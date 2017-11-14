"Я звільнилася через діабет"

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Багато діабетиків мають пов'язані з цим емоційні проблеми. І це вимагає підтримки та визнання, заявили в благодійній організації.

14 листопада - Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом.

Організація Diabetes UK опитала 8500 людей про діабет та те, як він впливає на їхнє щоденне життя.

Троє з п'яти опитаних заявили, що цей стан викликає в них поганий настрій.

Серед тих, хто має роботу, 16% відчули дискримінацію на роботі. Ще 7% взагалі не розповідали роботодавцям про свій стан.

26-річна Клер (ім'я змінене), розповіла, що їй довелося звільнитися з посади консультанта із менеджменту через хворобу.

Їй діагностували діабет I типу в 13 років.

Жінка каже, що зіткнулася з "браком розуміння" на роботі, через що відчувала "фрустрацію, тривогу та стрес".

"Мені постійно казали, що діабет - це не так вже й серйозно", - розказала вона BBC News.

"Наприклад, мені дорікали за візити до лікаря в робочий час і змушували почуватися винною за розмови про мій діабет".

"Я не хочу особливого ставлення, але інколи його потребую", - додала Клер.

Діабет - це не якась брудний секрет, це частина мого життя Клер, хвора на діабет

"Ти молода, і люди в метро дивляться і питають: "Навіщо вам місце?". І ніхто не знає, що в мене до бюстгальтера причеплена інсулінова помпа, що мій рівень цукру постійно відстежується і я постійно думаю про їжу", - розповіла вона.

За словами жінки, її роботодавець ніколи не говорив із нею про ці проблеми.

А в оцінці роботи Клер вказали, що їй потрібно "справитися з тривогою щодо здоров'я".

"Врешті-решт я подумала - досить, і звільнилася з роботи, щоби більше дбати про себе", - каже вона.

"Діабет - це не якась брудний секрет, це частина мого життя", - додає Клер.

Вона вважає, що на роботі має бути більше гнучкості.

Діагноз, що змінює життя

Копирайт изображения NOAH SEELAM / Getty Image caption Люди з діабетом повинні часто перевіряти свій рівень цукру в крові

В українському МОЗ кажуть, що в Україні понад 1,2 мільйона людей живуть із діабетом. За останні 10 років поширеність хвороби зросла на половину.

У Британії близько 700 людей щодня дізнаються, що мають діабет. І цей діагноз змінює їхнє життя.

Люди з цим станом мають до 10 разів на день перевіряти свій рівень цукру в крові і чітко планувати харчування, враховуючи рівень навантаження.

Часті походи в туалет уночі можуть переривати сон.

Діабет - це стан, що супроводжується підйомом рівня цукру в крові.

Діабет I типу може виникнути в будь-якому віці, але часто починається в дитинстві. Він не пов'язаний з дієтою чи способом життя.

Діабет II типу - значно більш поширений, але рідко трапляється у дітей. Зазвичай він розвивається у дорослих і часто асоціюється із зайвою вагою.

Щоб уникнути ускладнень захворювання, важливо контролювати рівень цукру.

Серед симптомів діабету - незвична спрага, надмірне сечовиділення, особливо вночі, та сильна втома.