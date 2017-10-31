"Новий сезон "Карткового будинку": соцмережі США про арешт Манафорта

Копирайт изображения AFP Image caption ФБР висунуло проти Манафорта обвинувачення за 12 епізодами

Пол Манафорт вийшов з дому о 7:50 ранку понеділка - досить пізно за вашингтонськими мірками. Він і його адвокат вирушили до вашингтонського відділення ФБР - Манафорта та його молодшого партнера Річарда Гейтса ввічливо і наполегливо попросили здатися владі.

Поки колишній керівник виборчої кампанії Дональда Трампа був у дорозі, Twitter його колишнього боса і більшості основних політичних гравців США мовчали.

Коментарі з'явилися значно пізніше - в той момент, коли прес-служба спецпрокурора Роберта Мюллера, який займається розслідуванням можливого втручання Росії в американські вибори, заявила про суть обвинувачень - жодне з них не стосувалося змови з Росією, але було безпосередньо пов'язане з трудовою діяльністю політтехнолога в Україні і зовсім тісно - з США.

США звинуватили Манафорта у змові проти батьківщини, несплаті податків, відмиванні грошей і в тому, що він не зареєструвався як агент іноземної держави - України.

Суть обвинувачень - діяльність Манафорта в Києві, його робота на уряд і особисто на колишнього президента України Віктора Януковича і Партію регіонів.

Американські політологи і блогери в один голос назвали запрошення Пола Манафорта до ФБР, суду і подальше взяття його під домашній арешт із заставою в 10 млн доларів "новим сезоном серіалу "Картковий будинок".

Російська служба Бі-бі-сі зібрала хронологію коментарів з приводу обвинувачення і подальшого арешту екс-глави штабу Трампа. Час - вашингтонський.

Конгресмен-республіканець Джим Бенкс заявив, що продовжить підтримувати розслідування, яке проводить спеціальний прокурор Мюллер - напередодні однопартійці Бенкса активно натякали на безліч причин, за якими могли б відправити спецпрокурора на лаву запасних.

Мюллер, своєю чергою, вирішив не коментувати - ні ймовірність відставки, ні підтримку з боку республіканського конгресмена.

Він і члени його команди були повністю зайняті Манафортом, Річардом Гейтсом і Джорджем Пападополусом - 30-річним колишнім радником кампанії Трампа.

Останній був тихо заарештований в липні, збрехав ФБР про свої контакти з Росією, був спійманий на обмані й одразу ж вирішив співпрацювати зі слідством.

Копирайт изображения EPA Image caption Ненсі Пелосі порівняла розслідування проти Манафорта з Вотергейтським скандалом

В цей час за дверима вашингтонського офісу ФБР американські політики і журналісти активно обговорювали і роботу спецпрокурора Мюллера, і обвинувачення проти Манафорта.

У тексті обвинувачень знайшлася одна фактологічна помилка: український політик Юлія Тимошенко, яка обіймала посаду прем'єр-міністра країни, і колишня кандидат в президенти на виборах 2009 року, названа в тексті керівником держави.

9:45

Лідер демократичної меншості в Конгресі Ненсі Пелосі назвала розслідування Мюллера не менш гучним, ніж Вотергейтський скандал, заявивши, що суспільство потребує незалежного розслідування втручання Росії у президентські вибори і причетності до цього представників кампанії Трампа.

10:00

Президент США Дональд Трамп чи не вперше вжив у своєму Twitter слово "вибачте".

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't Crooked Hillary & the Dems the focus????? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 жовтня 2017 р.

"Вибачте, але це було за роки до того, як Пол Манафорт став частиною виборчої кампанії Трампа. Чому б не сфокусуватися на шахрайці Гілларі і демократах?" - написав він.

"І ще, НЕМАЄ НІЯКОЇ ЗМОВИ!" - говорить наступний твіт президента, відправлений через пару хвилин.

