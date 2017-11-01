Рюкзаки розбрату: чи посварить НАБУ Порошенка і Авакова?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Петро Порошенко та Арсен Аваков ділять вплив на силові структури

Затримання антикорупційним бюро сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова викликала бурю в українські політиці та звинувачення у "політичному замовленні".

Партія "Народний фронт", яку представляє пан Аваков, є одним із двох стовпів нинішньої влади. Її демарш у парламенті може призвести до перевиборів Ради.

Пан Аваков контролює силову вертикаль міністерства внутрішніх справ. Деякі експерти його вплив на владу оцінюють навіть так - "віце-президент України".

В історії України син чинного керівника силового відомства вперше опиняється за ґратами.

Останніми місяцями ЗМІ все частіше пишуть про суперечку між Арсеном Аваковим та Петром Порошенком, яка після затримання сина міністра може посилитись.

У команді президента заперечують свій вплив на Національне антикорупційне бюро. У відомстві вказують, що там однаково затримують та порушують справи як щодо високопоставлених представників команди президента, так і "Народного фронту".

Роботу НАБУ відкрито підтримують посольства провідних західних країн в України. Вони вимагають йти далі - створити спеціальний антикорупційний суд, який би швидко розглядав порушені НАБУ справи.

Справа про рюкзаки

Скандал із закупівлею тактичних рюкзаків для Нацгвардії почався ще в 2015 році, коли МВС закупила продукції на близько 16 мільйонів гривень.

Тоді деякі журналісти заявили, що рюкзаки були неналежної якості, а гроші на цій операції нібито заробив син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександр.

Тоді пан Аваков заперечував можливу розтрату державних коштів та причетність до закупівлі сина, детально пояснивши свою позицію.

У 2016 році журналісти публікували нові деталі розслідування щодо можливих порушень при закупівлі рюкзаків.

Копирайт изображения Mvs.gov.ua Image caption Рюкзаки, які закупило МВС

Як розповів головний антикорупційний прокурор Назар Холодницький, цією справою у січні 2017 року зайнялось НАБУ. А вже у жовтні 2017 року все було готове для проведення операції із затримання підозрюваних.

31 жовтня детективи НАБУ провели обшуки у фігурантів справи та затримали сина Арсена Авакова Олександра і колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря. Їх підозрюють у розтраті "понад 14 мільйонів гривень".

Реакція Арсена Авакова була різкою. Найперше, Нацгвардія та бійці спецпідрозділів поліції заблокували весь квартал у Харкові навколо приміщень, де проходили обшуки. Це нібито зробили через повідомлення про мінування.

На офіційному сайті МВС одразу ж з'явилась заява про політичне замовлення дій НАБУ, чого раніше прес-служби державних органів собі не дозволяли.

Згодом і партія "Народний фронт" зробила подібну заяву про "політичний характер" справи, звинувативши НАБУ у тиску на партію та міністра.

Порошенко проти Авакова?

У заяві "Народного фронту" не було прямих звинувачень у бік президента. Проте там пов'язали "політично мотивовані обвинувачення" проти сина з тим, що пан Аваков не допустив силового розгону наметового містечка біля Верховної Ради. Але там не вказали, хто ж саме вимагав від Авакова такого розгону.

Цю справу у партії пов'язали з тим, що пан Аваков є "ключовим балансом у системі правоохоронної діяльності України".

Копирайт изображения Alex Avakov Image caption Олександр Аваков під час служби в зоні АТО. Супроводжує Святослава Вакарчука у 2014 році

Хоча ключові представники "Народного фронту" пішли далі й напряму звинуватили президента.

Одне з облич партії, член Ради Микола Княжицький на сайті каналу "Еспресо" опублікував колонку з різкою критикою Петра Порошенка.

Звинувачуючи НАБУ у політичній заангажованості, пан Княжицький вказав, що "президент Порошенко хоче скористатися ситуацією і отримати монополію на владу".

"Аргументи про неможливість впливу на деяких членів БПП або про незалежність НАБУ та САП мною не приймаються через власну інформованість", - додав пан Княжицький.

Натомість у президентській БПП заперечили будь-який вплив на НАБУ, який створювався на відкритому конкурсі за фінансової підтримки західних посольств.

"Мені здається, що всій Україні зрозуміло, що НАБУ не контролює ніхто з українських політиків. Вони ні з ким не погоджують дії", - розповів ВВС Україна заступник голови фракції БПП Олексій Гончаренко.

Він стверджує, що недоречно звинувачувати у "справі Авакова" президента.

Голова антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що НАБУ не переслідує жодної політичної цілі.

"Політичного підтексту у цій справі не може бути. Слідчі дії провели тоді, коли погодили всі деталі операції", - заявив журналістам він.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Після відставки Арсенія Яценюка Арсен Аваков став найвпливовішим "фронтовиком" у владі

Хоча навіть один з представників так званої "групи антикорупціонерів" у парламенті Сергій Лещенко, який часто підтримує дії НАБУ, допустив певні політичні впливи у цій ситуації.

"Те, що підозра погоджена тільки зараз, після конфлікту Порошенка та Авакова, посилює чутки про вплив на Холодницького з адміністрації президента", - написав у Facebook пан Лещенко.

