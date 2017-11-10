Коли жінки зароблятимуть як чоловіки?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сіті - серце британського фінансового світу - має найбільший розрив в оплаті праці чоловіків і жінок

Активістки кажуть, що знадобиться 100 років, щоби подолати розрив у зарплатах між чоловіками та жінками у Британії, розповідає кореспондент ВВС News Деніел Вайнрайт.

За їхніми підрахунками, якщо порівняти жіночі та чоловічі середні річні зарплати в Британії, то вийде, що з 10 листопада і до кінця 2017 року жінки працюють безкоштовно, - настільки великим є розрив.

В окремих районах Британії цей розрив є ще більшим. Тож там можна вважати, що жінки працюють безоплатно ще з вересня.

Вів'єн Гейс із благодійної організації Жіночий ресурсний центр каже, що швидкість подолання розриву в зарплатах можна назвати "черепаховою".

А група активістів із Fawcett Society твердить, що цей процес взагалі "зупинився".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Британки, які працюють повний робочий день, в середньому отримують менше, ніж чоловіки

Якщо нині середня різниця у зарплатах чоловіків і жінок з однаковою кваліфікацією та посадами становить 14,1% і тримається майже незмінно останні 5 років, то до 0% ця різниця дійде не раніше 2117 року, підрахували активісти.

Уряд вимагає від великих компаній повідомляти статистику щодо різниці в оплаті праці чоловіків і жінок, але не змушує їх дотримуватися якихось параметрів.

"Навіть попри те, що з 1970 ми маємо закон, який забороняє дискримінацію в оплаті на гендерній основі, прогрес у вирішенні цієї проблеми є меншим, ніж швидкість черепахи", - каже пані Гейс.

Краще чи гірше?

Є різні способи підрахунку різниці в оплаті праці.

Наприклад, якщо брати лише працівників, які працюють повний робочий день, то, за даними британського Національного статистичного бюро, цьогорічний розрив є найменшим за останні 20 років, але він все одно є і становить 9,1%.

Якщо ж рахувати усіх працівників, як із повною, так і з частковою зайнятістю, то розрив зріс - з 18,2% у 2016 році до 18,4% у цьому.

У 183 із 206 адміністративних одиниць Британії чоловіки отримують в середньому більше, ніж жінки. Але цей розрив різниться залежно від регіону.

Найбільшим він є у лондонському Сіті та Tower Hamlets - у цих двох районах британської столиці зосереджені офіси найбільших банків і фінансових компаній.

Копирайт изображения PA/Getty Images Image caption Кріс Еванс і Клаудіа Вінкмен є найбільш оплачуваними зірками ВВС

На ВВС різниця в оплаті праці чоловіків і жінок становить в середньому 9,3%.

Утім, генеральний директор Тоні Голл каже, що ВВС "є кращим місцем, ніж багато інших організацій", де цей розвив є ще більшим.

Після того, як стало відомо, що дві третини зірок із зарплатою у понад 150 тисяч фунтів на рік - чоловіки, працівниці корпорації зажадали "справжніх змін" до кінця 2017 року.

Де жінки зароблять більше

Є 23 регіони, де жінки у Британії в середньому отримують більше, ніж чоловіки.

Серед них Міддсборо і Стоук-он-Трент, де частка безробітних, а також людей, які не працюють через інвалідність чи догляд за дітьми, є вищою.

Загалом у Британії чоловік на керівній посаді у компанії чи на державній службі отримує близько 93,96 тис. фунтів на рік, тоді як жінка на такій самій посаді - близько 70 тисяч фунтів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Іспанія має найбільшу частку жінок у загальній робочій силі країни

У рейтингу із 144 країн світу Британія посідає 20-е місце за гендерним розривом у оплаті праці.

Проте жодна країна не має повної рівності.

В Ісландії, де, згідно із оцінками Світового економічного форуму, розрив є найменшим, жінки вийшли на вулицю о 14:38 24 жовтня, аби відзначити символічну межу, після якої і до кінця року вони в цій країні працюють безкоштовно, порівняно з чоловіками.