Як День одинаків змінив Китай і онлайн шопінг

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Цього року продажі у "День одинаків" принесли 25 млрд доларів - на 42% більше, ніж минулого

Я досі пам'ятаю, як росла у комуністичному Китаї у 1970-ті, коли моя мама із сусідками використовували талони на харчі, аби купити м'ясо у державних магазинах.

Про шопінг не дуже думали, бо й купувати особливо не було чого. Люди просто купували те, що було доступно.

Навіть у 1980-ті шопінг у Пекіні мало чим відрізнявся від попереднього десятиріччя.

Це була просто покупка речей тоді, коли дійсно потрібно. Звісно, це не було схоже на ту фантасмагорію, що ми спостерігаємо тепер на "День одинаків".

Цього року вже вдев'яте 11.11 - це день, який офіційно називають "Світовим фестивалем шопінгу". 11 листопада обрали за символічність двох пар одиниць.

Від початку це було зовсім некомерційне свято, яке вигадали студенти-одинаки, в яких не було подружки. Вони вирішили створити день, коли можна відсвяткувати парубочий спосіб життя.

Проте китайський інтернет-рітейлер Alibaba підключився до цього і перетворив на день найбільшого онлайн шопінгу у світі. Alibaba твердить, цього разу у "Дні одинаків" взяли участь понад мільйон компаній, включно із найбільшим американським універсальним магазином Macy's.

Alibaba також повідомляє, що цьогорічні продажі сягнули 25.3 млрд доларів, що на 7,5 млрд доларів більше, ніж у 2016. Лише півдня торгівлі цього року в "День одинаків" приніс такий самий результат, як цілий день минулого.

Поки я перетравлюю ці цифри, із пам'яті виринають картинки дитинства, коли усі були вдягнені в однакові сорочки, застібнуті до останнього гудзика, і мішкуваті штани - так званий костюм Мао. І ми були щасливі, коли раз на рік отримували новий одяг.

Родичі і друзі розповіли мені, наскільки поширеним стало святкування "Дня одинаків" нині.

Один із моїх кузенів цього дня купив господарчих товарів для дому на півроку наперед. Знайомий витратив 500 доларів лише за один день. А дехто ж витрачає ще більше. Навіть мій дядько влився у маси і купив онлайн білизну і снеки.

То що ж сталося, що в Китаї відбулися такі карколомні зміни?

Я пояснюю це дуже розвиненою у китайців допитливістю і бажанням спробувати щось нове. Врешті-решт, у попередні десятиріччя в них було не так багато можливостей для цього.

А ще - хист добряче поторгуватися.

Знижки можуть сягати 30% і більше, але найкраще отримують перші покупці. Дехто залишається біля своїх комп'ютерів дуже довго у боротьбі за найкращі пропозиції.

Покупці можуть застосовувати додатки, які дозволяють віртуально приміряти одяг перед тим, як його купити. Напередодні "Дня одинаків" також відбувається багато заходів, серед яких і чотиригодинний показ мод. Ті, хто спостерігає за шоу на своїх смартфонах, можуть одразу ж замовити моделі, які сподобалися їм на цьому показі. А місцеві магазини можуть доставити ці речі прямо під ваші двері.

Але що ж сталося із традиційними китайськими цінностями, на яких зростала я, - ощадливість, скромність, вміння бути задоволеним тим, що маєш?

Копирайт изображения AFP Image caption Доставка куплених на "День одинаків" замовлень у Шанхаї

Їх просто відкинули вбік. Принаймні деякі заможні представники середнього класу містян. Дехто так міцно попав на гачок матеріалізму, що став рабом своєї кредитки, маючи величезні борги.

В кожному разі, "День одинаків" має також стати "дзвіночком" для решти світу, особливо для компаній, які хочуть щось продавати у Китаї. Вони мають робити це на китайський манер, якщо хочуть досягти успіху. Нині Китай вже не наслідує, а сам веде перед у е-торгівлі і залученні споживачів.

Опівночі цього дня, коли завершився найбільший онлайн шопінг, шокуючі цифри на сайті Alibaba показали, наскільки змінився Китай.

Сінді Сью є кореспондентом ВВС у Тайвані, яка жила і працювала у Китаї багато років.