Українські ЗМІ в останні місяці писали про можливий конфлікт між Петром Порошенком та Арсеном Аваковим, який нібито з новою силою розгорівся після прориву Міхеіла Саакашвілі до України.

Тоді у президентській команді були незадоволені, що поліція та Нацгвардія не надали достатньо сил для уникнення прориву.

Також у кулуарах парламенту депутати розповідали, що президенту могло не сподобатись, що поліція не завадила активістам Саакашвілі розбити наметове містечко під Верховною Радою 17 жовтня.

Сам Арсен Аваков так прокоментував чутки про свій можливий конфлікт з президентом: "Коментаторам моїх стосунків з президентом - перейдіть зі світу фантазій у реальність - це не кіно та не гра. Не потрібно пересмикувань та спекуляцій".

Політолог Володимир Фесенко у розмові з ВВС Україна допустив, що Аваков розуміє, що історія з сином - це не інтриги Порошенка.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Прориву Міхеіла Саакашвілі через кордон могли запобігти прикордонники та поліція, які підпорядковуються Арсену Авакову

"Порошенко не пішов би на дурницю - вдарити по сину Авакова. Порошенко розуміє правила гри - можна робити якісь апаратні дії, але не чіпати дітей - це порушення правил і небезпечно", - вважає пан Фесенко.

Незалежність НАБУ

Про політичний характер справи щодо сина Авакова, окрім "Народного фронту", заявив лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко.

Нещодавно НАБУ порушило справу проти його близького соратника Андрія Лозового. До того, ще навесні, у партії схвалювали затримання НАБУ голови державної фіскальної служби Романа Насірова.

За останній рік НАБУ затримало низку високопосадовців, при чому з різних політичних таборів.

Найгучніше - затримання голови ДФС Романа Насірова, який був представником президентської партії БПП. Суд щодо нього має розпочатись у листопаді.

Далі під удар НАБУ потрапив депутат від "Народного фронту" та один із головних "фінансових донорів" партії Микола Мартиненко. Він змушений був здати депутатський мандат, а розслідування щодо нього триває.

Кілька тижнів тому НАБУ затримало за підозрою у розтраті державних коштів заступника міністра оборони Ігоря Павловського. Міноборони є сферою впливу президента.

Влітку НАБУ почало слідство у гучній "бурштиновій справі", у межах яких Рада частково зняла недоторканність з представника БПП Борислава Розенблата та "Народного фронту" Максима Полякова.

Показово, що у справі Романа Насірова певну роль відіграло британське посольство, яке чи не вперше публічно підтверджувало аргументи слідства та на своєму сайті публікувало інформацію про британський паспорт обвинуваченого.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Голова НАБУ Артем Ситник (ліворуч) та голова САП Назар Холодницький

Посольство США також неодноразово підтримувало НАБУ, а нещодавно пані посол Марі Йованович наголосила на важливості спеціального антикорупційного суду.

Створення цього суду було давньою обіцянкою української влади західним партнерам. Проте донедавна цій ініціативі опонував Петро Порошенко. Він наполягав, що таких судів немає в цивілізованих країнах світу.

Щоправда, нещодавно пан Порошенко змінив свою думку та пообіцяв, що антикорупційний суд створять до кінця року.

Представники парламентської "групи антикорупціонерів" не раз допускали, що влада не хоче створення антикорупційного суду, адже тоді НАБУ та суд, який засуджуватиме у корупційних справах, стануть незалежними та непідконтрольними владі органами.

Криза коаліції та перевибори?

На фоні різких випадів "фронтовиків" у бік президента українські експерти знову заговорили про можливу кризу у стосунках двох фракцій коаліції.

Коаліція у парламенті - досить хитка й фактично не має потрібних для результативних голосувань 226 голосів. Остаточний її розпад та сварка двох фракцій можуть призвести до позачергових виборів.

Рейтинг "Народного фронту" за всіма соціологічними опитування коливається у межах статистичної похибки, а тому для них перевибори зараз невигідні.

Партія БПП зараз перебуває серед лідерів електоральних симпатій. Проте у разі перевиборів вони суттєво втратять, а наберуть бали переважно представники нинішньої опозиції.

Хоча, судячи з досить стриманої реакції самого Арсена Авакова і відсутності прямих звинувачень у бік президента у заяві фракції "Народного фронту", кризи коаліції вдасться уникнути.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Найвищу посаду із затриманих НАБУ займав Роман Насіров - голови фіскальної служби

"Взаємна недовіра Порошенка та Авакова посилиться, але обидві сторони розуміють, що виживати можуть тільки разом. Для них коаліція - це спільна формула виживання, особливо для "Народного фронту". До виборів Порошенко з Аваковим будуть разом", - вважає Володимир Фесенко.

Проте у БПП говорять, що готові до виборів, якщо буде потреба.

"Ситуація з Аваковим може вплинути на коаліцію і нашкодити її роботі. Як політики ми маємо бути готовими до змін. Якщо розвалиться коаліція і парламент буде недієздатним і треба буде іти на вибори, то підемо", - допустив у розмові з ВВС Україна Олексій Гончаренко.

У "Народному фронті" кажуть, що їх рано списувати з рахунків.

"Відсутність рейтингу у "Народного фронту" можна легко продавати медіа, але досвідчені політики розуміють, що вплив фронтовиків на результати майбутніх виборів буде надзвичайно великим", - вважає Микола Княжицький.