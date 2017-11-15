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Генералітет зімбабвійської армії каже, що перебирає контроль над країною, аби усунути від влади "злочинців", які оточували президента Роберта Мугабе.

Криза загострилася після того, як президент Мугабе звільнив свого заступника Еммерсона Мнангагва і замінив його власною дружиною - Грейс.

Цього понеділка головнокомандувач Джен Константіно Чівенго відкрито погрожував, що військові не залишать без відповіді такі "чистки" у партії влади.

Хто є хто у кризі, що розгорнулася в країні після цього?

Роберт Мугабе

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Роберт Мугабе був героєм революції, коли прийшов до влади після проголошення незалежності Зімбабве у 1980 році.

Він народився у 1924-му в селищі Кутама на південному заході від Хараре, освіту отримав у єзуїтів. До боротьби за незалежність був учителем.

Після десятиріч авторитарного правління його країна опинилася в політичній і економічній кризі, а уряд поглинула корупція. У світі з Мугабе глузують.

93-річний президент не збирається поступатися владою, проте його фізичний стан помітно погіршився, і змагання за те, щоб стати його наступником, стали запеклішими.

"Стара гвардія" часів здобуття незалежності, до якої належав звільнений віце-президент Мнангагва, змагається з молодшими представниками "Покоління-40", яку очолює дружина президента Мугабе.

Грейс Мугабе

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Грейс Мугабе є другою дружиною президента Зімбабве і на 40 років молодша за нього. Із машиністки вона перетворилася на найвпливовішу жінку в країні.

За непомірний апетит до шопінгу отримала призвисько Гуччі Грейс.

Її прихильники наголошують на благодійній діяльності пані Мугабе, а критики звинувачують у безжалісній боротьбі за багатство і владу.

Минулого тижня вона назвала свого противника, віце-президента Мнангагва, "змієм", якого "треба вразити в голову". І вже наступного дня президент його звільнив.

Еммерсон Мнангагва

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Еммерсона Мнангагву сприймали як наступника президента Мугабе до того, як в нього з'явився конкурент у особі пані Мугабе.

Він був борцем за "звільнення" ще до незалежності країни у 1980, перебував за ґратами, де його, як твердить сам Мнангагву, піддавали тортурам. З часу здобуття незалежності він постійно перебував при владі. Він спростовує будь-яку відповідальність за криваву операцію "Гукурахунді", коли у перші роки незалежності на півдні країни були вбиті тисячі цивільних.

У Зімбабве його знають як "нгвена" ("крокодил") через політичну спритність, яка допомогла йому відновити владу і вийти з політичного забуття, у якому він опинився у 1990-х, після того, як впав у немилість у президента Мугабе.

Як колишній міністр оборони і керівник служби безпеки, він був ключовою ланкою, що зв'язувала партію влади Зімбабве із військовими і безпековими службами. Він очолює Штаб спільних операцій, який опікується державною безпекою у Зімбабве.

Джен Констатніно Чівенга

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Міцні зв'язки пана Мнангагви у безпекових колах повинні були забезпечувати тісний контакт із Дженом Константіно Чівенга, 61-річним головнокомандувачем армії Зімбабве.

Джен Константіно Чівенга також є "продуктом" боротьби за незалежність країни, який починав у Африканській національній визвольній армії Зімбабве у Мозамбіку і пройшов усі ранги.

Цього понеділка він шокував Зімбабве заявою, у якій відкрито погрожував відповідальним за "чистки" у правлячій партії проти і казав, що армія має втрутитися.

Ключові факти

Республіка Зімбабве Столиця: Хараре Населення 13 мільйонів

Територія 390,759 кв км

Головні мови англійська (офіційна), шона, ндебеле

Головні релігії християнство, автохтонні вірування

Тривалість життя 54 років (чоловіки), 53 роки (жінки)

Гроші багатовалютна система, у якій американський долар і південно-африканський ранд є головними валютами Getty Images

Президент-ветеран Роберт Мугабе керує Зімбабве з часів здобуття незалежності від Британії у 1980 році.

Країна немає виходу до моря і оточена Замбією, Мозамбіком, Ботсваною і ПАР.

Колись Зімбабве була житницею усього регіону. Проте від 2000 року в країні виникли проблеми навіть із харчами для власного населення. Частково це пояснюється кількома серйозними посухами, а частково - земельною реформою, під час якої конфісковані землі білих фермерів були розподілені між безземельними темношкірими зімбабвійцями. Це призвело до різкого скорочення виробництва у сільському господарстві.

Збідніла і позбавлена готівки економіка країни зіштовхнулася із серйозними проблемами. Поширеними є безробіття, бідність, так само як політичні сварки і репресії. Багато зімбабвійців виїхали з країни у пошуках роботи до ПАР.

Ключові дати

Копирайт изображения Getty Images Image caption Залишки Великого Зімбабве нагадують про зниклу цивілізацію

1200-1600 - ера імперії Мономотапа, що відома своєю участю у міжнародній торгівлі, видобутком золота і будівництвом Великого Зімбабве - історичного міста, яке нині належить до світової культурної спадщини.

1889-1923 - Сесіл Родз та його Британська Південноафриканська компанія використовує британський мандат на колонізацію території, яка стала Південною Родезією.

1965 - прем'єр-міністр Ян Сміт в односторонньому порядку проголошує незалежність від Британії, що викликає міжнародну ізоляцію. Влада належить білій меншості.

1980 - незалежність після виснажливої партизанської війни. Партія Zanu (Зімбабвійський африканський національний союз) виграє вибори, Роберт Мугабе стає прем'єр-міністром.

1983-1987 - операція "Гукурахунді", під час якої, як вважають, від рук П'ятої бригади Мугабе загинули 20 тисяч людей.

1998-2002 - Зімбабве втручається у громадянську війну у Конго.

2000-ті- земельна реформа, білих фермерів позбавляють землі.