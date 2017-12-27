Пупиришки, собачі будки та Зорян і Шкіряк: головні цитати 2017 року

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ВВС Україна увесь рік збирала цитати відомих політиків і державних діячів. Пропонуємо вам ще раз згадати, як вони реагували на політичні та економічні події в країні протягом року, що минає.

Пам'ять і холодильник

На початку 2017 року резонансу набуло обурення Вадима Рабиновича стосовно скандалу навколо ексгумації у Чехії і перепоховання в Україні останків українського поета і письменника Олександра Олеся.

"Чому, як тільки він помер, ми про нього? Хто його запросив до України за останні 10 років? Хто з ним хоч раз розмовляв? Ніхто. Зате зараз вже хочуть заробити на перепохованні", - заявив пан Рабинович.

Олександр Олесь помер у 1944-му році.

Надія Савченко розповіла про те, якою вона бачить ідею об'єднання українців:

"На жаль, на сьогодні наш народ настільки зубожілий і збіднілий, що нас не врятують жодні духовні цінності або культура, вони нас не об'єднають. Нас об'єднає банально просто холодильник, гаманець", - заявила вона на одному із телеканалів.

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Січень, напевне, запам'ятався малим підприємцям, оскільки внаслідок рішень уряду тисячі малих підприємств змушені були закритися. Уряд наполягав, що близько 100 тисяч підприємців не працюють і не подають ніякої фінансової звітності, а тому мають бути ліквідовані. В уряді їх називали "сплячими".

"І ви прийдете через 15 років у Пенсійний фонд і вам Пенсійний фонд нарахує таку ж "сплячу" пенсію", - попереджав віце-прем'єр ПавлоРозенко, реагуючи на протести підприємців.

Зорян, Шкіряк і Кличко

Не можемо залишити поза увагою слова кореспондента російського журналіста зі своєю версією про те, хто стоїть за убивством бойовика Михайла Толстих на прізвисько "Ґіві":

Копирайт изображения facebook/зорян шкіряк Image caption "Тепер нас двоє, аж страшно", - жартував Зорян Шкіряк

"Зараз називають два прізвища. Це Зорян і Шкіряк, це представники українського істеблішменту. Ось. Що вони могли бути замовниками цього злочину", - сказав репортер каналу "Россия-24".

Сам радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк відреагував у Facebook: "Геніально! Жесть! Тепер нас двоє, аж страшно)). І як далі з цим жити?" і зібрав у себе на сторінці усі "фотожаби" на цю тему.

Найпомітніші висловлювання мера Києва Віталія Кличка цього року стосуються життя Києва і проблем, які йому доводиться розв'язувати. Він казав, що "бути чемпіоном світу у надважкій вазі легше, ніж бути мером, бо там - тільки один суперник".

У лютому обвалилася частина Шулявського мосту. Віталій Кличко відреагував так: "Міст не був аварійним. Він просто втомився від часу".

Копирайт изображения Ukrinform Image caption "Втомлений" часом міст на Шулявці

Собачі будки і корупція

У березні соціальні мережі обурювалися висловлюваннями президента Петра Порошенка на адресу деяких опонентів.

"Хтось дуже хоче розхитати човен. Комусь дуже хочеться з прапорами походити по проспекту, вигукуючи "геть!". Чому - тому що працювати не вміють, нічого, навіть собачої будки, в житті не збудували, і закликають до дестабілізації в державі. Ми не дозволимо цього робити, нам з такими не по дорозі", - заявляв президент, перебуваючи у Харкові.

Реакція була вкрай негативною. Багато користувачів соцмереж, у тому числі добровольці в АТО, волонтери писали: "Я не побудував собачої будки".

У 2017 році Петро Порошенко довго відмовлявся створювати в Україні окремий антикорупційний суд. І його заява на початку вересня неприємно вразила багатьох західних політиків.

"Де існують антикорупційні суди? У країнах, які демонструють хороші результати боротьби з корупцією? Вони є у Кенії, Уганді, Малайзії та в Хорватії", - іронічно заявив пан Порошенко на саміті YES у Києві.

