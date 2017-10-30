З мішком на голові: як депортували соратників Саакашвілі

Копирайт изображения UNIAN Image caption Двом грузинам з оточення Міхеіла Саакашвілі скасували посвідки на проживання після "прориву кордону" з Польщі 10 вересня. Того дня Саакашвілі охороняли багато грузинських співвітчизників

Українська влада депортує з країни громадян Грузії з оточення колишнього президента тієї країни та екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі.

Як повідомили у генпрокуратурі України, міграційна служба займається депортацією двадцяти громадян Грузії, які отримали дозвіл на перебування в Україні під час управління Саакашвілі Одеською областю, як цінні діячі культури.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що деякі з цих людей готують в Україні "державний переворот".

У відомстві також додали, що міграційна служба діє відповідно до законодавства. Рішення про примусове повернення можуть ухвалити, якщо дії іноземця або особи без громадянства порушують законодавство про правовий статут або суперечать інтересам національної безпеки країни.

Трьох громадян Грузії, включно з підполковником грузинської армії у відставці Давідом Макішвілі, вже відправили у Тбілісі 21 жовтня.

В інтерв'ю ВВС вони розповідають про те, що робили в Україні та як відбувалась їхня депортація.

Генпрокуратура України до моменту підготовки матеріалу не надала ВВС коментар з цього приводу.

Тбілісі-Донбас-Київ

Давід Макішвілі приїхав в Україну 11 жовтня 2014 року. До цього він близько двадцяти років служив у збройних силах Грузії, брав участь в російсько-грузинській війні. Після зміни влади в Грузії його понизили, і він звільнився.

Макішвілі два роки воював на боці України в зоні АТО, брав учать у бойових діях та тренував українських військових.

Він також був радником командувача Національної гвардії з переходу на стандарти НАТО та створення нової концепції для Нацгвардії.

Під час бойових дій він двічі був поранений. Після другого поранення в голову переїхав до Києва.

Image caption Давід Макішвілі два роки воював в АТО на боці України. 10 вересня супроводжував Міхеіла Саакашвілі під час проникнення в Україну

"Це був час, коли СБУ припинила охороняти його [Саакашвілі], і він запросив своїх колишніх охоронців - тих, хто охороняв його під час президентства в Грузії. Я його знаю давно, ми дружимо, він мене попросив проконсультувати з безпеки його охорону. Я просто допомагав хлопцям - оцінював ризики, планував маршрути його переїзду", - каже Макішвілі.

Давід Макішвілі був разом із Саакашвілі під час його скандального проникнення в Україну через польсько-український кордон. Через це, за адміністративне правопорушення, Макішвілі мали судити у Львові 3 листопада.

Але, за його словами, останнім часом він, як і інші його співвітчизники, які займались питаннями безпеки, вже не були поруч з Саакашвілі. Той найняв охоронців з української приватної компанії.

"Ми не брали участі в акціях, ми не займались політикою, так що, якщо ми десь засвітились на камерах під час протестів, це коли ми займалися безпекою. В останній місяць ми вже не перебували поруч з ним", - каже пан Макішвілі.

Депортація на батьківщину

Макішвілі згадує, що 21 жовтня йшов з дому до торгового центру, коли біля пішохідного переходу з мікроавтобуса із затемненим склом вибігли шестеро озброєних людей у масках і військовій формі без розпізнавальних знаків.

"Вони підбігли до мене… почали силою укладати на землю, бити прикладом автомата, одягли кайданки, застебнули позаду і почали обшукувати", - згадує він.

У нього забрали його особисті речі - годинник та гаманець - і посадили до машини, одягнувши на голову мішок.

На питання вони не відповідали, а через півгодини його пересадили у автомобіль для перевезення ув'язнених, де з нього зняли мішок.

Людина у формі національної гвардії України вимагала його код від телефону і почала ставити питання про те, кого з високопоставлених осіб він знає в уряді та силових структурах України.

На питання Давід Макішвілі відповідати без адвоката відмовився. Захисника йому не надали та через деякий час відвезли в аеропорт.

"Літак був маленьким, належав Нацгвардії, тому що всередині літака лежали журнали Нацгвардії, статути, різні документи. Через дві хвилини завели другу людину з мішком на голові - мого друга Георгія Рубашвілі, а потім вже Міхаіла Абзіанідзе, також з мішком на голові", - згадує він.

Image caption Міхаіл Абзіанідзе з дружиною українкою

Макішвілі згадує, що більше за всіх нарікав Абзіанідзе, у якого дружина, громадянка України, та чотиримісячна дитина лишились в Україні.

Зараз в Абзіанідзе стоїть штамп про анулювання постійного дозволу на проживання. Йому заборонили в'їзд в Україну протягом трьох років.

За словами Макішвілі, такий же штамп стоїть у паспорті Рубашвілі, а ось у нього самого з собою в той день паспорта не було.

"У Міхаіла Абзіанідзе був постійний дозвіл на проживання, а в мене й у Георгія - тимчасові - до 20 грудня 2017 року", - вказав Макішвілі.

