У США показали, як виглядає пропаганда "російських тролів"

Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
Американські сенатори буквально продемонстрували те, що вони вважають спробою Росії вплинути на громадян США через соцмережі.
Facebook, Twitter і Google поділилися із конгресменами, які розслідують можливе втручання Кремля в американські вибори, деякими прикладами публікацій та реклами, які, як підозрюють, могли публікувати "тролі" з Росії.
Ці матеріали досі не оприлюднювали, хоча деякі з них вже виявила преса.
Нижче наведено зразки, продемонстровані під час засідання підкомітету Сенату з питань судочинства у вівторок.
Очікують, що більше зразків, імовірно, покажуть під час наступного заходу у підкомітеті з розвідки Сенату в середу, де братимуть участь ті ж самі три компанії.