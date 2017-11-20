Наймолодший мільярдер у світі - 27-річний ірландець

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Джон Коллісон, здається, почувається не цілком комфортно через те, що він є наймолодшим мільярдером у світі, який всього досягнув самостійно.

Йому лише 27 років, він і справді виглядає надзвичайно впевненим бізнес-лідером та чудовим комунікатором, пише бізнес-кореспондент ВВС Віл Смейл.

Але запитайте Джона про те, наскільки він багатий, і ви відчуваєте його невпевненість.

"Зараз мене часто про це запитують, і я відчуваю, що люди завжди хочуть почути справді цікаву відповідь, але я не маю що їм сказати", - розповідає ірландець.

"Люди питають: "Як змінилося ваше життя?". Вони хочуть, щоби в мене з'явилося якесь нове ретельно підібране хобі, таке як, наприклад, колекціонування яєць Фаберже чи яхтинг".

Замість цього Джон розповідає, що любить бігати у вільний час, називаючи це "дуже практичним та невибагливим захопленням".

Джон Коллісон є співзасновником американського програмного бізнесу під назвою Stripe, про який більшість людей ніколи не чули.

Image caption Комп'ютерний гігант Apple використовує технологію Stripe

Він заснував і зараз керує компанією із Сан-Франциско разом зі своїм 29-річним старшим братом Патріком, який є третім наймолодшим у світі мільярдером.

27-річний Еван Шпігель, співзасновник соціальної медіа-компанії Snapchat, посідає другу сходинку між двома братами.

Заснована в 2011 році компанія Stripe невідома широкому загалу, тому що не продає нічого, що споживачі можуть купувати.

Водночас програмні системи Stripe допомагають компаніям у всьому світі легко приймати онлайн-платежі та запускати свої веб-сайти.

Минулого року в Stripe було понад 100 тисяч клієнтів по всьому світу. Компанія оголосила про новий етап фінансування, який оцінив компанію на 9,2 млрд доларів.

Це означає, що статки і Джона, і Патрік оцінюються у не менше $1,1 млрд, за інформацією журналу Forbes, який є експертом у підрахунку статків багатих і відомих.

Непогано, як для хлопців, які виросли в аграрній Ірландії, і котрі закінчили університет, додає кореспондент ВВС.

Копирайт изображения STRIPE Image caption Брати Джон і Патрік Коллісони народилися в Ірландії

Джон і Патрік виросли в маленькому селі в графстві Тіпперері, на заході країни, з підліткового віку цікавилися програмуванням.

Після закінчення середньої школи в місті Лімерік, обидва брати вирішили навчатися в престижних американських вищих навчальних закладах.

Попри відсутність сімейних зав'язків у США, Патрік успішно вступив вивчати математику в престижному технологічному інституті штату Массачусетс у Кембриджі, недалеко від Бостона в 2007 році. Через два роки Джон вступив до не менш престижного Гарвардського університету.

"Я розглядав Велику Британію, але це було недостатньо далеко, цього недостатньо, щоби мандрувати. Ми обидва добре вчилися, тому вступ до коледжу в США завжди був спокусливим", - каже Джордж.

Копирайт изображения STRIPE Image caption Головний офіс компанії STRIPE знаходиться у Сан-Франциско, а її європейський філіал - у Дубліні

Але ще до вступу в Гарвардський університет, Джон та його брат вже стали мільйонерами завдяки своїй першій комерційній справі, компанії з розробки програмного забезпечення, яке полегшило малим фірмам та приватним підприємцям легше працювати з онлайн-майданчиком для проведення аукціонів eBay.

Згодом у 2008 році вони продали компанію Auctomatic за 5 млн доларів.

Тоді брати почали працювати над Stripe і продовжували працювати разом після того, як Джон вступив до Гарварду. Згодом брати Коллісони покинули університети, щоби запустити компанію в Кремнієвій долині, штат Каліфорнія.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Deliveroo є ще одним клієнтом Stripe - всього це понад 100 тисяч компаній

Так брати розробили програму, яка дозволила компаніям будь-якого розміру легше отримувати плату за користування та запускати інші частини своїх веб-сайтів, наприклад, безпечне зберігання інформації клієнтів та інші системи безпеки.

Попри численних конкурентів, кількість користувачів Stripe швидко зростала, і це забезпечило фінансування та підтримку з боку таких гігантів технологічного сектору, як керівник Tesla та засновник Paypal Пітер Тіль.

Бізнес-модель Stripe є доволі простою - вона стягує з покупців суму за транзакцію, оброблену за допомогою її програмного забезпечення.

У Великій Британії це становить 1,4% від суми транзакції плюс 20 фунтів.

Поки Stripe не оприлюднює деталі свого річного доходу, оцінка компанії на суму 9,2 млрд доларів дозволяє сказати, що це прибутковий бізнес. І Джон впевнений в подальшому зростанні потенціалу компанії.

"У даний час лише 5% споживчих витрат відбувається в інтернеті, і ми хочемо допомогти цьому показнику зрости. Поки зростатиме інтернет-економіка, продовжить рости й Stripe", - переконаний Джон.

Сьогодні в Stripe працює 750 людей, у тому числі 500 у Сан-Франциско та 150 за кордоном, зокрема європейський офіс у Дубліні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ілон Маск інвестує у Stripe

Журналіст з питань технологій Мартін Вейч, редактором сайту про технології IDG Connect, вважає закономірною увагу до Stripe, але він попереджає, що компанія залишається молодим бізнесом.

"Будь-яка компанія, яка має потенціал бути де-факто стандартом у бізнес-операціях в інтернеті, отримає майже культовий інтерес, і саме це брати зробили у сфері онлайн та мобільних платежів", - говорить він.

"Але це конкурентний простір ... Оцінка Stripe може змусити декого з нас плакати із заздрості, але все це дуже ранній період", - додає журналіст.

Щороку Джон, який має титул президента, каже, що він витрачає більше часу на вирішення зовнішніх питань, таких як угоди про торгівлю та партнерські відносини, тоді як Патрік зосереджується головним чином на внутрішніх питаннях, таких як техніка.

У вільний час вони ділять на двох квартиру в Сан-Франциско.

Просто не питайте у них, як це - бути мільярдером.

"Здебільшого (бути мільярдером) - це просто виконувати обчислювальні вправи, - каже Джон. - Оцінка заснована на тому, що ми продовжуємо виконувати та запускати дуже привабливі продукти у висококонкурентному просторі - це хороші ознаки, але ще багато чого треба зробити".