Біткоїн і Ко: розкодовуємо криптовалюту

Копирайт изображения Dan Kitwood/Getty Image caption Біткоїн: мильна бульбашка чи валюта майбутнього?

"Що таке криптовалюта?", - останнім часом на цю тему дедалі більше говорять у медіа, соцмережах і пабах. Але запитання від батька спантеличило мене.

Одразу стало зрозуміло, що пояснення із "Вікіпедії" для чоловіка у поважному віці, який, однак, відносно недавно почав опановувати механізми цифрового світу, заледве було б достатньо.

Зізнатися - мені і самому досі важко розібратися з усіма цими платіжними системами, шифруваннями і, тим паче, "майнингами".

Очевидним було тільки те, що інтерес батька пов'язаний із біткоїном, який заполонив новинні випуски минулого тижня, переваливши своїм курсом за позначку у 10 тисяч доларів. А потім стрибнув до 15 тисяч. А потім до 17...

Аби дати зрозумілу відповідь на те запитання, довелося трохи підготуватися.

Ось що із того вийшло.

З чого все почалося

Криптографію - науку про забезпечення конфіденційності інформації - для платежів почали використовувати ще у 1990 році. Термін "криптовалюта" з'явився із появою у 2009 році біткоїну, який став першою криптовалютою такого зразка.

За словами оглядача ВВС Браяна Лафкіна, "десять років тому ідею футуристичної невидимої валюти, яка не має стосунку до жодного з урядів і живе в інтернеті, могли розглядати хіба як імовірну деталь сюжету фільмів "Матриця" чи "Той, хто біжить по лезу".

Згідно з курсом, яким ми рухаємося, 200 мільйонів людей намагатимуться дорватися до кількох мільйонів біткоїнів Ронні Моас, Standpoint Research

"Але це саме воно: цифрова альтернатива банкнотам та монетам", - пише він.

Це все ще не офіційна валюта, її не карбує жоден з урядів. Але біткоїном можна платити у мережі, переказувати цифровими каналами - в обхід бюрократичного обмеження банківських годин, комісій за транзакції та часу очікування.

На початку 2017-го один біткоїн вартував тисячу доларів, але потім він почав перетинати тисячні позначки мало не щомісяця, у березні здолав унцію золота, минулого тижня перетнув 10 тисяч доларів, цього - наближається до 20 тисяч.

Ажіотажу додає і те, що кількість біткоїнів наперед визначена творцями - приблизно 21 мільйон. Усі вони, за розрахунками, мають бути видобуті до 2031 року.

Одні аналітики попереджають, що біткоїн є лише мильною бульбашкю, що може лусьнути будь-якої миті. Інші прогнозують, що попереду ще більші курси.

Звідки береться біткоїн?

Що це взагалі таке, керівний партнер агентства цифрових комунікацій Plus One DA Максим Саваневський вже намагався пояснити у нашому матеріалі Біткоїн: скільки коштує віртуальна довіра?

Якщо просто, каже він, то це - "унікальний набір цифр, який не може повторюватися у жоден спосіб і який відповідає наперед визначеному алгоритму".

Все одно не прояснилося?

Що ж, спробуємо так: існують два способи отримати біткоїн - купити за традиційну валюту і "видобути" самостійно. Для "видобутку" біткоїнів існують цілі "ферми" зі складним комп'ютерним обладнанням. Виглядати вони можуть, наприклад, ось так:

Копирайт изображения MAXIM ZMEYEV/AFP

Ці машини роблять складні обчислення, які засвідчують біткоїнові транзакції по всьому світу, і винагороду за це "майнери" отримують у нових біткоїнах.

Але добувати біткоїни можна і вдома, у "непромислових" масштабах - за допомогою відеокарти для комп'ютера. Як це виходить, ВВС Україна анонімно розповів один програміст:

"Про існування ферм, на яких "майнять" (видобувають. - Ред.) знав давно, щоправда, не розумів механізму, а головне - сенсу. Як розповідали мені друзі, їхній заробіток на цьому покривав місячні витрати на обід.

