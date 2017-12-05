Саакашвілі та Україна у фото

Міхеіла Саакашвілі багато чого пов'язує з Україною.

Тут він учився, приїжджав сюди під час революцій, підтримував тісні стосунки з деякими українськими політиками.

Саме тут осів після того, як на батьківщині проти нього порушили низку справ.

Ми відібрали низку фото, які ілюструють стосунки політика з Україною.

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Грудень 2003 року. Лічені тижні тому в Грузії відшуміла Революція троянд, президент Шевардназде залишив країну.

Міхеіл Саакашвілі відвідує Київ, де зустрічається з опозиційними політиками - Віктором Ющенком, Юлією Тимошенко та Олександром Морозом.

Менш ніж за місяць він стане президентом Грузії.

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За рік революція почалася вже в Україні. На фото - Саакашвілі відвідує табір протестувальників, грудень 2004 року.

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Саакашвілі підтримував тісні стосунки з новообраним президентом Віктором Ющенком. "Ми дружимо, це людська дружба", - казав він у січні 2004 року, утім, заперечував, що це впливає на його політику щодо України.

На фото - візит Ющенка до Грузії, літо 2005 року.

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Наступного року Ющенко стане кумом Саакашвілі.

11-місячного сина політика Ніколоза хрестили в тбіліській церкві у третю річницю Революції троянд - в листопаді 2006 року.

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В одному з інтерв'ю 2011 року Саакашвілі запевняв, що має хороші стосунки з президентом Януковичем.

Але коли почався Євромайдан, політик був одним із тих, хто виступав зі сцени протестувальників на Майдані Незалежності (на фото - грудень 2013 року).

А депутати від його партії якийсь час жили в наметовому містечку на Хрещатику.

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За результатами парламентських виборів 2012 року в Грузії партія Саакашвілі перейшла в опозицію.

Влітку 2014 року екс-президенту висунули низку звинувачень, зокрема в розтраті бюджетних коштів, та оголосили в розшук. Саакашвілі залишив Грузію і якийсь час мешкав у США.

А на цьому фото - Саакашвілі вже бере участь у марші вишиванок в Одесі за тиждень до призначення його головою Одеської обладміністрації.

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29 травня 2014 року Саакашвілі отримав українське громадянство. А 30-го президент призначив його головою Одеської ОДА.

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У грудні 2015 року стався публічний конфлікт між Саакашвілі та Арсеном Аваковим, під час якого міністр кинув в очільника ОДА склянку з водою.

Оглядачі назвали це піком тривалого протистояння Саакашвілі з Арсенієм Яценюком.

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Невдовзі Саакашвілі провів масштабний Антикорупційний форум, на якому критикував тодішній уряд Арсенія Яценюка та оголосив про створення власної партії.

Президент Порошенко на той захід надіслав свої вітання.

Та вже за рік стосунки з президентом дали тріщину, і в листопаді 2016 року Саакашвілі подав у відставку з поста голови Одеської ОДА.

А в липні 2017-го був позбавлений українського громадянства. За офіційною версією - на підставі неправдивих даних, вказаних в анкеті. Сам політик твердив, що це через його опозиційну діяльність.

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Коли стало відомо про позбавлення політика громадянства, він перебував у США. Але згодом оголосив, що планує повернутися в Київ.

У вересні на пункті пропуску Шегині прихильники взяли Саакашвілі в кільце і буквально внесли на територію України.

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Прикордонники незабаром вручили Саакашвілі протокол про адміністративне правопорушення - незаконний перетин державного кордону.

Згодом суд наклав на політика штраф.

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Восени "Рух нових сил" Саакашвілі приєнався до акцій протесту, серед вимог яких були прискорення реформ та відставка президента.

На фото - Саакашвілі поруч із активістом, який зображає пана Порошенка на акції перед парламентом. 22 жовтня 2017 року.

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Зранку 5 грудня силовики спробували затримати Саакашвілі - йому інкримінують сприяння учасникам злочинних організацій.

Його прихильники оточили автомобіль, в якому намагалися вивезти політика на допит, і через кілька годин протистояння випустили його звідти.