Абзіанідзе: "Я чистий, як кришталева вода"

Абзіанідзе був першим, кого затримали 21 жовтня для того, щоб відправити у Тбілісі.

Він якраз ішов в аптеку купувати чотирьохмісячній доньці ліки. Його також затримали озброєні особи у балаклавах та з мішком на голові відвезли до аеропорту.

"Мене перевели у спеціальну машину, в якій перевозять ув'язнених… Кайданки не зняли, сидів я там десь шість годин", - каже він.

За його словами, до нього кілька разів підходили слідчі, ставили питання, у тому числі про те, що він робив під час проникнення Саакашвілі в Україну.

Сам Абзіанідзе каже, що він перебував на українському боці кордону і його не переходив.

"У літаку я кричав, я весь на нервах, вони пристебнули мене руками до крісла літака, ноги замотали скотчем у двох місцях і сказали, що, якщо не замовкну, то можуть заклеїти рота скотчем. Я сказав, що буду мовчати, тільки не потрібно мені заклеювати рота", - згадує він.

Абзіанідзе, колишній співробітник державної охорони у департаменту конституційної безпеки, прилетів до України у жовтні 2014 року. За кілька днів, за його словами, він зробив пропозицію своїй нинішній дружині.

"Я поїхав в Україну одружуватись… Я з нею познайомився у Грузії, і наші стосунки тривали вже майже два роки, і я вирішив приїхати та зробити їй пропозицію. Ось так лишився потім в Україні", - каже він.

Image caption Ще один грузин, який воював в АТО, Вано Надірадзе, 10 вересня був серед керівників охорони переходу кордону. Зараз він серед керівників охорони наметового табору під парламентом

За його словами, з того часу він жив у Києві. Допомагав Саакашвілі - іноді у якості водія, а іноді займався його безпекою.

Крім цього, у Києві він працював тренером з кікбоксингу. Його дружина - громадянка України, але він вирішив мати постійний дозвіл на проживання, а не українське громадянство, щоб не відмовлятись від грузинського.

Абзіанідзе, як і Макішвілі, впевнені, що єдиною причиною, через яку його депортували з України, було перебування поруч з Саакашвілі. Але, за його словами, він сьогодні про це не шкодує.

При цьому він зазначає, що в останній місяць практично не працював на Саакашвілі, а більшу частину часу жив з родиною.

"Саакашвілі оточували надійні люди, і вони вирішили, мабуть, позбутися нас, щоб його налякати чи ослабити. Іншого пояснення немає - вони не мали права мене депортувати. Я законно жив в Україні. Звичайно, цього я так не залишу, зроблю все, щоб довести свою правду. У них немає підстав, я нічого не порушував, я чистий, як кришталева вода", - заявив Абзіанідзе.

Політика та право

Адвокат Бека Басілая, який представляє інтереси всіх трьох депортованих у Грузію, сказав ВВС, що дії стосовно всіх підзахисних були аналогічні. Їх схопили на вулиці, завдали фізичних та словесних образ, і, без оголошення причин затримання чи прав, відправили у Тбілісі.

Він стверджує, що у всіх депортованих було легальне право на перебування в Україні.

"Це не можна назвати депортацією, тому що однозначно було незаконним обмеженням свободи людини та дії, які принижували цих трьох людей, що здійснили представники української влади", - каже Басілая ВВС.

Адвокат вже звернувся в прокуратуру та МВС Грузії, а також у МЗС, вимагаючи реагувати на дії влади України.

За його словами, грузинська влада зобов'язана почати слідство через дії стосовно громадян Грузії. Поки що відповіді на звернення не було.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Міхеіл Саакашвілі остерігається, що його теж можуть депортувати

Раніше українські ЗМІ повідомили, що Саакашвілі та член парламенту Юрій Дерев'янко поскаржились у прокуратуру України через депортацію Макішвілі, Абзіанідзе та Рубашвілі.

Натомість у державній міграційній службі України заявили "5 каналу", що троє громадян Грузії не мали законних підстав для перебування в Україні. При цьому у відомстві стверджують, що повідомили всіх трьох про це задовго до депортації.

"У місті Києві знайшли трьох громадян, у яких не було підстав для перебування. Раніше їм скасували підстави для перебування в Україні. Вони мали покинути територію України, проте вони цього не зробили", - заявив спікер міграційної служби Сергій Гунько.

Макішвілі та Абзіанідзе натомість стверджують, що ніякого повідомлення про їхнє перебування в Україні до депортації вони не отримували.

21 жовтня міграційна служба зробила спеціальну заяву щодо депортації громадян Грузії.

Там вказали, що завдяки спільним діям правоохоронців та міграційної служби у Києві виявили трьох громадян Грузії, які перебували в Україні з порушенням міграційного законодавства.

"Стосовно двох громадян Грузії, за поданням компетентних органів, підрозділами ДМС у вересні були скасовані дозволи на проживання та анульовані посвідки", - йдеться у заяві служби.

Третій громадянин Грузії, за версією ДМС, "тривалий час перебував на території держави незаконно, не маючи засобів існування".

Через це ДМС ухвалила рішення примусово повернути громадян до Грузії та проконтролювати виконання.