Міжнародні партнери довго тиснули на Україну з вимогою створити антикорупційний суд, погрожуючи припинити програми допомоги з ЄС та МВФ.

І президент таки змінив точку зору і подав на розгляд парламенту проект закону про Вищий антикорупційний суд.

"Не проскочити кордон"

Секретар РНБО Олександр Турчинов у квітні заявляв, що завданням українського війська є повернення окупованих українських територій. Щодо Донбасу, то його іронія не лишилася непоміченою у ЗМІ та соцмережах.

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"Я вважаю, що наше завдання - метр за метром, кілометр за кілометром, мінімізуючи втрати, просуватися на схід. Головне - не проскочити кордон", - заявив він в інтерв'ю ВВС.

Пупиришка і мама

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман кілька разів вступив у заочну словесну перепалку із колишньою прем'єркою Юлією Тимошенко.

У лютому він назвав Тимошенко "мамою" економічної слабкості".

"Я вважаю, що "мамою" української економічної слабкості, знищення української незалежності, корупції, популізму і неефективності є Юлія Тимошенко", - сказав він на засіданні уряду.

У квітніВолодимир Гройсман знову згадав Юлію Тимошенко, коли оцінював перспективи газової суперечки України та Росії у Стокгольмському арбітражному суді.

Прем'єр заявив, що у разі, якщо Україна програє Росії десятки мільярдів доларів, то винною у цьому буде екс-прем'єр Юлія Тимошенко.

"Це ж наслідок підписання контракту Тимошенко. Нам Росія все порахувала і пред'явила позов до суду на 40 мільярдів. Доведеться передати Тимошенко замість грошей, якщо вона підписала, хай несе відповідальність, чому за це мають відповідати українські громадяни?", - заявляв Володимир Гройсман.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Протягом року колишній і чинний керівники уряду обмінювалися дошкульними звинуваченнями

Юлія Тимошенко не залишила ці висловлювання без уваги.

"Мені такими висловлюваннями Гройсман нагадує, знаєте, є така плівка для пакування, де пупиришки. Діти, коли хочуть погратися, стискають ці пупиришки, вони лускають гучно. Для мене це образ Гройсмана. Це така гучна пупиришка, на яку можна натиснути, вона вибухає - і на цьому все", - сказала пані Тимошенко телеканалу ZIK.

"Винні труби"

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Улітку знесення МАФів і стихійних ринків стало помітною подією у Києві. Віталій Кличко як ініціатор такої реконструкції так пояснював знесення ринку поблизу станції метро "Лісова".

"Я був на Лісовій. Ну, ринком це назвати важко, тому що це ж с**нь господня, вибачте, будь ласка", - сказав він журналістам.

Про холодні батареї у квартирах Києва Володимир Кличко також говорив у листопаді.

"Сьогодні в Києві понад 300 будинків без опалення. Але винен не я, винні труби. Наше першочергове завдання - міняти труби і залучати інвестиції", - вважає мер.

"Бариги"

Журналісти помітили, що слово "барига" у 2017 році стало невіддільною частиною лексикону багатьох політиків. Найчастіше вживав його опонент президента і колишній лідер Грузії Міхеіл Саакашвілі.

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Після того, як на одному із телеканалів з'явився відеоролик-монтаж із використанням цього слова десятки разів, сам Саакашвілі сказав, що викине його зі свого лексикону за однієї умови: коли в Україні "бариг" не буде.

"Хоч тризуб над Кремлем..." і прощання із "русским миром"

Президент Порошенко знову різко реагував на критику опонентів, які звинувачують владу у неефективності.

"Зрадофілам" хоч тризуб над Кремлем постав - скажуть, що криво", - заявив Петро Порошенко у жовтні на засіданні Ради регіонального розвитку.

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2017 рік був багатим на висловлювання президента після отримання Україною безвізового режиму із країнами ЄС.

Зокрема, Петро Порошенко написав у Twitter: "Тепер хіба що божевільні можуть вважати Україну частиною так званого "русского мира".

Шлях до безвізу був довгим, і оглядачі ще довго згадували обіцянку Порошенка, дану ще влітку 2016 року, що безвіз запрацює за "лічені тижні".