Шість модних трендів 2018 року
Про 2018 рік мало чого можна сказати напевно. Ми не знаємо, чи почнемо нарешті ходити в спортзал або дивитися менше серіалів.
Але що носити - відомо точно, бо доми моди вже придумали для нас весняні та літні тренди.
Пір'я, прозорий пластик, фіолетовий колір і горошок - ось що ми побачили на подіумах у Лондоні, Парижі, Мілані та Нью-Йорку.
Нині якраз почалися різдвяні розпродажі, і якщо ви зібралися на шопінг - вам стане в пригоді гід по найяскравіших трендах майбутнього сезону.
50 відтінків бузкового
Щороку в сезоні весна/літо входить у моду новий пастельний відтінок, і цей рік - не виняток.
Якщо хочете бути на піку трендів - носіть різні відтінки фіолетового.
Замість міленіального рожевого ваш гардероб матиме кольори, які дозволять злитися з лавандовими полями Провансу.
Цей колір ми бачили і в летких тканинах суконь, і в стриманих костюмах, і в металіку.
Особливо часто фіолетовий можна було побачити у колекціях Michael Kors, Valentino, Bottega Veneta і Erdem.
"Двійка" з темного деніму
Час згадати старі кліпи Брітні Спірс і Джастіна Тімберлейка - темний денім, який вони так любили, повернувся.
Доми моди віддають належне нульовим костюмам із деніму, цього разу - кольору темного індіго.
Прикрашена нашивками, рвана джинсова тканина, яка була в моді останні роки, поступається більш витонченим і вишуканим вбранням.
Свої варіації на цю тему показали на подіумах Fendi, Tom Ford, Chloe і Nina Ricci.
Пластик
Цей футуристичний тренд замінив моду на вініл, популярний у минулому сезоні.
Тепер тренчі, чоботи до коліна та сумки зроблені з блискучого прозорого пластика.
Це, напевно, найпрактичніший тренд 2018-го - пластик водонепроникний і його легко чистити!
Про свою любов до цього матеріалу заявили Chanel і Calvin Klein, а також Balmain і Marc Jacobs.
Бахрома та пір'я
Цей тренд не для буднів, але якщо в 2018-му ви плануєте свято або якийсь важливий захід - одягайте бахрому та пір'я.
Цей ефектний і драматичний лук фігурував на всіх подіумах нового сезону і вже набуває популярності серед публіки.
Навіть якщо не виряджатися на повну, можна бути в тренді, вибравши сумку, спідницю чи топ із бахромою.
Моду на ці речі заявили Dior, Loewe, Celine і Salvatore Ferragamo.
Горошок навпаки
Чорний горошок на білому - на показах весна-літоно з'явилася нова варіація цього класичного візерунку.
Якщо є тренд, який можна носити в будь-який сезон, то це він.
Горошок замінив квіткові принти, модні в попередні весняньо-літні сезони.
Нові варіації горошку можна побачити у Carolina Herrera, Jason Wu і Alexandre Vauthier.
Тренч 2.0
Основа гардеробу - тренч - у 2018 році доповнюється новими розрізами, аксесуарами та фурнітурою.
Кожен дизайнер інтерпретував цей плащ по-своєму, тож вибрати є з чого.
Якщо вам треба оновити тренч, вибирайте вишивку, як у Alexander McQueen, або пір'я, як у Loewe.
Dior додали до плаща короткий комбінезон, а Celine - доповнили класичний дизайн червоним.