Планети, астероїди, НЛО - що нового ми дізналися про космос у 2017

Копирайт изображения OLI SCARFF/AFP Image caption Небо приветає дедалі більше поглядів людства, хоча й не поспішає розкривати свої таємниці

2017 дещо розширив шпарину, крізь яку людство спостерігає за Всесвітом навколо Землі.

Ми "побували" між атмосферою Сатурна і його славнозвісними кільцями, розгледіли зблизька заворожуючі бурі на Юпітері, спостерігали за дивними астероїдами, шукали прибульців і трохи задумувалися, що робити, якщо все ж знайдемо їх.

ВВС Україна пропонує короткий огляд останніх досягнень людини у вивченні космосу і власної планети.

Космос наживо

Рік у космосі почався з того, що вже 6 січня на Міжнародній космічній станції (МКС) відбувся перший вихід у відкритий космос - для проведення ремонтних робіт.

Слідкувати за ним можна було у режимі реального часу, у тому числі на ВВС.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Вихід у відкритий космос: наживо

Американські астронавти Роберт Шейн Кімбро і Пеггі Вітсон мали під'єднати три нових акумулятори, які встановили раніше за допомогою маніпулятора з дистанційним управлінням.

Коли на МКС постійно поселилися люди? Про це у нашому відео: "Міжнародна космічна станція - цікаві факти".

У вересні двоє космонавтів НАСА і один російський астронавт на борту транспортного пілотованого корабля "Союз МС-04" успішно повернулися на Землю зі станції.

Пізніше повернулися ще троє, а днями туди з космодрому "Байконур" запустили поповнення - астронавтів із Японії, Росії та США.

Копирайт изображения KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP Image caption Станція Байконур: обережно, ракета відправляється...

На МКС також традиційно доправляли різний вантаж. Зокрема, за допомогою модернізованої ракети-носія "Антарес", до складу якої входить розроблений в Україні ступінь.

"Українські фахівці у повному обсязі забезпечили виконання вcix операцій у своєму ceктopi відповідальності", - повідомили у вересні в Державному космічному агентстві України.

Новий рекорд

Дехто затримується на МКС довше за інших. Приміром, американська астронавтка Пеґґі Вітсон встановила новий рекорд - вона провела найбільше днів у ‎космосі.

Копирайт изображения NASA

"О 01:27 за східним часом Пеґґі Вітсон офіційно побила рекорд у ‎‎534 дні у космосі, встановлений Джеффом Вільямсом", - написала команда МКС написала у Twitter.

‎Доктор Вітсон уже мала звання астронавтки, що здійснила найбільше виходів у відкритий космос ‎серед жінок. Вона також перша жінка, що двічі очолила команду Міжнародної космічної станції.‎‎

У свої 57 років Пеґґі Вітсон є ще й найстаршою жінкою, що будь-коли літала у космос.‎

Астероїди і... прибульці?

Але не менш зірковий за астронавтів час цього року настав для астероїдів.

Особливо для 'Oumuamua, що у перекладі з гавайської означає "посланець здалеку прилітає першим".

По-перше, він прилетів з міжзоряного простору - його швидкість і траєкторія вказували на те, що це небесне тіло виникло у планетній системі навколо іншої зірки.

Копирайт изображения ESO/M. KORNMESSER Image caption Знайомтеся, 'Oumuamua

По-друге, усіх добряче здивувала його чудернацька форма - він є одним з найбільш продовгастих космічних об'єктів, відомих науці.

Саме ця обставина привернула найбільше уваги вчених. Ініціатива Breakthrough Listen, яку підтримує російський мільярдер Юрій Мільнер, вирішила вслухатися у сигнали із 'Oumuamua.

Тому що... "Дослідники, які працюють над дальніми космічними подорожами, раніше дійшли висновку, що форма сигари або голки є найбільш бажаною будовою міжзоряного космічного корабля".

Про всяк випадок вчені навіть почали думати, що ми робитимемо, якщо з нами зв'яжуться інопланетяни?

Більш того, НАСА оголосило вакансію співробітника з "планетарного захисту", службові обов'язки якого полягають у захисті Землі від чужих форм життя.

У квітні переполоху наробив інший астероїд - завширшки з півкілометра. Він летів із рекордно високою швидкістю - приблизно 120 тисяч кілометрів на годину - і наблизився до нашої планети на відстань 1,8 мільйона кілометрів. Може здатися, що це далеко, але так близько жодне схоже космічне тіло не наближалося до Землі.

