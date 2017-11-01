Чи підслуховує за вами ваш телефон?

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Facebook завжди заперечував, що збирає за допомогою мікрофонів у смартфонах інформацію під час розмов людей і потім використовує її для реклами.

Минулого тижня віце-президент інтернет-гіганта з питань реклами Роб Голдман заявив написав на Twitter, що вони ніколи не вдавалися до такої практики.

"Це просто не правда", - сказав він у відповідь на заклик збирати історії людей, які вірять, що саме так і відбувається.

Враховуючи кількість інформації, яку люди бачать у мережі щодня, є достатньо підстав вважати, що це чистий збір - що, можливо, до початку цієї дискусії оголошення, які викликають підозри, просто не помічали.

Однак є люди, переконані, що з ними вчиняють інакше. ВВС зібрала кілька розповідей таких людей. Facebook завжди заперечував, що збирає за допомогою мікрофонів у смартфонах інформацію під час розмов людей і потім використовує її для реклами.

Ми бачили весільну рекламу перед тим, як оголосили про заручини

"Моя наречена і я обоє побачили реклами на весільну тематику наступного дня після заручин, ще до того, як ми про це комусь розповіли", - каже Нейт з американського міста Спрінгфілд.

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"Ми швидко купили обручки і не цікавилися більше нічим, пов'язаним із цим", - додав він.

"І навіть два тижні тому моя наречена і я пішли до друга й пили там певний вид спиртного, який ніхто з нас ніколи не купив і не говорив про нього телефоном, а наступного ранку це була перша реклама Facebook, яку ми побачили", - також розповів чоловік.

Мій слуховий апарат продовжував підключатися до iPhone

"У 2016-му я оглух на праве вухо. Мені дали "зроблений для iPhone" слуховий апарат", - розповів Джон із США.

"Це означає, що я міг відповідати на дзвінки, слухати музику і таке інше за допомогою свого нового слухового апарату", - продовжує він.

"Щоразу, коли телефон підключається до слухового апарата, можна чути певну зміну, ніби незначний клац, тому що це перехід від відтворення звуків навколишнього світу до звуку зі слухового апарату".

"Це також працювало у зворотному напрямку, з мікрофоном", - додав він.

"В обох додатках Facebook Messenger для iOS та основному додатку Facebook я чув той клац зміни джерела звуку на мій слуховий апарат у незрозумілі моменти, зокрема, коли звук із додатків було вимкнено".

Мої жарти про кар'єру відобразилися в рекламі

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"Лиш минулого тижня я залишила свою роботу і сиділа з моїм другом, спілкуючись про те, у якому напрямку мені рухатися", - розповіла Ліндсі із Лінкольна.

"Я сказала: "Мені подобається кава, я могла б просто влаштуватися у Starbucks, щоб мати змогу пити більше кави".

"Наступного разу, коли я перевірила свій Facebook на телефоні, побачила оголошення Starbucks про те, що вони проводять відкриту подію у Лондоні, щоб знайти новий персонал".

Сміттєві баки після розмови

"Нещодавно я мала надзвичайно дивний і бентежний досвід із таргетованою рекламою, який здався чимось більшим за збіг обставин, після голосового дзвінка у WhatsApp", - сказала Олівія з Остіна.

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"Я спілкувалася із подругою, яка живе у Лондоні, і вона розповіла мені історію про те, як її новий орендодавець придбав полицю для зберігання сміттєвих баків на вулиці (продукт, який я вважаю унікально британським).

"Ми про над цим добряче посміялися, і я зауважила, як сильно мені треба щось подібне у Техасі".

"Наступного дня, коли я прокручувала мою новину стрічку у Facebook, я натрапила на оголошення від Wayfair, яким рекламували вуличні смітники, і була приголомшена".

"До нашої розмови це був продукт, про існування якого я навіть не знала", - додала вона.

Два матраци за п'ять хвилин

"Обговорював це у барі з певними друзями... Аби перевірити це, ми попросили людей за сусіднім столиком назвати нам довільний продукт: ним став новий матрац", - сказав Джастін з Атланти.

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"Оскільки впродовж кількох років я не купував, не шукав і навіть не думав про нове ліжко, а рекламу матраців в інтернеті взагалі не можу пригадати, ми почали говорити про ліжка та матраци і вгадувати ключові слова, такі як "Каліфорнійський король" і "купити матрац онлайн" під час розмови, одночасно прокручуючи Facebook", - додав чоловік.

"Дві реклами матраців за п'ять хвилин. Жодного до тієї розмови".

З'явилися реклами іспанською

"Я працюю в індустрії мобільного зв'язку і помітив, що таке трапляється дедалі частіше впродовж кількох останніх років", - написав Майкл із Грімсбі.

"Щоб перевірити це, я почав вивчати іспанську мову на Duolingo, і через день у мене з'явилися реклами звичайних продуктів іспанською. Це було абсолютно неймовірно".

Безпека дому стала рекламою

"Я відвідувала подругу, яка встановлювала камери спостереження у себе вдома", - розповіла Мелісса з Австралії.

"Я ніколи не використовувала інтернет, аби шукати щось, що бодай віддалено стосується домашньої безпеки, однак менш ніж через годину після розмови про встановлення камер я отримала їхню рекламу у Facebook".

"Мій телефон весь час був у кишені", - додала вона.

Зір ідеальний, а реклама пропонує корекцію

"Одного разу мій друг обмовився, що йому потрібна лазерна хірургія ока", - сказав Остін з Тігарда, штат Орегон.

"Одразу після цього я побачив рекламу лазерної хірургії у Facebook".

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"У мене чудовий зір, ніколи до того я не цікавився лазерною хірургією".

Вбивця комах, про якого я нічого не чув

"У школі я бачив продукт під назвою Bug-a-salt - рушниця, що стріляє сіллю, для знищення мух, - розповів Пітер. " Це те, чого я ніколи раніше не бачив, і не шукав такої продукції".

"Того вечора я розповів дружині про пристрій під час особистої розмови".

"Наступного ранку після розмови з моєю дружиною про продукт мій Facebook відкрився рекламою Bug-a-salt від Amazon, позначеною як "речі, які вас можуть зацікавити".

Це ставалося більш ніж раз

"Зі мною кілька разів траплялося, що натрапляв на рекламу чого, що обговорював або щойно обговорив", - написав Фаріс із Каїра.

"Я говорив із дружиною про другу дитину, і того дня з'явилася реклама, пов'язана із темою".

"Ми також говорили про брата мого друга, який помер, і одразу після цього один із нас натрапив на рекламу послуг могильників".

"Обговорювали можливість відкриття у Єгипті тематичного парку Six Flags, і у мене у Facebook тієї ночі з'явилася реклама Six Flags."