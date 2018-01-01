Пенсії, ціни та в'їзд росіян: що змінюється в Україні з 1 січня

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З 1 січня починають діяти багато норм та законів, які суттєво вплинуть на життя українців: від зміни мінімальної заробітної плати - до обмеження максимальної швидкості руху у містах та селах.

Також починають діяти низка змін у пенсійному забезпеченні та змінюються важливі для багатьох ставки акцизів на популярні товари.

У стосунках з Росією також є важливі новації - відтепер росіяни можуть приїздити до України тільки здавши відбитки пальців.

Більша мінімальна платня

У бюджеті на 2018 рік передбачили підвищення мінімальної заробітної плати.

З 1 січня 2018 року мінімальна платня підвищується на 523 гривні і складатиме 3723 гривні.

Під час ухвалення бюджету урядовці пообіцяли, що вже за результатами першого кварталу цього року розмір мінімальної заробітної плати можуть підвищити до 4200 гривень на місяць.

У міністерстві освіти також заявили, що з січня підвищать платню вчителям на чверть.

Підвищення пенсійного страхового стажу

У жовтні 2017 року Верховна Рада ухвалила пенсійну реформу, частина з положень якої запрацює з 1 січня 2018 року.

Зокрема, вже суттєво збільшується мінімальний необхідний стаж роботи для отримання пенсії за віком - з 15 до 25 років.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Мінімальна платня дещо зросла

У майбутньому щороку мінімальний стаж збільшуватися на 1 рік. До 2028 року він має сягнути 35 років для чоловіків і 30 років - для жінок.

При цьому вік виходу на пенсію залишається незмінним - 60 років. Якщо стаж є меншим за 25, але більшим за 15 років, вийти на пенсію можна буде у 63 роки.

Дешевші електромобілі

Охочі купити електромобілі з 1 січня зможуть зробити це з суттєвою економією.

Верховна Рада на один рік здешевила ввезення в Україну нових та вживаних електромобілів - їх можна завозити без сплати акцизу та податку на додану вартість.

Копирайт изображения IRYNA BRIAZGUN Image caption В Україні цього року можна буде купити електрокар суттєво дешевше

Експерти прогнозують, що з урахуванням усіх чинників купити електромобіль в Україні можна буде на 17-20% дешевше.

Пільговий режим діятиме протягом одного року.

Останні кілька років ринок електромобілів в Україні стрімко зростав, і експерти прогнозують, що пільги ще більше стимулюють купівлю екологічно чистих автівок.

Зараз, за підрахунками експертів, в Україні їздить понад 4 тисячі електромобілів.

Також з 1 січня 2018 року починається поступове зменшення ввізних мит на автомобілі з ЄС у межах угоди про вільну торгівлю. Цього року мита складатимуть від 5% до 7,3% у залежності від об'єму двигуна.

Повільніше їздити

З 1 січня 2018 року починає діяти новий швидкісний режим руху у населених пунктах України.

Якщо раніше максимальна дозволена швидкість складала 60 кілометрів на годину, то відтепер обмеження складатиме 50 км/год.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Обмеженням швидкості хочуть знизити аварійність на дорогах

Органи місцевої влади зможуть дещо підвищувати швидкісний режим на окремих ділянках доріг.

Дорожчі цигарки

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З 1 січня вже звично підвищується акциз на тютюнові вироби. Цього разу підвищення складає майже 30%. У роздрібній торгівлі одна пачка цигарок може подорожчати на 2-7 гривень.

З кожним роком у майбутньому акциз буде підвищуватись на 20%, поки не досягне європейського рівня у 90 євро за тисячу цигарок. Зараз в Україні акциз складає приблизно 20 євро за тисячу штук.

Нові правила в'їзду з Росії

З 1 січня громадяни Росії зможуть в'їжджати в Україну тільки за біометричними паспортами або після фіксації біометричних даних на кордоні.

Частково ця система запрацювала ще 27 грудня 2017 року.

Восени Рада національної безпеки ухвалила рішення про нову систему в'їзду іноземців та осіб без громадянства з країн, які несуть ризики для України.

У прикордонній службі заявили, що ці правила стосуються 70 держав, "звідки можуть виходити загрози для українців та національної безпеки нашої держави".

Переважно це стосується громадян Росії, пояснив секретар РНБО Олександр Турчинов.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Наприкінці року прикордонники показали станції для фіксації біометричних даних

"Серед цих країн немає представників ЄС, США чи інших західних держав. Переважно у переліку країни, які мають великий міграційний ризик, у нас з ними візовий режим або там розвинені екстремістські та радикальні рухи, а також Росія", - заявив ВВС Україна речник голови ДПСУ Олег Слободян.

Планується, що громадяни Росії матимуть попередньо інформувати про намір в'їхати до України, заповнивши спеціальну форму. А при перетині кордону пройти біометричну ідентифікацію.

В кінці року секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що 157 пунктів пропуску на кордоні вже обладнали засобами зчитування біометричних документів та зняття відбитків пальців.