Якби він упав на планету, то міг би повністю зруйнувати один з континентів.

А в жовтні повз Землю пролітав ще один гість. Значно менший - як будинок, але й значно ближче - у межах орбіти Місяця і трохи вище за висоту, на якій літають супутники зв'язку.

У НАСА, втім, запевнили, що людству знову нічого не загрожує, і цей випадок навпаки допоможе їм протестувати систему попередження про астероїди.

Кассіні

Ще одним героєм цього року був зонд "Кассіні". Крихітний літальний апарат завдовшки 7 метрів 20 років летів крізь космос, аби допомогти людям вивчити одну з найбільших планет Сонячної системи - Сатурн.

Це, звісно, не New Horizons, який за 10 років подолав 5 мільярдів кілометрів і надіслав на землю детальні зображення Плутона, але пишатися "Кассіні" і його розробникам теж є чим.

Копирайт изображения NASA/JPL-CALTECH Image caption Вчених дуже цікавило, яким є простір між атмосферою Cатурна та його кільцями, і "Кассіні" дав їм відповіді

Він вийшов на зв'язок і надіслав перші фото Сатурна 27 квітня, а потім іще 22 рази пролетів між атмосферою планети і її зовнішніми кільцями.

"Жоден космічний апарат ніколи не був такий близький до Сатурна", - розповів керівник місії доктор Ерл Мейз.

Для людства місія дозволила як ніколи раніше близько розгледіти Сатурн і кільця, що оперізують його, однак для "Кассіні" це була подорож в один бік.

В апараті закінчилося пальне, і НАСА не мала наміру дозволити зонду неконтрольовано блукати між Сатурном та його супутниками.

15 вересня йому наказали самознищитися, занурившись в атмосферу планети, де він і згорів.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Останній день "Кассіні": легендарний зонд завершує космічну місію

Це, до речі, дуже поширений кінець для космічних апаратів.

Юнона

Як і "Кассіні", космічний апарат "Юнона" вагою трохи більше 3,5 тонни у космічних масштабах - просто крихітка. Однак йому довелося мати справу із найбільшою планетою у нашій системі - газовим гігантом Юпітером.

Він почав свою космічну "одіссею" у 2011 році, а 5 липня минулого року успішно зайшов на орбіту свого піддослідного і, згідно з планом, залишатиметься там до липня 2018 року.

Унікальність "Юнони" - у тому, що цей зонд вперше спробував зазирнути за хмарний покрив Юпітера і вивчити його ядро.

У травні цього року науковці опублікували свої перші спостереження за планетою, отримані завдяки роботі "Юнони".

Копирайт изображения NASA/JPL-CALTECH/SWRI/MSSS/BETSY ASHER HALL/GERVAS Image caption "Навіть у зашкарублих дослідників від цих зображень закручених хмар перехопило подих", - сказав Майк Янссен із НАСА.

Фахівці НАСА сказали, що від побаченого у них перехопило подих.

Особливо їх вразили гігантські шторми на полюсах планети.

Також вчені вирішили, що Європа - кандидат №1 для позаземного життя, але не та, що частина світу на Землі, а та, що супутник Юпітера.

Після двох десятиліть досягнень і розчарувань науковці впритул підійшли до того, щоб відправити космічні місії, які вивчатимуть океан на крижаному небесному тілі.

Галактики-близнюки

Копирайт изображения NASA

Взагалі, пошук бодай якогось підтвердження тому, що ми не самотні у безкрайньому Всесвіті, стає дедалі більшим трендом серед астрономів.

А нова техніка дозволяє їм зазирнути щораз далі вглиб простору.

Раніше у грудні НАСА і Google знайшли восьму планету на орбіті зірки Кеплер-90.

Це робить її систему близнюком нашої Сонячної системи. Крім того, це ще й найбільша планетна система за межами нашої, відома людству.

Астрономи почали знаходити екзопланети - об'єкти, розташовані на постійних орбітах зірок, - з початку ХХІ-го століття.

Зараз зареєстровано вже приблизно 3,5 тисяч таких небесних тіл. Агов, є хто там?

Континенти і льодовики

Ще однією планетою під пильним поглядом вчених, була... Земля.

Наш дім продовжували розглядати з усіх можливих кутів, ракурсів і відстаней.

