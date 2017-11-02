У піраміді Хеопса знайшли таємничу "велику порожнину"

Копирайт изображения Getty Images

Таємниці єгипетських пірамід стали ще більшими після нової знахідки археологів. Вони виявили величезні порожнини всередині піраміди Хеопса.

Вчені не знають, чому існують ці порожнини і чи мають вони взагалі якусь цінність, адже дістатися до них дуже важко.

Японські і французькі вчені оголосили про знахідку після двох років досліджень єгипетських пірамід.

Під час неї дослідники застосовували технологію, що відома як мюографія. Вона вимірює зміну щільності у великих кам'яних структурах.

Велика піраміда Гізи, або ж піраміда Хеопса, була збудована упродовж правління фараона Хуфу між 2509 і 2483 роками до нашої ери.

Ця 140-метрова споруда - найвища із усіх пірамід на плато Гіза неподалік Каїра.

У ній є три великі внутрішні кімнати і низка проходів, найдовший із яких - так звана Велика галерея - має 47 метрів завдовжки і 8 метрів у висоту.

Одна - більша - із нещодавно виявлених порожнин знаходиться прямо над Великою галереєю і, на думку вчених, має приблизно такі ж розміри.

"Ми не знаємо, чи ця велика порожнина розташована горизонтально чи під нахилом; ми не знаємо, чи ця порожнина складається із однієї структури чи із кількох послідовних структур", - пояснює Меді Таюбі із Інституту збереження спадщини у Парижі.

"Проте ми впевнені у тому, що ця велика порожнина існує, у тому, що вона вражаюча, і в тому, що за жодною теорією, наскільки мені відомо, вона не мала там бути", - додає він.

Копирайт изображения SCANPYRAMIDS Image caption Одна із порожнин розташована прямо над Великою галереєю (на фото)

Команда проекту ScanPyramids свідомо не називає знайдену порожнину "кімнатою".

Раніше у піраміді виявили відсіки, які, як вважають вчені, використовувалися будівельниками для уникнення обвалів у піраміді, спричинених надмірним тиском кам'яної споруди. Так почивальня фараона має над собою п'ять таких відсіків.

Водночас, на думку американського археолога Марка Ленера, хоч технологія, застосована у проекті ScanPyramids, дуже цікава, поки що знахідка порожнин не становить великого значення.

"Це цілком може бути простір, який будівельники залишили, щоб захистити нерівну стелю Великої галереї від ваги піраміди", - припускає він.

"Зараз це просто певна аномалія. І нам потрібно більше, аби зосередитися на її вивченні, особливо у добу, коли ми не можемо дозволити собі підірвати шлях через піраміду порохом, як це робив британський єгиптолог Говард-Вайс на початку 1800-х", - заявив пан Ленер.

Копирайт изображения SCANPYRAMIDS Image caption Детектори помістили під досліджуваними ділянками

Один із лідерів команди дослідників Хані Хелал із Університету Каїра вважає, що порожнеча має надто великі розміри, щоб просто слугувати інструментом зменшення тиску на приміщення під нею. Проте, на його думку, сперечатися про це мають спеціалісти.

"Ми намагаємося зрозуміти внутрішню структуру піраміди і те, як вона була збудована", - заявив він журналістам.

"Відомі єгиптологи, археологи і архітектори - у них усіх є якісь гіпотези. Ми ж даємо їм дані. Це вони мають сказати нам, чи мають там бути ці порожнини, чи ні", - додав він.

Багато непевності походить від не до кінця точних даних, зібраних через мюографію. Ця неінвазивна технологія була розроблена упродовж останніх 50 років для вивчення внутрішньої будови таких структур як вулкани чи льодовики. Зокрема, її використовували для вивчення аварійних реакторів атомної станції "Фукусіма".

Мюографія використовує потік заряджених частинок, що падає на Землю із космосу. Коли супер-швидкі космічні промені зіштовхуються із молекулами повітря, вони виробляють низку "дочірніх" частинок, зокрема, мюони.

Мюони також рухаються зі швидкістю, наближеною до швидкості світла, і дуже слабко взаємодіють із матерією. Тож коли вони досягають поверхні Землі, вони входять глибоко у гірську породу.

Але деякі із цих часток поглинаються і відхиляються атомами мінералів гірської породи, і якщо помістити детектори мюонів до досліджуваної ділянки, вони можуть виявити картину аномалій у щільності каменю.

Копирайт изображения SCANPYRAMIDS Image caption Нині вчені мають оцінити важливість цієї знахідки

Команда ScanPyramids використала три різні методи мюографії, і всі три показали не тільки наявність порожнин у піраміді, а й їхні розміри і позицію.

Себастьєн Прокюрор із Університету Парі-Сакле наголошує, що мюографія допомагає виявити тільки великі порожнини, і що команда дослідників не просто вивчала "пористість" піраміди Хеопса.

"За допомогою мюонів можна виявити інтегральну щільність, - пояснює він. - Тож якщо дірки є усюди, то інтегральна щільність буде більш-менш однаковою на всіх напрямках, бо все буде усереднене. Але якщо ви бачите якийсь надлишок мюонів, це означає, що там є більша порожнина", - пояснює він.

"Такого не отримати у швейцарському сирі", - додає вчений.

Нині постає питання, як досліджувати ці порожнини надалі.

Жан-Батіст Муре із Французького національного інституту комп'ютерних наук і прикладної математики каже, що його команда має ідею, як працювати із цим далі, але спершу цю ідею має схвалити уряд Єгипту.

"Наша концепція полягає у тому, аби просвердлити маленький отвір, щоб потенційно можна було дослідити такі пам'ятки. Ми хочемо застосувати робота, який би вмістився у 3-сантиметрову дірку. По суті, ми працюємо над літаючими роботами", - пояснив він.

Більше про мюоргафічне дослідження піраміди Хеопса можна прочитати у журналі Nature.