Влітку відбувся дуже серйозний стрибок курсу деяких альтернативних монет. І тоді здалося, що просто весь світ схибнувся на "майнингу". Розгрібали ті відеокарти як дурні. Орієнтовно за три місяці відеокарти, які підходили для "майнингу", практично зникли в Україні, Росії, Білорусі, Польщі і навіть в Німеччині.

Пройшло ще кілька міяців, ринок дещо стабілізувався, і я поступово зібрав собі також "міні-майнерок" з перспективою на масштабування, але не залазячи у борги. Це було однією з основних умов, які я внутрішньо вибудовував, - не бути залежним.

Паралельно з "майнингом", чим більше цікавишся всією цією темою, можна також досить успішно приторговувати на біржі

Особисто для мене це більше просто такий собі невеликий, але перманентний пасивний дохід, приємний щомісячний бонус".

За його словами, сума, яку можна заробити, залежить від суми інвестованих у техніку грошей.

Дилема зі світлом

І великі "біткоїн-феодали", і маленькі "фермери" наголошують, що є одна проблема.

Робота техніки для видобування криптовалюти вимагає значних витрат електроенергії. Кожен "майнер" віддає свій комп'ютер, його потужності й енергію, на користь загальної справи - у блокчейн, на якому працює біткоїн. Це така технологія, коли інформацію (про транзакції, наприклад) зберігають не в одному місці, а на різних машинах. Власне, це і є платою за "майнинг".

Британський сервіс PowerCompare нещодавно порівняв загальне енергоспоживання країн і витрати на "майнинг" біткоїнів у них - Україна виявилася на 24 місці.

Загалом річне споживання енергії на видобування біткоїнів вже зараз перевищило окремо взяті показники майже 160 країн світу.

Копирайт изображения GREG BAKER/AFP Image caption Tesla - авто чи "біткоїн-ферма"?

Через це часто виникає колізія, коли на оплату рахунків за світло потрібно більше грошей, ніж вдається заробити на видобутих біткоїнах.

"Можливо, мені було б вигідніше перетворити свій бар на біткоїн-ферму, якби не надто високі тарифи за електроенергію для бізнесу", - розповів ВВС Україна власник одного закладу у центрі Києва.

"Майнери" шукають можливі рішення цієї проблеми. Приміром, були спроби використовувати для цього електроавтомобіль Tesla, щоправда, як підрахував VICE, безуспішні.

Також, як дослідив нідерландський банк ING, електроенергії, яка потрібна для проведення однієї біткоїн-транзакції, вистачить на живлення будинку протягом цілого місяця (участь у ній беруть багато машин у різних місцях).

Що можна купити за біткоїн?

Проста відповідь - практично усе.

Якщо ж вдатися у подробиці, то у більшості звичайних крамниць у вас поки що не приймуть ці гроші, оскільки правовий статус біткоїна у багатьох країнах досі невизначений.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Смартфон і програма, що сканує QR-код - усе, що потрібно, аби заплатит криптовалютою за пиво. Австралійський паб Old Fitzroy одним із перших збагнув це

Але, поки чиновники думають, що з цим робити, бізнес почав діяти.

Приміром, влітку у відповідь на численні запити від батьків, мережа приватних шкіл у Нью-Йорку додала біткоїн до можливих способів оплати навчання. Його одразу ж обрав приблизно кожен десятий платник. Раніше криптовалюту почали приймати навчальні заклади у Британії і Греції.

На державному рівні однією з перших на цифровий бік перейшла міська рада швейцарського містечка Цуг, де ще у 2016-му оголосили, що прийматимуть біткоїн для деяких комунальних платежів.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів У світі збільшується кількість банкоматів, та готівкові операції скорочуються.

Щодо України, тут теж вже є свої Колумби. У вересні в Державному агенстві з питань електронного урядування повідомили, що у Києві за криптовалюту офіційно продали першу квартиру.

Нещодавно криптовалюту почала приймати одна з мереж ресторанів в українській столиці - при чому, не лише біткоїн, а й інші варіанти.

А одеська судохідна компанія Varamar готується приймати біткоїн однією із перших у своїй сфері, багато підприємств якої зареєстровані в офшорах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перший у світі біткоїн-банкомат з'явився у канадському Ванкувері у 2013-му

Зрештою, біткоїн можна просто обміняти на будь-яку іншу валюту. І навпаки. У вересні перші "криптомати" з'явилися навіть у Києві.

