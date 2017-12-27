Спортивний 2017-й: допінгові скандали та кінець епохи Кличків

Копирайт изображения Getty Images Image caption Двобій Володимира Кличка і Ентоні Джошуа називали "найочікуванішим боєм року", "історичним" та "найбільш відвідуваним поєдинком в історії Британії".

Радник міністра спорту Ігоря Жданова Павло Булгак на своїй сторінці у Facebook назвав 2017 рік одним із найуспішніших в історії українського спорту.

Серед здобутків пан Булгак відзначив проведення чемпіонатів Європи зі стрибків у воду і боксу в Києві та Харкові, найвище в українській історії п'яте місце на Всесвітніх іграх, рекордні 99 нагород на Дефлімпіаді, а також проведення в Україні паралімпійських етапів Кубка світу з лижних гонок та біатлону.

На противагу - у 2017-му Україна була в центрі допінгового скандалу, одна з найсильніших шахісток світу Марія Музичук сперечалася з міністерством спорту за невиплачені преміальні, національна команда з хокею з тріском провалила домашній чемпіонат світу, двох її гравців дискваліфікували за участь у "матчі з фіксованим результатом", а футбольна збірна з тріском провалила відбір на чемпіонат світу-2018.

Тож яким був 2017-й для українського спорту?

Український шмат допінгового пирога

Світовий спорт у 2017-му сколихнув грандіозний скандал навколо сфальсифікованих допінг-проб спортсменів під час зимової Олімпіади-2014 у Сочі. Його наслідком стали жорсткі санкції проти Росії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Російські легкоатлети цього сезону зможуть виступити під нейтральним прапором

Російські спортсмени змушені виступати на Іграх-2018 у Пхенчхані в нейтральному статусі, Олімпійський комітет Росії дискваліфікований, а членство його голови в МОК призупинена.

Внаслідок допінг-скандалів Росія не дорахувалася 21 з 33 здобутих у Сочі медалей.

Зокрема, здобуте за підсумками спринтерської гонки в біатлоні срібло втратила Ольга Вілухіна. Її нагороду отримає володарка бронзи Віта Семеренко з України. Та сама, пробу аналізів якої, за свідченнями колишнього керівника Московського антидопінгового центру Григорія Родченкова, росіяни збиралися підмінити.

Допінг став причиною чергових медальних втрат і України. У квітні срібла, здобутого на Іграх-2008 у Пекіні, позбавили борця вільного стилю Василя Федоришина.

Загалом, за підсумками Олімпіад, Україна через допінг втратила десять нагород - золото Юрія Білонога в Афінах-2004, чотири срібла і п'ять бронз.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Юрій Білоног через допінг втратив золото, здобуте на Олімпіаді в Афінах

При цьому найпроблемнішим з видів спорту з точки зору вживання заборонених препаратів є важка атлетика.

З українців свої медалі втратили Ігор Разорьонов, срібний призер у 2004-му, Ольга Коробка і Наталія Давидова, які здобували срібло й бронзу в 2008-му, і Юлія Калина, що стала третьою в Лондоні-2012.

Не дивно, що Україну в компанії Росії, Казахстану, Білорусі, Азербайджану, Вірменії, Китаю, Молдови й Туреччини не допустили до участі в чемпіонаті світу з важкої атлетики, який відбувався восени в Будапешті.

А ось двох провідних легкоатлеток не допустила до участі в мундіалі у Лондоні Українська федерація. Спортсменок запідозрили самі чиновники і, усвідомлюючи загрозу команди загалом, вирішили зіграти на випередження та підстрахуватися. При цьому атлетки запевняють, що вони не винні, і їхні проби ніде не визнані позитивними.

Так чи інакше, заходи щодо Земляк і Повх стали ледь не першим рішучим кроком українських спортивних функціонерів у боротьбі з допінгом. Трохи згодом довічну дискваліфікацію отримав тренер збірної з важкої атлетики Денис Готфрід.

Оголосивши усім нечистим атлетам "нульову толерантність", міністерство молоді і спорту в наступному році планує криміналізувати відповідальність за вживання допінгу.

