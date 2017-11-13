На планеті збільшуються викиди вуглекислого газу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Через шкідливі викиди у світі до кінця 2017 року буде вироблено 41 млрд тонн вуглекислого газу

У 2017 році прогнозують перше за чотири роки зростання викидів вуглекислого газу в світі. Головною причиною цього вчені вважають інтенсивне використання вугілля в Китаї, який переживає бурхливе економічне зростання.

Учені поки не можуть сказати точно, чи буде це збільшення кількості викидів разовим чи з 2017 року почнеться нова фаза зростання, пише кореспондент ВВС з питань довкілля Метт Макграт.

За словами науковців, планета повинна пройти пік викидів до 2020 року, щоб знизити ризик глобального потепління в найближчому столітті.

Організація Global Carbon Project з 2006 року аналізує і публікує дані про динаміку викидів вуглекислого газу.

Кількість викидів збільшувалася приблизно на 3% у рік, але потім з 2014 по 2016 рік вона або знижувалася, або залишалося на тому ж рівні.

За останніми даними, у 2017 році діяльність людини призвела до того, що викиди по всьому світу збільшилися на 2%.

Поки немає даних про точну кількість викидів, але усі дослідники сходяться на тому, що їх кількість зростає.

"Рівень викидів CO2 по всьому світу демонструє впевнене зростання після трьох років стабільності. Це дуже сумно", - каже керівник дослідницької групи, професор Корін Ле Квере з Університету Східної Англії.

"Діяльність людини призводить до того, що до кінця 2017 року буде вироблено 41 мільярд тонн вуглекислого газу. У нас майже не залишається часу, щоб утримувати щорічне глобальне потепління на рівні двох градусів Цельсія, не кажучи вже про півтора градуса", - продовжує вона.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Через інтенсивне використання вугілля у 2017 році Китай збільшив рівень викидів на 3,5%

Найважливішу роль у цьому збільшенні викидів відіграє Китай. На його частку припадає 28% світових викидів. Через інтенсивне використання вугілля рівень викидів у країні зріс на 3,5% в 2017 році.

Ще одна причина полягає в тому, що в китайських річках падає рівень води. Через це знижується кількість енергії, яку виробляють гідроелектростанції. Щоб ліквідувати різницю, країна заміщує недостачу енергії за рахунок використання газу і вугілля.

Кількість викидів з боку США продовжує знижуватися, але не так інтенсивно, як очікувалося.

Через підвищення цін на природний газ і електрику їх споживання впало або було частково замінено поновлюваними джерелами енергії.

Споживання вугілля в США також зросло цього року, але незначно - всього на 0,5%.

За прогнозами, викиди Індії цього року виростуть на 2%. Це істотно нижче, ніж за останнє десятиліття, протягом якого середній ріст щорічно становив близько 6%.

Проте, експерти впевнені, що це може виявитися тимчасовим коливанням, викликаним декількома факторами, що затрудняють використання нафти і цементу в країні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Активне використання вугілля спричинило зростання кількості вуглекислого газу в атмосфері

Час діяти

У Європі зменшення викидів вуглекислого газу також йде повільніше, ніж прогнозувалося. У 2017 році падіння склало лише 0,2% при середньому показнику 2,2% за десятиріччя.

За словами професора Ле Квере, найгострішою темою у всьому світі залишається використання газу і нафти.

"Споживання вугілля то підвищується, то знижується, при цьому у використанні газу і нафти немає помітних змін. І це доволі тривожно", - пояснює вона.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Учені закликають не чекати, а змінювати національну політику в галузі клімату

Доповідь її дослідницької групи була представлена на Конференції ООН у Бонні, де обговорюють майбутні пункти Паризької угоди.

Учені, які працювали над дослідженням, стверджують, що потрібно діяти швидше.

"Величезна кількість дипломатів намагаються виробити нові правила, але це все досить безглуздо, поки вони не вирушать до своїх країн і не приймуть рішучих заходів у кліматичній політиці", - каже доктор Глен Пітерс із Центру міжнародних кліматичних досліджень в Норвегії.

"Країни повинні активніше розвивати кліматичну політику, але все, навпаки, рухається назад", - продовжує він.

Доповідь найімовірніше викличе ще більшу напругу між розвинутими країнами та тими, що розвиваються.

Все більше невдоволення викликає той факт, що основну увагу приділяють заходам, які ухвалять в рамках Паризької угоди в майбутньому. До цього моменту не передбачено практично нічого.

Країни, що розвиваються, очікують, що їх розвинуті партнери посилять обмеження викидів вуглекислого газу протягом наступних трьох років.

"Клімат не дозволить нам чекати до 2020 року, коли Паризька хартія набуде чинності", - каже представник Нікарагуа Пол Оквіст.

"Зміни клімату відбуваються просто зараз, і важливо, щоби скорочення викидів стало головною темою обговорення на цьому саміті", - підсумовує він.