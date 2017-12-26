Як у світі святкували Різдво: фото

  • 26 грудня 2017

На пляжі, за святковим столом та в церкві - пропонуємо поглянути, як святкували Різдво у різних куточках світу.

Ці берлінці вирішили скупатися в озері.

Різдво Копирайт изображения Reuters

А ці іспанці - у річці.

різдво Копирайт изображения EPA

Різдвяна ялинка на Бонді біч у Сіднеї.

різдво Копирайт изображения EPA

Юстонський вокзал у Лондоні, закритий на свята, відчинив двері для бездомних, які могли безкоштовно поїсти.

різдво Копирайт изображения PA

А це - різдвяний обід для нужденних на стадіоні у грецькій столиці Афіни.

різдво Копирайт изображения EPA

Християни відвідують месу в пакистанському місті Лахор.

пакистан різдво Копирайт изображения Reuters

Різдвяна меса у православній церкві у Діярбакирі. Сирійські дівчата співають у хорі.

християни Копирайт изображения Reuters

У Багдаді християни дарували одне одному цукерки.

Багдад Копирайт изображения EPA

Вертеп на Софіївській площі у Києві.

вертеп київ Копирайт изображения UNIAN

Новини на цю ж тему