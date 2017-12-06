"Ситі серед голодних" - мережу обурив обід для незрячих у Коростені

Копирайт изображения Наш Коростень

"Цинічно", "аморально", "бридко" - у соцмережах важко знайти нормативну реакцію на подію, яку влаштували у Коростені Житомирської області.

Там з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю місцевим представникам Українського товариства сліпих (УТОС) влаштували концерт і частування.

Але щось пішло не так.

Що сталося

"Не бачила, бо я не бачу", - відповіла на запитання журналістки "ТСН" Галина Жуковська із Коростенської організації УТОС. Її запитували, чи бачила вона, що виставили на сусідні столи.

Жінка розповіла, що за її столом були тарілки з безе, цукерками, вафлями.

Копирайт изображения Наш Коростень

Чим же накрили стіл, за яким сиділи мер міста, місцеві чиновники і депутат парламенту від БПП Володимир Арешонков, побачили журналісти:

Копирайт изображения Наш Коростень

На столі у чиновників, за словами очевидців - бутерброди з м'ясом, червона ікра, свіжі фрукти, вино та інші страви і напої.

"Таке враження, що вони у ресторані", - сказав автор відео, яке опублікував сайт "Мій Коростень".

При цьому передавали також, що незрячі відчули запах їжі чиновників.

Трапезу супроводжували вітальні промови і виступи творчих колективів.

Як виправдовувалися

Після того, як контраст на столах викликав бурхливе обурення в інтернеті, а на ситуацію звернули увагу чимало українських медіа, її фігуранти почали коментувати те, що сталося.

"Все обурення і критику на свою адресу сприймаю, не пам'ятаю, чи хоч раз у житті відчував такий моральний дискомфорт", - першим відреагував у себе на Facebook Володимир Арешонков.

"Не чекайте від мене виправдань чи пояснень", - додав при цьому він, зазначивши, що не "накривав" там столи.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Володимир Арешонков сказав, що відчуває "моральний дискомфорт"

"Зізнаюсь, що не одразу, але звернув увагу на столи, коли мені надали слово, запитував організаторів, чому на них майже порожньо, на що почув пояснення, що все зараз доставлять. Не доставили..." - також написав депутат.

"Гостей же треба зустріти. А всі решта були господарі", - сказав "ТСН" керівник коростенської організації товариства сліпих Степан Жидких.

"Люди їли ті бутерброди і пили ту горілку, яка лишилася. Це 100%, я за це відповідаю", - додала директорка будинку культури для людей з вадами зору.

"Маємо надію, що кожний з нас не лише раз на рік буде згадувати про людей з особливими потребами, аби висловити їм свою повагу та підтримку, а щодня допомагатиме тим, хто так цього потребує", - написали у міськраді після проведення події.

Що було потім

Не зрозуміло, що більше розлютило мережу - сам випадок, чи реакція чиновників на нього. Але люди у своїх дописах не жаліли гострих слів.

"Нерішучий депутат на стадії каяття, це так мило. Лишень от ікорочка, зараза, сама в рот лізла", - прокоментував відповідь Володимира Арешонкова Paul Chyhryn.

"Як же вони могли все те їсти?" - запитує Tanya Guk.

"Це сором! Це жах! Невже ця їжа їм в пельки полізла?" - також цікавиться Oxana Zavodyanaya.

Це приниження і без того скривджених долею людей Валентина Даманская

"Мерзенно. Ненависті не вистачає", - продовжує Andrii Stretovich.

"Це приниження і без того скривджених долею людей, їм шматок хліба від таких привітань не лізе!", - написала Валентина Даманская.

"Свято до дня інвалідів! У кого які будні - так будьте ласкаві і святкувати!" - прокоментувала Оля Обиход.

"Нiколи не розуміла, як це - бути ситим серед голодних, шасливим серед нещасних", - написала Светлана Зуевв.

"На людськiй бiдi влаштували собi свято", - додала Оксана Дидковская.

"Реально хочеться взяти до рук автомата. Цинізму немає меж. Сволота!" - емоційно висловилася Алена Слободянюк.

"Самі себе і принизили. Невже у людей не залишилося честі?" - вважає Владимир Трещун.

Нiколи не розуміла, як це бути ситим серед голодних Светлана Зуевв

"Вони собі дозволяють таке робити, тому що люди їм дозволяють", - вважає Богдана Нікітенко.

"Люди, але ж таке постійно навколо нас. Просто ми вже до цього звикли, не помічаємо..." - зауважив користувач з іменем Александр Возьмитин.

"Сюрреалізм", - додала Marta Martin.

Сам допис про те, що сталося, зі сторінки "Мій Коростень" перепублікували майже 1700 разів. Він назбирав понад дві тисячі коментарів.

Ще майже 140 коментарів зібрав допис із поясненнями Володимира Арешонкова.

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