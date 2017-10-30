Трамп і Росія: хто є хто в головній драмі сезону

У розслідуванні впливу Росії на вибори у США та можливої участі Кремля у виборчій кампанії Трампа щодня з'являються нові подробиці. І розвиток подій у цій драмі нічим не поступається серіалу "Картковий будинок".

Наразі тривають декілька розслідувань зв'язків штабу Трампа з Росією. Є інформація про неминучі арешти.

Пропонуємо вам посібник глядача з переліком основних дійових осіб до перших трьох сезонів єдиної політичної драми, яка має значення.

Сезон перший. Вибори

У цьому сезоні Дональд Трамп, зірка реаліті-шоу, отримує головну роль у політичній п'єсі, запускаючи президентську кампанію. Його підтримує сім'я, і він привертає до себе увагу росіян. Сезон закінчується інтригою, фінал відкритий - чи зможе аутсайдер Трамп перемогти на виборах?!

Усе це відбувалося вже досить давно, тож нагадаємо вам головних дійових осіб сезону.

Хто це? Дональд Трамп, кандидат-мільярдер (який до початку третього сезону вже стане 45-м президентом Сполучених Штатів).

Сюжет. Поки Дональд Трамп об'їжджав країну вздовж і впоперек, ведучи виборчу кампанію, американська розвідка заявила, що Росія зламала пошту його конкурентів-демократів.

Запитання - навіщо? Чи намагався Кремль вплинути на результати виборів, і що було відомо Трампу та його команді?

Що саме Дональд Трамп намагався зробити для того, щоб замести сліди в поточному розслідуванні його зв'язків з Росією?

Хто це? Він очолював виборчий штаб Трампа до того, як був змушений звільнитися за підозрою у зв'язках з російськими олігархами та Україною.

Сюжет. Понад десять років Пол Манафорт провів в Україні як політичний консультант. Він подав у відставку з посади очільника штабу у серпні 2016 року, після того, як його звинуватили у зв'язках із проросійськими групами в Україні. Також відбулася важлива нарада Манафорта з російською юристкою, яка, можливо, зливала команді Трампа засекречену інформацію. (Докладніше про це трохи згодом.)

Знову ми зустрінемося з ним у третьому сезоні, коли слідчі з ФБР проведуть обшук у його будинку.

Хто це? Старший син президента. Той Трамп, який справді зустрічався з росіянами, як нам відомо. Важливе запитання - навіщо?

Сюжет. Роль Дональда Трампа-молодшого у розгортанні цієї саги зводиться до зустрічі з російським юристом, яку влаштував музичний критик (усі деталі буде розкрито в третьому сезоні). Якщо цей крок здається необдуманим, то в багатьох сенсах саме таким він і був.

У червні 2016 року музичний критик Роб Ґолдстоун запропонував йому зустріч із юристом Наталією Весельницькою, пообіцявши Трампу-молодшому компромат на Гілларі Клінтон.

"Авжеж, це вкрай таємна інформація високого рівня, але таким чином Росія та її уряд хочуть підтримати містера Трампа", - написав Ґолдстоун.

"Чудово", - відповів Трамп-молодший і запросив їх обох до "Вежі Трампа", де вони зустрілися з працівниками Трампа, Джаредом Кушнером і Полом Манафортом.

Ця зустріч - ключова для більшої частини нашої сюжетної лінії, адже вона ставить кілька основних питань. Чи можна це вважати змовою штабу Трампа з урядом іноземної країни? Чому він погодився на зустріч? Дональд-молодший заявляє, що на зустрічі йшлося про російську політику щодо всиновлення сиріт, а Весельницька стверджує, що вона - не агент російського уряду. Однак цю сцену слідчі переглядатимуть ще багато разів у спробах докопатися до істини - чи були якісь порушення?

Сезон другий. Перехідний період

Дональд Трамп перемагає на виборах - і вганяє в ступор усіх своїх критиків. Однак цей перехідний етап не менш цікавий, ніж попередній сезон: Трамп обирає свій кабінет, представляє нових ключових фігур. Сезон закінчується президентською присягою Трампа холодного січневого ранку - але на цьому драматичні сюжетні колізії не закінчуються.

Хто це? Колишній генерал із кам'яним обличчям, член кабінету Дональда Трампа, що найшвидше серед усіх піде у відставку. Його змусять скласти повноваження після того, як випливе правда про його обман щодо контактів з російським чиновником. Що він знав і кому розповів?

Сюжет. Майкла Флінна призначили радником з національної безпеки буквально за лічені дні після виборів, усупереч пораді тодішнього президента Обами, який застерігав Трампа проти цього. Зірковий вихід Флінна стався в грудні 2016 року, після його спілкування з російським послом Сергієм Кисляком.

Газети Washington Post і New York Times повідомили, що Флінн і Кисляк обговорювали санкції, а згодом Флінн збрехав віце-президентові Майку Пенсу про цю розмову (за словами Кисляка, вони обговорювали "якісь прості речі").

Нині ФБР відкрило провадження і розслідує справу Флінна. І тут до гри долучається президент - також Бюро цікавить, чи намагався Трамп якось зменшити тиск слідства у цій справі.