Також в Україні діє посольство , яке з'явилося одним із перших у світі - неформальний центр, який гуртує "майнерів".

Чи можна розбагатіти на біткоїнах?

Ситуацію з біткоїном вже називають аналогом золотої лихоманки. Цифри, які стрімко додаються до вартості криптовалюти, не дають спокою багатьом людям.

В надії розбагатіти, накупивши криптовалюти, нідерландський бізнесмен Діді Тайхутту восени вирішив продати свій дім, авто, одяг і навіть дитячі іграшки. Разом із сім'єю та трьома дітьми вони переїхали жити до кемпінгу в очікуванні збагачення.

Це не дивина, якщо врахувати, що у світі вже є біткоїн-мільярдери. Першими цей статус буквально днями, імовірно, набули американські бізнесмени Кемерон і Тайлер Вінклвосси - ті самі, які колись звинуватили Марка Цукерберга у крадіжці їхньої ідеї створення соцмережі Facebook і відсудили в нього кілька десятків мільйонів доларів.

Частину грошей вони і вклали в криптовалюту, скупивши 1% усіх біткоїнів, що існували у світі на той момент. Як пише Telegraph, їхня інвестиція примножилася у 100 разів.

Ще один один приклад - американський підліток Ерік Фінман. У 12 років, пише преса, він вклав подаровані бабусею 1000 доларів у біткоїни. Тепер йому 18, і він має майже 3 мільйони.

Іноді біткоїни губляться - зігдно з дослідженням компанії Chainalysis, така доля вже могла спіткати майже 4 мільйони криптомонет. Одна із найвідоміших історій на цю тему - про редактора видання Wired і засновника сайту Boing Boing Марка Фрауенфельдера, який забув пароль від свого електронного гаманця і втратив 7,4 біткоїна.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Згідно з деклараціями, у Верховній Раді є біткоїн-мільйонери

А часом вони знаходяться.

"Одного разу, в 2014 році, заради хайпу ми на Respublica FEST вперше в галактиці почали продавати квитки за біткоїни", - написав нещодавно на Facebook організатор фестивалю Андрій Зоін.

"Завжди намагаємося утворювати інфоприводи, тоді мені знайомий розказав про біткоїни, подав це як валюту майбутнього, революцію, антибанківську тему, і я подумав, що прикольно бути першим фестом в світі, який почне продавати квитки за біткойни", - пояснив він ВВС Україна.

"Хайпу не сталося, але пару квитків ми продали", - додав Андрій Зоін. За його словами, за зароблені біткоїни тоді забули, а коли нещодавно згадали, то виявили, що мають на гаманцеві 700 євро.

Біткоїни також можна знайти у податкових декларація депутатів Верховної Ради. Приміром, в Олександра Урбанського їх 5328, а в Дмитра Голубова - 4376.

Що кажуть уряди?

Дедалі більше країн на офіційному рівні починають розуміти, що з біткоїном треба щось робити.

Кілька днів тому американська влада оголосила, що дозволить двом традиційним біржам фінансові контракти, пов'язані з цією криптовалютою. Багато хто сприйняв це, як визнання офіційного статусу за криптовалютою.

Найкраще провести аналогію із золотом: уряди можуть регулювати інституцію, що мають із ним справу, але не сам метал Тадж Дрия, Массачусетський технологічний інститут

Китайський уряд, навпаки, ще у вересні наказав припинити торгівлю ними у Пекіні та Шанхаї. В Народному банку Китаю вважають, що жити біткоїну залишилося зовсім недовго.

Британська Королівська Скарбниця так, напевно, не вважає, бо радить врахувати криптовалюту у законодавстві, яке захищає економіку від відмивання грошей.

Україна поки що у роздумах. Нацбанк, Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку Нацкомфінпослуг заявили, що не можуть у рамках чинного українського законодавства "визнати криптовалюту коштами, валютою і платіжним засобом іншої країни, валютною цінністю, електронними грошима, цінними паперами або грошовим сурогатом".

