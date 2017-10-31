Жінка-воїн Аміна Окуєва: що про неї відомо?

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Навколо імені Аміни Окуєвої, вбитої увечері 30 жовтня поблизу Києва, багато міфів. Хто вона і яким було її життя?

З відкритих джерел ВВС Україна зібрала факти біографії і політичної діяльності 34-річної жінки, яка воювала у складі батальйону "Київ-2" на Донбасі, входила до міжнародного батальйону ім. Дудаєва, сповідувала антиросійські погляди і вважала, що Росія є спільним ворогом України та Чечні.

Аміна, Анастасія, Наталія

За походженням Аміна Окуєва - українка, яка народилася у 1983 році в Одесі. У дитинстві та юності її звали Наталією Никифоровою. Вона закінчила Одеський медичний університет, якийсь час працювала у міській лікарні.

Вітчим Аміни-Наталії - Віктор Сергійович Никифоров - був директором Одеського музею Східного і Західного мистецтва.

Її життя круто змінилося у 2000-му році, коли вона у 17-річному віці прийняла іслам, почала носити хіджаб і змінила ім'я на Анастасія. Згодом вийшла заміж за військового, чеченця Ісу Мустафінова і стала Анастасією Мустафіновою, а потім змінила й ім'я - на Аміна.

Першого чоловіка Аміни вже немає серед живих: ЗМІ писали, що у 2003 році він раптово помер. ФСБ Росії зараховувало його до учасників "бандформування у Чеченській Республіці".

Згодом Аміна вийшла заміж за Іслама Тухашева, якого російські правоохоронні органи вважали "членом диверсійно-терористичної групи".

За даними російської преси, Іслам Тухашев мав паспорт громадянина РФ на ім'я Іслама Окуєва. Саме його прізвище Аміна носила до загибелі.

Щодо перебування у Росії, зокрема у Чечні, то відомо, що вона якийсь час жила у Москві та Грозному.

Але у 2003 році, разом із другим чоловіком Ісламом вона переїхала до України. Невдовзі українська влада депортувала його із країни за порушення правил перебування іноземців.

Невдовзі Іслама Окуєва звинуватили у вбивстві співробітника спецслужб Інгушетії і засудили до довічного ув'язнення.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Адам Осмаєв під час акції біля посольства Росії у Києві, квітень 2016 р.

Аміна і Адам

Третій чоловік Аміни, з яким вона шлюб не укладала, - Адам Осмаєв. Відомо, що вони познайомилися у Києві у 2009 році, певний час разом жили в Одесі. Але російські джерела твердили, що він переховувався від слідства, і що Аміна допомагала йому в цьому.

У лютому 2012 року, за часів президентства Віктора Януковича, в Одесі правоохоронці затримали Адама Осмаєва та громадянина Казахстану, Іллю П'янзіна, за підозрою у незаконному поводженні зі зброєю і вибуховими речовинами.

У день, коли їх затримали, в одеській квартирі сталися вибух і пожежа, внаслідок чого загинув один з чоловіків - Руслан Мадаєв. Ілля П'янзін потрапив до лікарні, Адама Осмаєва затримали спецслужби.

Через деякий час проти них порушили кримінальну справу за більш суворими статтями Кримінального кодексу України - "створення терористичної організації" і "підготовка теракту".

Тоді СБУ твердила, що з грудня 2011 по лютий 2012 року заарештовані готувалися до замаху на посадових осіб Росії, у тому числі Володимира Путіна, тодішнього прем'єр-міністра РФ і кандидата у президенти.

Навіть у Росії дехто вважав, що Осмаєва "призначили" терористом у передвиборчих цілях.

У квітні 2012 року Лефортовський суд Москви заочно заарештував Осмаєва. Відповідно до висунутих звинувачень, йому загрожувало до 20 років тюрми. Ілля П'янзін згодом був засуджений до 10 років позбавлення волі.

Адам Осмаєв звертався до української влади з проханням надати йому політичний притулок, але йому відмовили.

У той же час, він таки був засуджений в Україні за звинуваченнями у незаконному поводженні з вибуховими речовинами, знищенні чужого майна і підробці документів.

Звинувачення у підготовці терактів були зняті. Призначений термін покарання - майже три роки - Адам Осмаєв відбув у СІЗО, тому одразу ж після вироку вийшов на волю.

1 червня 2017 року у Києві на Адама Осмаєва і Аміну Окуєву було скоєно замах: нападник під виглядом журналіста французького видання Le Monde, перебуваючи в автомобілі разом із ними, почав стріляти.

Тоді Адам отримав поранення, Аміна не постраждала і кілька разів вистрелила у злочинця. Поліція його затримала.

За даними МВС, кілер може бути пов'язаний з главою Чечні Рамзаном Кадировим. Слідство у цій справі не завершене.

Журналіст Юрій Бутусов після загибелі Аміни написав, що "вона не могла жити без Адама ані хвилини".

"Вона врятувала йому життя тричі - коли витягувала в Одесі від видачі РФ. Потім коли поранила кілера з Росії, який стріляв у Адама впритул. І вона врятувала його сьогодні", - написав Юрій Бутусов у Facebook.

Аміна та Україна

На той момент, коли Адам Осмаєв вийшов із СІЗО, Аміна Окуєва вже служила добровольцем у батальйоні "Київ-2". Була оформлена як фельдшер, проте переважно брала участь у бойових діях нарівні із чоловіками.

Адам як доброволець приєднався до міжнародного миротворчого батальйону ім. Джохара Дудаєва, а після того, як командир Іса Мунаєв загинув у лютому 2015 року, він очолив цей батальйон, а Аміна стала його прес-секретарем.

У багатьох інтерв'ю Аміна Окуєва розповідала, як під час подій 2013-2014 років була у складі Самооборони Майдану як лікар, допомагала пораненим під час протестів у Києві активістам.

Копирайт изображения Ukrinform Image caption У 2014 році Ігор Мосійчук та Аміна Окуєва оголосили про створення "Антикремлівського блоку народів"

Аміна і Мосійчук

У 2014 році Аміна Окуєва брала участь у позачергових парламентських виборах. Вона балотувалася в одномандатному окрузі №136 Суворовського району Одеси, але отримала менше ніж 4% голосів виборців.

Згодом депутат парламенту від Радикальної партії Ігор Мосійчук сказав, що Аміна Окуєва є його помічником. Згідно із інформацією офіційного сайту Верховної Ради, - "на громадських засадах".

У 2014 році Ігор Мосійчук та Аміна Окуєва оголосили про створення "Антикремлівського блоку народів".

Депутат заявляв, що українці, перебуваючи в стані війни з Російською Федерацією, мусять підтримати народи Кавказу в їхній боротьбі за свободу і незалежність.

Саме вони були ініціаторами розгортання величезного прапора Ічкерії на майдані Незалежності у Києві у серпні цього року.

Ігор Мосійчук зазнав поранень 25 жовтня, коли виходив із будівлі телеканалу "Еспресо TV". Він вважає, що ідеться про теракт з метою знищити його.

Після загибелі Аміни Окуєвої він написав у Facebook, що поділяє впевненість Адама Осмаєва у тому, що ці два замахи пов'язані між собою.

"Після вбивства Аміни Окуєвої її поранений чоловік Адам Осмаєв заявив, що це справа рук тих же осіб, які вчинили замах на мене. Я додам, що ця ж група вчинила ще ряд вбивств. (...) Коло стискається! І сьогодні вже можуть бути проміжні результати зі встановлення цієї диверсійної групи", - написав пан Мосійчук.