"Я звільнилася через діабет"
Багато діабетиків мають пов'язані з цим емоційні проблеми. І це вимагає підтримки та визнання, заявили в благодійній організації.
14 листопада - Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом.
Організація Diabetes UK опитала 8500 людей про діабет та те, як він впливає на їхнє щоденне життя.
Троє з п'яти опитаних заявили, що цей стан викликає в них поганий настрій.
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Серед тих, хто має роботу, 16% відчули дискримінацію на роботі. Ще 7% взагалі не розповідали роботодавцям про свій стан.
26-річна Клер (ім'я змінене), розповіла, що їй довелося звільнитися з посади консультанта із менеджменту через хворобу.
Їй діагностували діабет I типу в 13 років.
Жінка каже, що зіткнулася з "браком розуміння" на роботі, через що відчувала "фрустрацію, тривогу та стрес".
"Мені постійно казали, що діабет - це не так вже й серйозно", - розказала вона BBC News.
"Наприклад, мені дорікали за візити до лікаря в робочий час і змушували почуватися винною за розмови про мій діабет".
"Я не хочу особливого ставлення, але інколи його потребую", - додала Клер.
"Ти молода, і люди в метро дивляться і питають: "Навіщо вам місце?". І ніхто не знає, що в мене до бюстгальтера причеплена інсулінова помпа, що мій рівень цукру постійно відстежується і я постійно думаю про їжу", - розповіла вона.
За словами жінки, її роботодавець ніколи не говорив із нею про ці проблеми.
А в оцінці роботи Клер вказали, що їй потрібно "справитися з тривогою щодо здоров'я".
"Врешті-решт я подумала - досить, і звільнилася з роботи, щоби більше дбати про себе", - каже вона.
"Діабет - це не якась брудний секрет, це частина мого життя", - додає Клер.
Вона вважає, що на роботі має бути більше гнучкості.
Діагноз, що змінює життя
В українському МОЗ кажуть, що в Україні понад 1,2 мільйона людей живуть із діабетом. За останні 10 років поширеність хвороби зросла на половину.
У Британії близько 700 людей щодня дізнаються, що мають діабет. І цей діагноз змінює їхнє життя.
Люди з цим станом мають до 10 разів на день перевіряти свій рівень цукру в крові і чітко планувати харчування, враховуючи рівень навантаження.
Часті походи в туалет уночі можуть переривати сон.
Діабет - це стан, що супроводжується підйомом рівня цукру в крові.
Діабет I типу може виникнути в будь-якому віці, але часто починається в дитинстві. Він не пов'язаний з дієтою чи способом життя.
Діабет II типу - значно більш поширений, але рідко трапляється у дітей. Зазвичай він розвивається у дорослих і часто асоціюється із зайвою вагою.
Щоб уникнути ускладнень захворювання, важливо контролювати рівень цукру.
Серед симптомів діабету - незвична спрага, надмірне сечовиділення, особливо вночі, та сильна втома.