У США показали, як виглядає пропаганда "російських тролів"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сенатор Патрік Ліхі вважає, що технологічні компанії могли б "набагато раніше" взятися за фейкові сторінки

Американські сенатори буквально продемонстрували те, що вони вважають спробою Росії вплинути на громадян США через соцмережі.

Facebook, Twitter і Google поділилися із конгресменами, які розслідують можливе втручання Кремля в американські вибори, деякими прикладами публікацій та реклами, які, як підозрюють, могли публікувати "тролі" з Росії.

Ці матеріали досі не оприлюднювали, хоча деякі з них вже виявила преса.

Нижче наведено зразки, продемонстровані під час засідання підкомітету Сенату з питань судочинства у вівторок.

Очікують, що більше зразків, імовірно, покажуть під час наступного заходу у підкомітеті з розвідки Сенату в середу, де братимуть участь ті ж самі три компанії.

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