Серед іншого вчених цікавить зміна клімату і процес танення льодовиків та можливої зміни меж суходолу.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Як виглядатиме Ґренландія без льодового покриття?

Вчені НАСА навіть створили першу у світі програму, що може прогнозувати, які міста зачепить танення криги на різних ділянках.

Image caption Рівень моря довкола Лондона може змінитися внаслідок танення північно-західної частини крижаного покриву Гренландії

"Ця програма надає картину того, які саме льодовики, крижані покриви і крижані шапки мають особливе значення для кожного із міст", - кажуть дослідники.

Водночас дехто вперто продовжував ставити під сумнів твердження про те, що Земля - кругла:

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів У Північній Кароліні піддали сумніву правдивість знімків планети з космосу.

Супермісяць і темне сонце

Земля, зі свого боку, також постійно вдивлялася увись.

Нещодавно любителі зоряного неба знову могли побачити "супермісяць".

Так називають астрономічне явище, яке відбувається за збігу повного місяця з перигеєм - моментом найбільшого зближення Місяця і Землі.

Це трапляється не дуже часто, адже відстань між Місяцем і Землею постійно змінюється. Супермісяць також залежить від обертання самої Землі навколо Сонця.

Копирайт изображения AFP Image caption "Супермісяць" було видно з різних куточків світу

У НАСА сказали, що явище на початку грудня було лиш першою частиною "трилогії супермісяця", наступні слід очікувати 1 і 31 січня.

Також влітку американці замилувалися затемненням Сонця.

Величезна тінь від Місяця, коли той проходив між Землею і Сонцем, прокотилася через усю країну, від Орегону на заході до Південної Кароліни на сході.

Копирайт изображения AFP Image caption Президент Дональд Трамп і його дружина Меланія також дивилися на затемнення

Це було перше за 38 років повне сонячне затемнення, видиме у більшості штатів, а також перше із 1918 року, яке пройшлося від узбережжя до узбережжя.

Тож мільйони людей навмисно приїхали до тих зон, які повністю вкрила пітьма.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Сонячне затемнення за 60 секунд

І знову про прибульців...

Під кінець року у тих, хто вірить в існування НЛО, з'явилася нова надія.

В інтернеті опублікували відео з американського винищувача, на якому видно дивний літальний об'єкт поблизу Сан-Дієго.

Його зняли в 2004 році, але міністерство оборони США оприлюднило запис тільки в 2017-му.

Чи визначили врешті-решт, що це за об'єкт, - наразі невідомою. Один із пілотів сказав американським медіа, що, на його думку, ця річ була "не з нашого світу".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів "Ти тільки поглянь на це": відео НЛО з американського винищувача

За кілька днів до того американська преса повідомила, що Пентагон витратив мільйони доларів на таємну програму з дослідження нерозпізнаних летючих об'єктів.

Про програму, яка почалася 2007 року і була закрита, за повідомленнями, 2012 року, знала лише невелика кількість чиновників.

Документи програми описують дивні високошвидкісні літаки та об'єкти, які зависають у повітрі.

Але науковці скептично ставляться до таких досліджень і наголошують, що незрозумілі події не обов'язково свідчать про існування інопланетного життя.

Піцца, сперма - що далі?

У 2017 людство невпинно продовжувало відсилати у космос усе, що тільки можна.

Для цього тепер і майданчиків більше - приміром, американська компанія вперше запустила в космос ракету з приватного стартового комплексу в Новій Зеландії.

Цей випробувальний запуск став першим, що будь-коли здійснювали в Новій Зеландії. Це - великий крок на ринку, що розвивається, зокрема із запуску дешевих одноразових ракет для перевезення невеликих супутників та інших вантажів.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Як маленькі і дешеві супутники підкорили космос

Кілька перемог на свій рахунок знову записала компанія невгамовного Ілона Маска SpaceX. Серед іншого, у травні вона вперше вивела на орбіту супутник на замовлення військових.

Також цього року компанія Ілона Маска SpaceX здійснила перший в історії успішний повторний запуск ракети-носія Falcon 9 у космос. На думку багатьох експертів, цим завершився певний етап в історії освоєння космосу.

Відбувалися і менш очевидні речі. Наприклад, із замороженої сперми, яку зберігали у космічних умовах на МКС, народилися здорові мишенята.

Ну і "родзинка" - НАСА надіслала на космічну станцію набори для виготовлення піци. Там посилкою скористалися за призначенням: