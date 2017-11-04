НеПроґавте: резонансне вбивство під Києвом і скандал зі Спейсі

Для заклопотаних людей пропонуємо головні події тижня, що минає, і найцікавіші матеріали нашого сайту, які могли пройти повз вашу увагу.

В Україні тиждень почався черговим резонансним убивством і замахом, коли на Київщині з автомата розстріляли автомобіль Адама Осмаєва і Аміни Окуєвої. Жінка, яка врятувала життя Осмаєва під час замаху в червні, загинула на місці.

Довкола її постаті кружляє багато міфів.

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У США цього тижня перед судом постав колишній радник екс-президента України Януковича Пол Манафорт, якому висунули 12 різних звинувачень, зокрема, у відмиванні грошей і ухилянні від сплати податків.

Наші кореспонденти зібрали нагадування про те, як саме розгорталася справа Манафорта.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пол Манафорт свого часу працював на Віктора Януковича та Партію регіонів

А що справа російського втручання у виборчі процеси в США невичерпна, то й цього тижня з'явилися цікаві подробиці того, як працюють "російські тролі" в соцмережах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption А тут "голосувати з дому" закликає комік Азіз Ансарі

Кілька цікавих відкриттів привернули вашу увагу цього тижня, а тому потрапили в наш рейтинг.

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Сезон застуд став приводом розвіювання сезонних міфів про застуди.

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Фастфуд погано, але чи настільки добра для сучасної людини дієта палеоліту?

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Скандалом тижня стало зізнання Кевіна Спейсі про те, що він - гей, на тлі звинувачень у тому, що він домагався молодих акторів.

Скандал довкола статевих домагань Спейсі сколихнув світ кіно і театру, а його репутація почала сипатися, немов картковий будиночок.

Image caption Спейсі нібито постійно полював на молодих акторів-чоловіків у театрі Old Week

Любителі чистої мови у вашому числі традиційно охоче читали черговий блог шанованого професора Олександра Пономарева.

І ми не могли обійти увагою історію про занепад української громади в Йоркширі, де на продаж виставили українську церкву. Репортаж наших кореспондентів.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Чому у Британії продають український храм?

Олександр Косован зібрав чи не найбільшу в Україні колекцію комп'ютерів Apple. І показав її нашим кореспондентам.