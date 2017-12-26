Шість модних трендів 2018 року

Про 2018 рік мало чого можна сказати напевно. Ми не знаємо, чи почнемо нарешті ходити в спортзал або дивитися менше серіалів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зліва направо: Alexander McQueen, Michael Kors, Chanel, Nina Ricci, Carolina Herrera

Але що носити - відомо точно, бо доми моди вже придумали для нас весняні та літні тренди.

Пір'я, прозорий пластик, фіолетовий колір і горошок - ось що ми побачили на подіумах у Лондоні, Парижі, Мілані та Нью-Йорку.

Нині якраз почалися різдвяні розпродажі, і якщо ви зібралися на шопінг - вам стане в пригоді гід по найяскравіших трендах майбутнього сезону.

50 відтінків бузкового

Копирайт изображения Getty Images Image caption Dries Van Noten, Michael Kors, Max Mara and Atlein

Щороку в сезоні весна/літо входить у моду новий пастельний відтінок, і цей рік - не виняток.

Якщо хочете бути на піку трендів - носіть різні відтінки фіолетового.

Замість міленіального рожевого ваш гардероб матиме кольори, які дозволять злитися з лавандовими полями Провансу.

Цей колір ми бачили і в летких тканинах суконь, і в стриманих костюмах, і в металіку.

Особливо часто фіолетовий можна було побачити у колекціях Michael Kors, Valentino, Bottega Veneta і Erdem.

"Двійка" з темного деніму

Копирайт изображения Getty Images Image caption Tibi, Mugler, Nina Ricci, Alexander McQueen

Час згадати старі кліпи Брітні Спірс і Джастіна Тімберлейка - темний денім, який вони так любили, повернувся.

Доми моди віддають належне нульовим костюмам із деніму, цього разу - кольору темного індіго.

Прикрашена нашивками, рвана джинсова тканина, яка була в моді останні роки, поступається більш витонченим і вишуканим вбранням.

Свої варіації на цю тему показали на подіумах Fendi, Tom Ford, Chloe і Nina Ricci.

Пластик

Копирайт изображения Getty Images Image caption Valentino, Chanel, Burberry, Salvatore Ferragamo

Цей футуристичний тренд замінив моду на вініл, популярний у минулому сезоні.

Тепер тренчі, чоботи до коліна та сумки зроблені з блискучого прозорого пластика.

Це, напевно, найпрактичніший тренд 2018-го - пластик водонепроникний і його легко чистити!

Про свою любов до цього матеріалу заявили Chanel і Calvin Klein, а також Balmain і Marc Jacobs.

Бахрома та пір'я

Копирайт изображения Getty Images Image caption Nina Ricci, Celine, Topshop, Balmain

Цей тренд не для буднів, але якщо в 2018-му ви плануєте свято або якийсь важливий захід - одягайте бахрому та пір'я.

Цей ефектний і драматичний лук фігурував на всіх подіумах нового сезону і вже набуває популярності серед публіки.

Навіть якщо не виряджатися на повну, можна бути в тренді, вибравши сумку, спідницю чи топ із бахромою.

Моду на ці речі заявили Dior, Loewe, Celine і Salvatore Ferragamo.

Горошок навпаки

Копирайт изображения Getty Images Image caption Junya Watanabe, Jason Wu, Carolina Herrera, Blumarine

Чорний горошок на білому - на показах весна-літоно з'явилася нова варіація цього класичного візерунку.

Якщо є тренд, який можна носити в будь-який сезон, то це він.

Горошок замінив квіткові принти, модні в попередні весняньо-літні сезони.

Нові варіації горошку можна побачити у Carolina Herrera, Jason Wu і Alexandre Vauthier.

Тренч 2.0

Копирайт изображения Getty Images Image caption Dior, Maison Margiela, Celine, Alexander McQueen

Основа гардеробу - тренч - у 2018 році доповнюється новими розрізами, аксесуарами та фурнітурою.

Кожен дизайнер інтерпретував цей плащ по-своєму, тож вибрати є з чого.

Якщо вам треба оновити тренч, вибирайте вишивку, як у Alexander McQueen, або пір'я, як у Loewe.

Dior додали до плаща короткий комбінезон, а Celine - доповнили класичний дизайн червоним.