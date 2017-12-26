Як у світі святкували Різдво: фото
На пляжі, за святковим столом та в церкві - пропонуємо поглянути, як святкували Різдво у різних куточках світу.
Ці берлінці вирішили скупатися в озері.
А ці іспанці - у річці.
Різдвяна ялинка на Бонді біч у Сіднеї.
Юстонський вокзал у Лондоні, закритий на свята, відчинив двері для бездомних, які могли безкоштовно поїсти.
А це - різдвяний обід для нужденних на стадіоні у грецькій столиці Афіни.
Християни відвідують месу в пакистанському місті Лахор.
Різдвяна меса у православній церкві у Діярбакирі. Сирійські дівчата співають у хорі.
У Багдаді християни дарували одне одному цукерки.
Вертеп на Софіївській площі у Києві.