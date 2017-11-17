Чи з'являться на Донбасі білоруські миротворці?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Білоруські збройні сили мають у своєму складі миротворчу роту та кілька підрозділів, які можуть використовуватися у місіях ООН, однак практичний миротворчий досвід у них дуже обмежений

15 листопада міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей висловив готовність Мінська надіслати на Донбас білоруських миротворців.

"Ми готові виділити відповідний миротворчий контингент, якщо це буде прийнятно всім зацікавленим сторонам, для того, щоб брати участь у вирішенні миротворчих завдань", - заявив дипломат на спільному брифінгу з російським колегою Сергієм Лавровим.

Це не вперше Мінськ говорить про своїх миротворців на Донбасі - таку можливість президент Білорусі Олександр Лукашенко згадував ще у жовтні 2014 року.

Тоді ідею серйозно не розглядали ні в Києві, ні в Москві.

Утім нинішня заява прозвучала на тлі нещодавніх переговорів між помічником президента Росії Владиславом Сурковим та спецпредставником США по Україні Куртом Волкером, на яких, поміж іншого, йшлося і про можливу миротворчу місію ООН на Донбасі.

ВВС Україна спробувала розібратися, наскільки реальною є поява білоруських миротворців на Донеччині і Луганщині.

Миротворці Білорусі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Про білоруських миротворців на Донбасі Олександр Лукашенко говорив ще у 2014 році

"У Білорусі дуже обмежений досвід проведення миротворчих операцій", - розповідає аналітик Інституту світової політики Микола Бєлєсков.

За офіційними даними Міністерства оборони Білорусі, станом на 2014 рік білоруські військові тільки раз залучалися до миротворчих місій ООН - у Лівані.

Причому контингент там складався лише з п'ятьох осіб - чотирьох військових медиків й одного офіцера штабу місії, - яких періодично змінювали по ротації.

"У Лівані білоруські миротворці перебували у зовсім іншому форматі, ніж вони теоретично перебували б в Україні. Їхній досвід не стосується такого типу конфліктів, як на Донбасі", - констатує Микола Бєлєсков.

Водночас, у білоруській армії з 2005 року існує миротворча рота при 103-й гвардійській окремій мобільній бригаді, що базується у Вітебську.

Як повідомляють білоруські спеціалізовані медіа, станом на 2013 рік до роти на постійній основі входило 40 військових, і ще 200 бійців значилися як змінний склад.

Всі вони пройшли відповідну підготовку, зокрема вивчали міжнародне гуманітарне право, основи миротворчої діяльності, психологічні і тактичні курси, посилені курси англійської мови.

На озброєнні роти є бронетранспортери БТР-80, тепловізори, коліматорні й нічні приціли, дозиметри та інші спецзасоби.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Такі БТР-80 має на озброєнні миротворча рота при 103-й гвардійській мобільній бригаді білоруської армії

У реальних миротворчих місіях підрозділ участі не брав, однак регулярно долучається до навчань у рамках Організації договору з колективної безпеки (ОДКБ - відома також як Організація "Ташкентського договору" - об'єднує збройні сили Білорусі, Росії, Вірменії, Казахстану, Таджикистану та Киргизії).

Крім миротворчої роти у рамках програми НАТО "Партнерство заради миру" як потенційні миротворчі сили від Білорусі заявлені:

патрульний взвод;

військово-транспортний літак Іл-76 МД з двома екіпажами льотного складу та двома групами наземних фахівців з обслуговування повітряного судна;

офіцери для роботи у багатонаціональних штабах (до 15 осіб);

група медиків (до семи осіб);

пересувний госпіталь.

Ввічливо відмовитися?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нещодавні спільні білорусько-російські військові навчання "Запад-2017" викликали серйозне занепокоєння в Україні

Офіційний Київ на "миротворчі" пропозиції Мінська ніяк не відреагував.

Утім, багато українських політиків поставилися до такої ідеї скоріше негативно - особливо на тлі недавнього голосування білоруської делегації проти резолюції ООН, яка звинувачує Росію у системних порушеннях прав людини в Криму.

"Більшого єзуїтства, ніж демонструє політичне керівництво Білорусії стосовно України в останні три роки, неможливо придумати", - написав у Facebook депутат від "Блоку Петра Порошенка" Рефат Чубаров.

Водночас його колега про фракції Ірина Фріз висловила іншу думку: "Для України прийнятний будь-хто з учасників миротворчої місії, крім військовослужбовців Російської Федерації".

"Згідно з принципами законодавства, запит на введення миротворчої місії має давати український парламент. Я хочу одразу сказати, що ми не отримаємо голосу українського парламенту, якщо в цьому мандаті не буде виписана ключова позиція - там не може бути росіян. Тому що росіяни - представники країни-агресора. Представники всіх інших країн, дружніх, сусідніх, звичайно, можуть бути в миротворчій місії", - заявила у четвер віце-спікер українського парламенту й учасниця переговорів по Донбасу Ірина Геращенко.

Опитані ВВС Україна експерти також не дуже вірять у те, що білоруські миротворці з'являться на сході України.

"Є великі сумніви, щодо доцільності залучення миротворців з країни, яка є членом ОДКБ і союзної держави [з Росією]", - каже Микола Бєлєсков й нагадує про масштабні навчання "Запад-2017", які кілька місяців тому спільно провели білоруські та російські військові.

Керівництво обох армій наголошувало, що навчання мали на меті виключно відпрацювання спільних оборонних дій, але Україна тоді посилила охорону своїх північних і східних кордонів.

На думку Миколи Бєлєскова, заява керівника білоруського МЗС залишиться лише політичною риторикою: "Це більше гра Білорусі, щоб показати свою користь для міжнародної спільноти, подібного до того, як у Мінську був створений майданчик для переговорів на рівні глав держав і контактної групи".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Білоруська армія кілька разів проводить спільні навчання з російськими військовими

"Росія розуміє, що США й Україна ніколи не погодяться на присутність російських військ у складі [миротворчого] контингенту. Тому з'явилася така пропозиція", - відзначає військовий експерт Олег Жданов.

Він також не виключає, що схоже може запропонувати і Казахстан.

"Вважаю, що Україні просто треба дуже ввічливо відхилити пропозицію Білорусі. Адже де-факто ми можемо отримати тут російські війська під білоруським прапором", - підсумовує експерт.