Чи знайшли вчені ген довголіття?

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Американські спеціалісти виявили, що аміші живуть довше і старіють повільніше через мутації в одному з генів. До такого висновку дійшли вчені з американського Північно-Західного університету.

Члени релігійної громади амішів, прихильники життя в селі, мають генну мутацію, що уповільнює процес старіння і продовжує їхнє життя в середньому на 10 років.

Ця рідкісна мутація в гені SERPINE1 захищає її носіїв від діабету другого типу, розвиток якого з віком прогресує.

Вчені сподіваються, що це відкриття допоможе дізнатися більше про процеси старіння на клітинному рівні, а також створити препарати для продовження життя.

Корисна мутація?

Генна мутація, яку виявили в багатьох членів громади амішів впливає на білок - інгібітор активатора плазміногену 1 (PAI-1), який раніше вважали одним із факторів, які забезпечують згортання крові.

Як з'ясувалося, у кожного четвертого представника громади амішів мутація в гені SERPINE1 призводить до більш низького вмісту білка PAI-1 в крові. Вчені й раніше припускали, що у PAI-1 є й інші функції, крім згортання крові.

Кардіолог із Північно-Західного університету Дуглас Воган зазначає, що "побічну" дію білка PAI-1 виявили під час експерименту з мишами.

Гризуни, у яких в крові було більше білка PAI-1, старіли і вмирали від проблем із серцево-судинною системою в молодому віці. Миші, у яких було менше цього білка в крові, - жили довше.

За словами вченого, ці показники можна застосувати й до людини. Люди, у яких у крові більший рівень PAI-1, частіше хворіють на діабет другого типу, у них частіше виникають проблеми з обміном речовин. Також вони вмирають у молодшому віці, зазвичай, від захворювань серцево-судинної системи.

Вчені помітили ще в 1991 році, що багато членів громади амішів мають низький рівень PAI-1 у крові.

Два роки тому дослідники з Північно-Західного університету вирішили з'ясувати, з чим це пов'язано й до яких наслідків приводить. У дослідженні брали участь 177 представників громади амішів, які живуть у сільській місцевості штату Індіана.

Image caption Аміші зазвичай живуть у селах і займаються сільським господарством

Через спосіб життя?

Аміші - рух протестантів-послідовників Якоба Аммана, який виник у 1693 році у Швейцарії. Релігія амішів ґрунтується на суворому тлумаченні Біблії.

Вони живуть у селах, займаються сільським господарством, носять простий одяг і відмовляються від сучасних технологій.

Їх понад 200 тисяч, вони нащадки емігрантів із Європи, які перебралися до Північної Америки на початку 18 століття. Більшість амішів живуть у США й Канаді.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Аміші не їздять на автомобілях, а пересуваються на конях і в бричках

Протягом багатьох поколінь аміші одружуються лише з єдиновірцями. Сім'ї амішів багатодітні, у них висока народжуваність і низька дитяча смертність.

За словами вчених, попри відокремлений спосіб життя, з амішами було легко працювати під час дослідження.

"Коли ми брали в них аналіз крові, деякі молоді люди непритомніли, бо багатьом із них ніколи не робили уколів", - сказав Дуглас Воган газеті New York Times.

"Ці люди живуть так, як жили їхні предки в 18 столітті, і майже не користуються досягненнями сучасної медицини. Але вони були дуже ввічливі, відкриті та привітні", - зазначає вчений.

Вчені були вражені результатами команди дослідників пана Вогана.

У носіїв "генної мутації" рівень інсуліну був на 28% нижчим.

"Цей показник вражає, бо ця генна мутація фактично захищає від вікових змін під час обміну речовин", - говорить пан Воган.

Учені також з'ясували, що теломери (ділянки на кінці хромосом) носіїв генної мутації були в середньому на 10% довші, ніж теломери в інших амішів. Довжина цих "ділянок" визначає біологічний вік людини.

Вплив білка PAI-1 на процеси старіння поки не зрозумілий, проте дослідники впевнені, що можна говорити про пряму залежність низького рівня PAI-1 у крові й уповільнення процесів старіння.

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Що далі?

Дослідники вже працюють над препаратом, який допоможе продовжити людям життя і боротися із цукровим діабетом і хворобою Альцгеймера.

Команда дослідників з Університету Тохоку (Японія) уже протестувала препарат, який знижує рівень білка PAI-1.

Пан Воган і його команда також планують отримати дозвіл на тестування свого препарату, який аналогічно діє на клітини.

Вчені зазначають, що не планують "позбавити" своїх пацієнтів білка PAI-1, бо він впливає на згортання крові.

Торік пан Воган і його колеги виявили, що аміші менш схильні до астми. Вчені припустили, що в амішів із дитинства формується більш стійка імунна система.

До будинків амішів, які живуть у селах, разом із пилом потрапляють різні мікроби від тварин - ці бактерії розвивають стійкість дітей до астми. Таких показників не було в людей, які живуть у місці, бо вони виросли в "стерильних" умовах.