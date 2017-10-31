Парк радянського періоду: соцреалізм просто неба

Понад п'ять років тому на території етнографічного комплексу "Фрумушика Нова", розташованому на півдні Одеської області, створили Парк радянського періоду.
Як зізнається засновник "Фрумушики" Олександр Паларієв, ідею такого собі "парку неюрського періоду" він свого часу підгледів в приватному парку Грутас, що в Литві поблизу міста Друскінінкай.
Утім, каже пан Паларієв, не варто в його ініціативі шукати політичне підґрунтя і любові до СРСР.
У нього з радянською владою "власні рахунки", зазначає він.
Зараз у музеї просто неба зберігаються близько 120 скульптур, пам'ятників, погруддів, барельєфів Володимира Леніна, Йосипа Сталіна, Михайла Калініна та інших радянських державних діячів.
Експонати привозять не тільки з Одещини, а й всієї України.