцев (Російський медіаменеджер, екс-гендиректор холдинга "Коммерсант". - Ред.)? Кажуть, що він з вами співпрацює.

К.С.: Я не коментую. Вам краще запитати про це у Дем'яна Кудрявцева.

ВВС: Тобто ви не підтверджує і не спростовує?

К.С.: Я не коментую. Політика у Росії - це справа дуже небезпечна.

Себе підставляти під розстрільний вогонь я готова, інших проти їхньої волі - ні. Тому, якщо вони вважатимуть за потрібне сказати, нехай скажуть самі. І бізнесмени, і люди, які працюють у команді.

ВВС: Хто з великих бізнесменів погодився фінансувати кампанію?

К.С.: Ще раз кажу, я не можу відповідати вам на ці питання. Ці питання не до мене, а до цих бізнесменів. Не можу підставляти їхні бізнес. Коли вони захочуть - сподіваюся, найближчим часом - оголосять самі.