Хто це? Чимало стежин у цьому драматичному серіалі ведуть до харизматичної постаті Сергія Кисляка, який до липня 2017 року був російським послом у Вашингтоні.

Сюжет. Роль Кисляка до кінця не зрозуміла. Але він з'являється декілька разів, як людина, з якою мали зустрічі більшість головних дійових осіб нашого серіалу. Слідчих найбільше цікавлять два питання - що їх до нього приводило і про що говорили? Посол Росії розмовляв як із Флінном, так і з Сешнсом. Обидва чиновники Трампа спочатку відхрещувалися від цих зустрічей, заявляли, що їх не було.

Чи варто нам знати якісь інші деталі? Що ж, Росія несамовито заперечувала закиди, які лунали на каналі CNN: мовляв, Кисляк - "головний шпигун і вербувальник шпигунів".

Хто це? У першому сезоні Джефферсон Боріґард Сешнс грав одну з другорядних ролей сенатора від штату Алабама й довіреного радника Трампа, але ближче ми з ним знайомимося вже в другому сезоні, коли Трамп висуває його на посаду генерального прокурора.

Сюжет. Сешнс - один з тих членів команди Трампа, які зустрічалися з російським послом Сергієм Кисляком, і ці зустрічі породжують багато питань.

Як тільки слідство ФБР зосередилося на виборчій кампанії Трампа, Сешнз відмовився керувати розслідуванням. Це рішення породило велику напругу: на адресу Сешнса у Twitter лунали неодноразові критичні випади з боку Трампа.

Сешнс заявив, що будь-які закиди щодо його співпраці з Росією - це "жахлива й мерзенна брехня".

Сезон третій. Президентство

На цьому етапі драма набирає обертів, і всі сюжетні лінії сходяться. Чимало другорядних персонажів, яких ми бачили в першому сезоні, повертаються, щоб помститися, і внутрішні чвари стають запеклими. І (поки що не підглядайте в кінець, але) слідчі вже беруть їх у кільце.

Хто це? Російська юристка, яка виступала проти обмежень, які США наклали на Росію. Її репутація вселяє жах, а драматичний потенціал здається неперевершеним. Але чи є вона маріонеткою Кремля? Сама Весельницька заперечує.

Сюжет. Її роль маленька, проте важлива. Саме з нею Трамп-молодший, Кушнер і Манафорт зустрічалися в червні 2016 року, і деталі цієї зустрічі було оприлюднено через рік, коли Трамп став президентом. За словами самої Весельницької, на зустрічі мали обговорювати всиновлення. Але ті, хто допоміг організувати цю нараду, стверджують, що юристка запропонувала компромат на демократів і кампанію Гілларі Клінтон. Однак та зустріч нізащо б не відбулася без...

Хто це? Емін Алагаров - найбільша поп-зірка Азербайджану, звісно. Ви не чули його хіта "Любов - це смертельна гра"? Емін допоміг влаштувати трампівський конкурс "Міс Всесвіт" у Росії. Його взаємини з Трампом досить теплі - вони надсилають один одному привітання з днем народження. Його батько Арас - мільярдер, який у Москві обертається у колах найвпливовіших людей.

Сюжет. Емін запустив коліщатка в процесі тієї зустрічі Трампа-молодшого. Електронний лист, надісланий Трампові, свідчить про те, що Емін пропонував інформацію на демократів (сам Емін стверджує, що цього не було). Також у тому електронному листі йшлося про те, що Арас Алагаров зустрічався з "головним державним прокурором" Росії (це дивна назва неіснуючої посади) і отримав інформацію на Гілларі Клінтон. Ви встигаєте стежити за перипетіями?

Хто це? Один з тих другорядних персонажів, які вигулькують нізвідки і змінюють хід усього сезону. Вона була виконувачем обов'язків генерального прокурора, доки на посаді не затвердили Сешнса. А потім її звільнили...

Сюжет. Це вона повідомила Білий дім про те, що Флінн сказав неправду щодо своїх зустрічей з росіянами. Її аргументом був той факт, що росіяни знали про ці зустрічі, а Білий дім був не в курсі, і через це Флінн міг легко стати об'єктом шантажу. А якою ж була винагорода? Буквально за кілька тижнів Дональд Трамп звільнив її під якимось приводом? Відтоді Саллі Єйтс - непримиренний критик президента.

Хто це? Він став заступником генерального прокурора Джеффа Сешнса. У теледрамі "Російський скандал" на таку роль призначили б відомого бродвейського актора, якого глядачі впізнають, але ніхто не може згадати його імені.

Сюжет. Оскільки Сешнс відмовився очолити основне розслідування зв'язків Трампа з Росією, цей обов'язок ліг на плечі Розенштейна. Важливим сюжетним поворотом стало те, що він призначив слідчого в особливо важливих справах - чим викликав незадоволення Білого дому. Також це він окремим листом порекомендував звільнити шефа ФБР Комі. Цей хід сподобався президентові трохи більше.

