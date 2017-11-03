Що відомо про вбивство лідера БПП у Сєвєродонецьку

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Сергій Самарський брав активну участь у місцевій політиці Сєвєродонецька

У ніч на п'ятницю в Сєвєродонецьку, який з 2014 року є адміністративним центром Луганщини, знайшли мертвим керівника місцевої фракції "Блоку Петра Порошенка" Сергія Самарського.

ВВС Україна зібрала дані про обставини смерті політика та його роботу.

Зникнення

Наразі відомо, що Сергій Самарський зник напередодні вдень.

"О 17-й годині він телефонував своїй дружині і казав, що зайде до магазину і буде йти додому. О 18-й жінка йому зателефонувала, але телефон уже був вимкнений", - розповіла ВВС Україна речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай.

Дружина Сергія Самарського одразу звернулася до правоохоронців, і поліція з залученням додаткових сил, зокрема батальйону "Луганськ-1", розпочала пошуки в місті.

Копирайт изображения Поліція Луганщини Image caption Місце, де знайшли тіло Самарського

Тіло політика знайшли о пів на першу ночі недалеко від будинку, де він жив, з ознаками насильницької смерті - розбитою головою.

"Розглядається кілька версій. Головна - вбивство, пов'язане з його політичною діяльністю. Сергій був знаковою людиною у місті… Також в опрацюванні версія розбійного нападу, не відкидається і зв'язок з його бізнесовими справами, які він вів до депутатства", - відзначила Тетяна Погукай.

Політична кар'єра

Сергію Самарському було 55 років, він народився у Сєвєродонецьку.

Працював директором юридичної фірми "Фагот".

У 2014 році балотувався у депутати Верховної Ради як самовисуванець, але програв.

"У програмі можна відзначити три головних кредо - мир, створення територіальних громад і максимальна децентралізація влади, щодо можливості використання зароблених коштів на своїй території", - писав у своїй передвиборчій програмі політик.

"Вважаю, що я буду домагатися того, щоб люди, що потрапили під вплив структур ЛНР і ДНР і голосували на референдумі 11 травня 2014, не зазнали покарання, оскільки вони бажали змін свого життя в кращу сторону", - додавав він.

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А на місцевих виборах 2015 року Сергій Самарський вже очолював список БПП і став депутатом міської ради.

Там він був радником міського голови та "уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у Сєвєродонецькій міській раді", - значиться на її сайті.

"Регулярно присутній на сесіях міської ради, де кожен раз проводжу по 10-15 виступів, задаю питання, роблю заяви", - так Сергій Самарській описував свою депутатську роботу.

"У даний час веду боротьбу з так званою вуличною торгівлею, яку проводять в місцях тротуарних і пішохідних доріжок", - відзначав політик і додавав, що не дозволив встановити пивний намет в одному з районів Сєвєродонецька.

Сергій Самарський також намагався повернути у комунальну власність місцеву телерадіокомпанію, яку, на його думку, кілька років тому незаконно продали.

Він також був одним з ініціаторів рішення Сєвєродонецької міської ради, щодо "визнання Росії агресором".

Місцева політика

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Сергій Самарський критикував колег по міськраді через те, що вони не ходять на сесії

"У Сєвєродонецьку вже біля двох років триває протистояння між мером і міською радою. Голова фракції "Опоблоку" у міськраді за одну ніч після виборів знайшов порозуміння з депутатами з "Батьківщини" і "Радикальними" "патріотами" і створив своє царство в місті. Навколо цього тривають численні судові позови ще й досі", - написав у п'ятницю екс-голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

"Не хочу впливати на хід слідства, але, з моєї точки зору, найбільш вірогідними версіями можуть бути дві: політична дільність і бізнес", - додав Георгій Тука.

У квітні цього року мер Сєвєродонецька Валентин Казаков, обраний як позапартійний, заявляв про те, що складає повноваження "за станом здоров'я".

Тим не менше, пан Казаков на сайті міськради і зараз значиться чинним міським головою.

Як відзначає політолог з Донбасу Валентин Краснопьоров, Сергій Самарський постійно критикував місцевих депутатів від "Опозиційного блоку" та був потенційним кандидатом у мери на майбутніх виборах "від демократичних сил".

У своєму останньому дописі на Facebook Сергій Самарський також згадував опонентів.

"Шановні депутати від сєвєродонецького "Оппоблоку". Завтра, 2 листопада, о 13 годині знову скликана сесія. Вона буде скликатися щодня до тих пір, поки або ви зберетеся, щоб прийняти важливі питання, або ваші виборці винесуть вас з ваших місць дислокації. Прошу прийти і взяти участь в житті міста", - написав політик 1 листопада.

В "Опозиційному блоці" смерть Сергія Самарського не коментують.

Валентин Краснопьоров звертає увагу, що це вже не перше вбивство місцевого політика на Луганщині - у лютому минулого року вбили мера Старобільська. Його також знайшли з проломленою головою.