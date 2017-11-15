"Батьківщина" на марші: Тимошенко чекає на "великий бій"

Копирайт изображения ВО "Батківщина" Image caption З'зд стоячи вітав Юлію Тимошенко

У середу ВО "Батьківщина" провела свій з'їзд. Попри сесійний день у парламенті, в одному зі столичних центрів зібралися всі лідери партії, включно з Юлією Тимошенко.

Представники "Батьківщини" вдавалися до майже військової риторики: говорили про "велику армію партії", передавали почесні знамена і анонсували "останній бій" на виборах 2019 року.

Конфлікт з "Українським домом"

Image caption Замість "Українського дому" з'їзд партії довелося проводити у приміщенні центру "Нивки-холл". Захід почався виступом співачки Ніни Матвієнко

З'їзду "Батьківщини" передували суперечки через місце його проведення.

У партії кажуть, що за день до заходу "Український дім", де планували зібратися, відмовив у приміщенні.

Прес-служба "Батьківщини" заявила про те, що це сталося з політичних причин й начебто за вказівкою з Адміністрації президента. Будівля підпорядковується Державному управлінню справами.

В "Українському домі" ситуацію пояснили тим, що партія не оформила вчасно договір та не перерахувала кошти за оренду.

Тому з'їзд відбувся в іншому приміщенні - на київських Нивках.

"Партія на марші"

Копирайт изображения ВО "Батьківщина"

Формальний привод для з'їзду - це підсумки виборів до об'єднаних територіальних громад, які пройшли 29 жовтня.

Перший заступник Юлії Тимошенко Іван Кириленко, який відкривав цей з'їзд, оголосив про "абсолютну перемогу "Батьківщини" на них.

За даними ЦВК, висуванці від "Батьківщини" дійсно здобули найбільше мандатів з-поміж усіх інших партій: понад 900 мандатів (у БПП, які посіли умовне друге місце, 642 мандати).

Проте на виборах 29 жовтня найбільше все ж обрали самовисуванців (понад 1 200).

Копирайт изображения УНІАН Image caption Перший заступник Тимошенко у партії та колишній голова фракції "Батьківщини" Іван Кириленко

"Партія на марші... наближаємося до наступних виборів", - сказав Іван Кириленко.

Наступні порівняно масштабні вибори пройдуть 24 грудня. Тоді обиратимуть більше тисячі місцевих депутатів та кілька десятків голів рад різних рівнів.

Саме пришвидшенням підготовки до цих виборів пояснив ВВС Україна дату з'їзду член політради "Батьківщини" та радник Юлії Тимошенко Андрій Павловський.

"Чим раніше проведемо з'їзд, тим раніше почнемо готуватися", - уточнив політик.

Великий бій?

Image caption На слайдах Юлія Тимошенко намагалася показати, як погіршилося життя з часів її прем'єрства

Юлія Тимошенко у своєму виступі поскаржилася на зовнішню агресію, яка загрожує розвитку України, після чого майже годину розповідала про зловживання "п'ятої колони" у вигляді чинної влади.

"Знову ця п'ята колона опанувала всі високі посади в державі і намагається послабити, зачистити українців зсередини, практично допомагаючи окупантам", - нарікала пані Тимошенко.

Вона демонструвала слайди, на яких порівнювала нинішні економічні показники з цифрами 2008 року, коли "ми з вами працювали в уряді".

А у заяві про місцеві вибори Юлія Тимошенко звинуватила владу та президента Порошенка у тому, що він створив "абсолютно нерівні умови, які не можна порівняти навіть з часами Януковича".

Image caption Голова житомирського осередку "Батьківщини" Анжеліка Лабунська отримала "пам'ятне знамено" за успіхи партії на нещодавніх виборах

Вона закликала однопартійців готуватися до наступних випробувань вже на парламентських виборах у 2019 році: "Нас очікують не вибори, а великий бій, можливо, один з останніх, який або дасть Україні жити, або залишить мафію при владі".

"Будьте готові, що вас будуть рубати, стріляти, репресувати, лякати", - попередила пані Тимошенко, але запевнила, що її політсила виграє, "бо є велика армія партії "Батьківщина".

"Мілітаристську" атмосферу з'їзду доповнила церемонія нагородження "пам'ятними знаменами" керівників кількох обласних організацій, де "Батьківщина" здобула найбільше мандатів на жовтневих виборах.

За даними кількох останніх соціологічних опитувань, "Батьківщина" є одним з трьох лідерів майбутніх парламентських виборах, вона набирає від 10% до 14%.

Щоправда, сама Юлія Тимошенко твердить, що партія має більше підтримки, а опублікованим соцопитуванням вона не вірить.