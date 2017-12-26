Як у світі святкували Різдво: фото

На пляжі, за святковим столом та в церкві - пропонуємо поглянути, як святкували Різдво у різних куточках світу.

Ці берлінці вирішили скупатися в озері.

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А ці іспанці - у річці.

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Різдвяна ялинка на Бонді біч у Сіднеї.

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Юстонський вокзал у Лондоні, закритий на свята, відчинив двері для бездомних, які могли безкоштовно поїсти.

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А це - різдвяний обід для нужденних на стадіоні у грецькій столиці Афіни.

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Християни відвідують месу в пакистанському місті Лахор.

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Різдвяна меса у православній церкві у Діярбакирі. Сирійські дівчата співають у хорі.

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У Багдаді християни дарували одне одному цукерки.

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Вертеп на Софіївській площі у Києві.