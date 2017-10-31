Справа Манафорта та Україна: деталі звинувачення ФБР

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пол Манафорт до роботи на Дональда Трампа виграв для Віктора Януковича та його партії чотири виборчі кампанії

Україна та її колишнє керівництво стали ключовим епізодом звинувачення ФБР у справі проти екс-голови виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

Це частина великого розслідування щодо можливого впливу Росії на президентські вибори США 2016 року.

Звинувачення, які вже пред'явили у понеділок Полу Манафорту та його бізнес-партнеру Річарду Гейтсу, стосуються роботи на колишнього президента Віктора Януковича та його Партію регіонів.

Напряму вони не стосуються роботи у штабі пана Трампа.

ФБР стверджує, що зароблені десятки мільйони доларів пан Манафорт заводив у США, уникаючи сплати податків. Також він займався лобістською діяльністю у США на користь команди Віктора Януковича, не заявивши про це органам юстиції.

Загалом звинувачення поділили на 12 епізодів, одне з яких звучить як "змова проти влади США".

Сам Пол Манафорт та Річард Гейтс заперечують порушення законодавства США. За пред'явленими звинуваченнями їм загрожує понад 10 років ув'язнення.

Пол Манафорт працював на Віктора Януковича та його партію з 2006 до 2014 року, заробивши в Україні "десятки мільйонів доларів".

Після втечі Віктора Януковича українські правоохоронні органи отримали доступ до так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, де вказані багатомільйонні витрати на послуги Пола Манафорта.

На тлі політичного скандалу щодо зв'язків Пола Манафорта в Україні та Росії останній втратив посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа.

"Десятки мільйонів"

В українських матеріалах "чорної бухгалтерії" Партії регіонів прізвище Пола Манафорта згадується часто. Спочатку ЗМІ з посиланням на документи повідомляли, що так йому нібито виплатили понад 12,5 мільйонів доларів. За останніми даними слідства, він міг отримати від Партії регіонів навіть більше - майже 30 мільйонів доларів.

Проте слідчі визнають, що у "чорній бухгалтерії" за начебто отримані Манафортом кошти розписувались інші люди.

В американському звинуваченні щодо Манафорта та Гейтса вказується, що з 2006 до 2015 року вони діяли як незареєстровані представники та лобісти у США уряду України, Партії регіонів, Віктора Януковича та "Опозиційного блоку".

"Манафорт та Гейтс отримали від роботи в Україні десятки мільйонів доларів. Щоб приховати отримані в Україні кошти від влади США, від 2006 до 2016 року Манафорт та Гейтс відмивали гроші через американські та іноземні корпорації, партнерів та банківські рахунки", - йдеться у звинуваченні.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Віктор Янукович працював з Манафортом з 2006 року

За цими схемами вони нібито завели до США через офшорні компанії мільйони доларів. Хоча офіційно вони стверджували, що не мають іноземних рахунків.

Манафорта та Гейтса звинуватили у лобістській роботі у США в інтересах команди Віктора Януковича. І як стверджує обвинувачення, вони не тільки оминули закон і не заявили про свою лобістську роботу, так ще у 2016 році на прямі запити міністерства юстиції США дали неправдиві відповіді.

У звинуваченні розписано, на які цілі Манафорт витратив заведені незаконним шляхом у США кошти: нерухомість та предмети розкоші.

Загалом через офшорні рахунки Манафорта та Гейтса нібито пройшли 75 мільйонів доларів. Манафорт незаконно завів у США 18 мільйонів доларів, а Гейтс - три.

Робота на Януковича та Партію регіонів

У розмові з ВВС Україна низка колишніх соратників Віктора Януковича розповіли про десять років роботи Манафорта в Україні.

Зокрема, один з керівників виборчого штабу Януковича Тарас Чорновіл заявив ВВС Україна, що Манафорт прийшов до політичної команди екс-президента після "Помаранчевої революції" в 2005 році. Після цього він керував усіма наступними виборчими кампаніями: трьома парламентськими та однією президентською.

Пан Чорновіл, а також колишній помічник Віктора Януковича Ганна Герман, стверджують, що до команди Януковича Манафорта привів мільярдер Рінат Ахметов.

Один з керівників Партії регіонів Борис Колесніков у розмові з ВВС Україна не зміг згадати, хто саме платив Манафорту. Проте він стверджує, що завдяки американцю Янукович та Партія регіонів вигравали усі вибори.

Також пан Колесніков стверджує, що після президентських виборів 2010 року пан Манафорт переважно працював тільки на президента, а не партію.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У команду Віктора Януковича Манафорта привів Рінат Ахметов?

В офіційному звинуваченні Манафорта йдеться, що в 2005 році він створив компанію Davis Manafort Partners, через яку працював у США, Росії та Україні.

В 2011 році він організував міжнародну компанію DMP International для роботи з іноземними клієнтами та лобізму української влади.

У звинуваченні також вказали на роль Манафорта у роботі створеного в 2012 році у Брюсселі "Європейського центру сучасної України".

Його також називають "рупором Віктора Януковича та Партії регіонів".

"Цей центр Манафорт та Гейтс використали для лобіювання та проведення публічної кампанії у США та Європі від імені тодішньої влади України. Центр успішно працював до падіння Януковича в 2014 році", - йдеться у звинуваченні.

Формально цей центр з українського боку у 2012 році очолив Леонід Кожара, який в останні роки правління Януковича працював міністром закордонних справ.

Лобізм у США

У 2012 році, як вказано у звинуваченні, Манафорт та Гейтс для просування інтересів Януковича та уряду України найняли у Вашингтоні дві лобістські компанії.

Формально компанії нібито працювали на створений у Брюсселі "Європейський центр сучасної України". Але, за даними слідства, гроші вони отримували з офшорних рахунків Манафорта.

Зокрема, з цих рахунків у 2012-2014 роках лобістам перерахували два мільйони доларів.

"Найняті компанії проводили лобістські дії з членами Конгресу щодо санкцій проти України, визнання виборів в Україні та стосовно засудження в Україні суперника на президентських виборах Януковича Юлії Тимошенко", - вказано у звинуваченні.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У США Манафорт працював на покращення іміджу України та Віктора Януковича після засудження Юлії Тимошенко в 2012 році

Там окремо згадано, що Манафорт витратив 4 мільйони доларів на "таємну оплату" звіту щодо засудження в Україні Юлії Тимошенко.

Пані Тимошенко засудили в 2012 році й це був іміджевий удар по українській владі. Судячи із тексту звинувачення, Манафорт намагався згладити ці втрати України.

Натомість Ганна Герман наполягає, що сам Манафорт був проти засудження Юлії Тимошенко й після цього у його стосунках з Януковичем почалось "охолодження".

Сам Манафорт у 2016 році визнав, що отримував певні гроші від Партії регіонів.

Колишні соратники Віктора Януковича у розмові з ВВС Україна також згадували, що серед успіхів Манафорта був досить вдалий візит новообраного президента України до США в 2010 році. Згадок про цей епізод у звинуваченні немає.

Останнім проектом Манафорта в Україні була робота на створений на залишках Партії регіонів "Опозиційний блок".

Про це згадка у звинуваченні щодо Манафорта є. Цю ж інформацію ВВС Україна підтверджували і українські політики та експерти.

Борис Колесніков саме роботі пана Манафорта приписував 10% результат "Опозиційного блоку" на парламентських виборах 2014 року, коли Янукович вже був у Росії.

Головними спонсорами "Опозиційного блоку" в той час були Рінат Ахметов та Дмитро Фірташ.