"Ми не можемо нині визначити, що це таке", - казав раніше керівник НБУ Яків Смолій.

У Нацбанку також закликали не поспішати врегульовувати статус криптовалюти в Україні. Для НБУ вона поки що залишається радше товаром, ніж грішми.

Небезпеки

Логічно, що раз є криптогроші, рано чи пізно мали з'явитися і криптозлодії.

Біткоїн-бум привабив багатьох хакерів. Деякі з них навчилися непомітно "майнити" криптовалюту із чужих комп'ютерів. Скрипти для "майнингу" можуть бути вбудовані у популярні сайти або в браузери. У вересні, приміром, група хакерів робила це через облікові записи компанії Amazon. А Google вже розпорядилася, аби її інженери подбали про додатковий захист у Chrome.

Ви, до речі, від цього також не застраховані. За інформацією порталу The Watcher, вже понад 2 мільйони сайтів у світі використовують комп'ютери своїх відвідувачів для "майнингу" криптовалют. Серед них є й українські.

Нерозумно думати, що ми опинимося у ситуації, коли усе робитиметься через криптовалу, і ніхто не платитиме податки Кеннет Роґофф, Гарвардський університет

Жертвами стають навіть ті, хто заробляє на цьому. У п'ятницю "високопрофесійні" хакери викрали 4700 біткоїнів із одного з найбільших сервісу для обміну криптомонет NiceHash, базованого у Словенії.

Окрім того, біткоїни інколи використовують для оплати не зовсім легальних послуг. Приміром, розслідування ВВС встановило, що російські хакери Fancy Bear платили біткоїнами за оренду сервера у Британії, який використовували для кібератаки на комп'ютерну систему німецького парламенту, перехоплення трафіку сайту нігерійського уряду і зламу пристроїв Apple.

А влітку у Греції затримали росіянина Олександра Вінніка, якого США звинуватили у відмиванні мільярдів доларів за допомогою біткоїну.

"Діяльність, пов'язана з операціями купівлі, продажу, обміну та конвертації у криптовалюти, несе велику кількість ризиків. Фізичні та юридичні особи повинні їх усвідомлювати, перш ніж здійснювати такі операції", - наголошують у Нацбанку України.

Серед таких ризиків там назвали:

можливість втрати грошей через крадіжку, наприклад, внаслідок кібератак

відсутність гарантій щодо повернення інвестованих у криптовалюти грошей

можливість шахрайства, зокрема, побудова фінансових пірамід

значні цінові коливання криптовалют

Не біткоїном єдиним

Біткоїн, звісно, не єдина криптовалюта. Багато хто вважає її розвиток зараз однією з найперспективніших тем.

Тож загалом їх існує вже кілька тисяч. Серед найпопулярніших, окрім біткоїну, Litecoin, Ethereum (саме через цю систему продали квартиру у Києві), Ripple, Peercoin та інші.

Є й українська криптовалюта - "Карбованець". Її заснували у 2016, а за півроку у 2017 вартість KRB зросла майже у 67 разів.

Копирайт изображения karbowanec.com

"Через новин про "Карбованець" різко виріс попит - і відповідно зросла ціна. Але не можна сказати що все це тільки результат хайпу у медіа, оскільки причиною перших публікацій про "Карбованець" стало його стабільне зростання протягом року", - розповів на умовах анонімності сайту AIN один з розробників криптовалюти.

Курс "Карбованця" зараз значно привабливіший за курс гривні - згідно з інформацією на офіційному сайті, ще кілька днів тому один KRB коштував більше долара, на момент написання матеріалу - трішки менше.

PS І про котиків...

Наприкінці листопада дизайн-студія AxiomZen запустила гру Cryptokitties, в якій кожен бажаючий може придбати собі "криптокошеня". Користувачам пропонують купувати, розводити, колекціонувати і продавати віртуальних котів.

Станом на момент написання матеріалу загальна сума витрачених на них грошей, як зазначили на сайті, перевалила за 8 мільйонів доларів.

Криптовалюта - це завтрашній день, засіб для фінансової незалежності, грошова піраміда чи мильна бульбашка? Маєте власну думку - висловіть її на нашій сторінці у Facebook!