У відповідь пильні читачі одразу навели твіт Ньюта Ґінґріча, колишнього спікера конгресу США і давнього соратника Трампа, датований днем ​​відставки Манафорта з посади голови виборчого штабу Трампа - 19 серпня 2016 року: "Ніхто не сміє сумніватися в тому, як багато Пол Манафорт по-справжньому зробив, щоб допомогти цій виборчій кампанії бути там, де вона знаходиться зараз".

11:00

Конгресмен Стів Коен написав у своєму "Twitter": "Все це пов'язано з тією зустріччю з агентами Кремля у "Тrump-tower"! І це тільки початок. Ніякого вибачення! Ніяких звільнень!"

12:00

Сенатор-демократ Марк Ворнер, віце-голова комітету з питань розвідки: "Ось чому настільки необхідно, щоб конгрес зробив щось для захисту незалежності спецпрокурора, як би далеко не зайшло його розслідування. Члени конгресу, республіканці і демократи, повинні чітко пояснити президенту, що неприпустимо з його боку видавати укази про помилування своїх помічників або навіть самого себе.

Результат буде негайним і знайде двопартійну підтримку в конгресі. Сенатський комітет з питань розвідки продовжить своє двопартійне розслідування щодо втручання Росії в американські вибори 2016 року ".

13:00

Марія Захарова, офіційний представник міністерства закордонних справ Росії назвала розслідування Роберта Мюллера фальшивкою, саркастично вказавши на фактичну помилку в тексті звинувачень.

"Чому це все є настільки фальшивкою ... Мені дуже "сподобався" фрагмент щодо того, що, виявляється, виходячи з останніх напрацювань американських силовиків, президентом України до [Віктора] Януковича була Юлія Тимошенко. Ви не знали, а вона була. Ви прекрасно розумієте, що коли мова йде про серйозне розслідування, дослідження, таких речей бути не може".

Копирайт изображения Valery Sharifulin/TASS Image caption Захарова звернула увагу на помилку в тексті розслідування Мюллера

Юрист Дональда Трампа Джей Секулоу дав коментар CNN, в якому назвав обвинувачення проти Пола Манафорта і Ріка Гейтса серйозними, але такими, що не мають стосунку до виборчої кампанії Трампа. Він також зазначив, що "брехня Джорджа Папандополуса агентам ФБР стосувалася проміжків часу, але меншою мірою розмов як таких".

Він сказав, що абсолютно переконаний у відсутності змови з Росією і зловживання службовими повноваженнями.

13:43

Прес-секретар Білого Дому Сара Сандерс сказала, що всі гучні заяви не мають нічого спільного ні з президентом, ні з його виборчою кампанією.

13:51

Відомий вашінгтонській лобіст Тоні Подеста оголосив про свою відставку і вихід із заснованої ним же компанії. Компанія стала об'єктом розслідування з боку спецпрокурора Роберта Мюллера. Брат Тоні Подести Джон був керівником виборчого штабу Гілларі Клінтон.

Компанія Подести, в свою чергу, була найнята Полом Манафортом для поліпшення іміджу колишнього українського президента Віктора Януковича. Команда Мюллера перевіряє, чи була компанія Подести зареєстрована як агент іноземної держави, як цього вимагає американське законодавство.

15:07

Колишній глава ФБР Джеймс Комі, який використовує псевдонім Райнхольд Найбур, написав у своєму Тwitter: "Людські можливості для правосуддя роблять демократію можливою, але людська схильність до неправедних діянь робить демократію необхідною".

Пропустити Twitter допис , автор: @FormerBu “Man’s capacity for justice makes democracy possible, but man’s inclination to injustice makes democracy necessary.” Reinhold Niebuhr — Reinhold Niebuhr (@FormerBu) 30 жовтня 2017 р.

Представники Манафорта і Гейтса заявили про непричетність своїх клієнтів до змови з Росією.

Вони повернуться до зали судових засідань 2 листопада.