Хто це? Кушнер - чоловік дочки Трампа Іванки, персонаж, якого часто бачать, але вкрай рідко чують.

Сюжет. Під акомпанемент звинувачень у кумівстві він отримав важливу посаду в Білому домі - старшого радника президента з великим портфоліо. Саме його контакти з росіянами під час виборчої кампанії та після неї привабили слідчих, які тепер кружляють довкола. У червні 2016 року Кушнер відвідав ТУ САМУ зустріч між Дональдом Трампом-молодшим і російською юристкою. За його словами, там йому було дуже нудно, тому, щоб мати привід піти, він надіслав своєму асистентові повідомлення з проханням йому подзвонити.

Кушнер також одна з дійових осіб, які контактували з послом Росії Сергієм Кисляком. Як повідомляють, він розмовляв з послом по телефону (сам Кушнер це заперечує), а в грудні 2016 року мав з ним зустріч, на якій, за твердженнями слідчих, обговорювали налагодження неофіційного каналу обміну секретною інформацією з Москвою. Це він теж заперечує - але слідчим цікаво, чому Кушнер від самого початку не повідомив слідство про ці зустрічі.

Хто це? Коли Білий дім каже: "Ми передамо всі ваші запитання адвокатові пана Трампа", - то мають на увазі саме цю людину.

Сюжет. Вашингтон - місто, де повно адвокатів. Але важливішого за Джея Секулоу, особистого юриста президента, серед них не знайдеш. Як і більшість політиків, він має власне ток-шоу, але часто світиться в ефірі різних каналів - захищає Білий дім після оприлюднення знахідок слідства.

Хто це? Колишній журналіст британського таблоїда, має звичку робити селфі в смішних капелюхах. Сумнівне надбання для акторського складу, але в більшості хороших драм знайдеться місце для ексцентрика, який трохи не вписується в загальну картину.

Сюжет. Роб Голдстоун прокладає собі шлях у коло довірених осіб Дональда Трампа завдяки знайомству з російською поп-зіркою Еміном Агаларовим.

Голдстоун стає менеджером поп-зірки. Саме він контактує з Дональдом Трампом-молодшим від імені свого клієнта, щоб організувати ту сумнозвісну зустріч у "Вежі Трампа " в червні 2016 року. Голдстоун надсилає імейл Трампові-молодшому, обіцяючи компромат на Гілларі Клінтон, і з цього починається листування, яке згодом стане в цьому розслідуванні ключовим доказом.

Ще один важливий пункт резюме Голдстоуна - його допомога в організації конкурсу "Міс Всесвіт" у Росії. Завдяки цьому він одного разу зустрівся з самим Дональдом Трампом.

Хто це? Джеймс Комі - людина-вежа зі зростом за два метри, персонаж, який майже нічого не повідомляє про себе, але відіграє вагому роль у цій історії.

Сюжет. Його перший вихід у цій драмі відбувається в першому сезоні, коли в ролі директора ФБР він повторно відкриває провадження у справі імейлів Гілларі Клінтон - за якийсь тиждень до виборів. Демократи звинуватили його в її програші, республіканці нарекли героєм. Здається, тоді ми бачили його востаннє.

З початком третього сезону, через кілька місяців після вступу на посаду, новий президент звільняє директора ФБР. Як герой справжньої теледрами, Комі про це дізнається з телевізійних новин, коли летить у Лос-Анджелес. На той час він очолює розслідування можливих зв'язків між виборчою кампанією Трампа та Росією. Чи не тому його спекалися?

Його свідчення в Сенаті - одна з найзахопливіших сцен усього серіалу. Під присягою він повідомив політикам, що його попросили присягнути на вірність президентові, але він відмовився. Також Комі сказав, що Трамп йому наказував "облишити" розслідування діяльності Майкла Флінна . Цей персонаж досі важливий - невідомо лише, коли він знову з'явиться на екрані.

Хто це? Людина, яка вирішує долю президентства Трампа.

Сюжет. Деякі персонажі наділені великою владою, але їхні ролі не провідні. Наприклад, Роберт Мюллер, висока, немовби викарбувана з каменю фігура. Його призначили на роль "особливого радника", який мав перебрати на себе розслідування зв'язків з Росією після звільнення Джеймса Комі. Мюллер і Комі походять з однієї когорти - обидва колишні директори ФБР. Через це на адресу Мюллера лунали звинувачення в заангажованості.

Ходять чутки про те, що президент подумує звільнити Мюллера. Але поки що головний слідчий залишається на посаді - збираючи докази, тихо працює за лаштунками, разом із командою з 15 адвокатів і тридцяти інших працівників. Доповідають про те, що вже висунуто декілька кримінальних обвинувачень, а невдовзі почнуться й арешти.

Паралельно зі слідством Мюллера політики в Конгресі провадять власне розслідування. Однак єдиним уповноваженим висувати обвинувачення залишається Мюллер.

У четвертому сезоні Роберт Мюллер може зіграти вирішальну провідну роль.

Текст: Раджіні Вайдьянатан і Роланд Г'юз; ілюстрації Ґеррі Флетчера.