Передбачається, що порушники антидопінгового законодавства повинні повернути до державного бюджету всі отримані матеріальні винагороди та заохочення, а також будуть позбавлені спортивних та державних звань.

Кінець епохи Кличків

Копирайт изображения Reuters Image caption Ентоні Джошуа і Володимир Кличко

Поступившись 29 квітня на лондонському "Вемблі" британцеві Ентоні Джошуа, в 41-річному віці завершив кар'єру найсильніший боксер-супертяж планети Володимир Кличко.

Брати Клички були епохою у світовому боксі, яка розпочалася в листопаді 1996-го і тривала понад 20 років.

Вперше пояс чемпіона світу старший з братів Віталій здобув у 2000-му. Після того з перервами Клички владарювали у суперважкому дивізіоні до листопада 2015-го, тобто до того часу, доки Володимир не програв валлійцеві Тайсону Ф'юрі і не втратив пояси чемпіона IBF, WBA I WBО.

Непереможним молодший з Кличків залишався десять років.

Бій з Джошуа був своєрідною лебединою піснею Володимира. У ринг він чи не вперше в кар'єрі виходив андердоґом. Тоді Кличко-молодший провів один з найкращих боїв у своїй кар'єрі. Кар'єрі, в яку вмістилося 69 боїв, і лише п'ять були програшними.

Вражаючий Ломаченко

Копирайт изображения УНІАН

У 2017-му 29-річний український чемпіон світу в другій напівлегкій вазі за версією WBO захищав титул тричі: у квітні він нокаутував у дев'ятому раунді американця Джейсона Сосу, в серпні завершив у сьомому раунді поєдинок з колумбійцем Міґелем Марріаґою, а в грудні впорався з кубинцем Ґільєрмо Ріґондо.

Бій проти представника Острова Свободи увійшов до історії боксу як перший, в якому на професійному рингу зійшлися один проти одного два дворазових олімпійських чемпіони.

Ріґондо, щоб зустрітися з Ломаченком, довелося трохи поважчати і перестрибнути на категорію. Ґільєрмо довго провокував Василя на бій і врешті досяг свого. Поєдинок відбувався в нью-йоркському Madison Square Garden, а гонорари обох бійців були рекордними в кар'єрі. Ріґондо отримав 400 тисяч доларів, а Ломаченко - втричі більше.

Перевага українця була величезною і Ріґондо після шести раундів відмовився продовжувати бій, пославшись на травму.

Зрештою, за чотири роки на професійному рингу Ломаченко вже звик до того, що суперники його темпу і ударної міці зазвичай не витримують і сходять з дистанції достроково.

Фіаско тренера Шевченка

Копирайт изображения Dan Mullan/Getty

Збірна України з футболу не поїде на чемпіонат світу-2018 до Росії. Не з політичних мотивів, а через те, що не змогла туди пробитися.

За весь відбірковий турнір українці провели лише один справді яскравий поєдинок - коли перемогли у Харкові з рахунком 2:0 команду Туреччини з екс-наставником донецького "Шахтаря" Мірчею Луческу на чолі.

В решті зустрічей, зокрема й проти аутсайдерів рівня Косово, збірна Андрія Шевченка виглядала відверто блідо.

Показово, що в шести зустрічах з трьома прямими конкурентами за два прохідних місця (ісландцями, хорватами і турками) Україна набрала лише чотири очка з 18 можливих.

Шевченко виправдовує невдачі тотальним омолодженням складу, хоча зі справді молодих футболістів постійне місце в основі мали лише ліві оборонці (спершу Едуард Соболь, потім - Микола Матвієнко) та півоборонець Віктор Коваленко.

Пік Світоліної

Копирайт изображения УНІАН

Одеситка Еліна Світоліна стала першою в українській історії тенісисткою, якій вдалося піднятися в першу трійку світового рейтингу.

В 2017-му Еліна виграла п'ять престижних турнірів - у Торонто, Римі, Стамбулі, Дубаї та Тайвані. До першої трійки Світоліна піднялася 11 вересня, а рік завершила на підсумковому четвертому місці.

До Еліни найрейтинговішим українським тенісистом понад два десятиліття залишався нинішній капітан чоловічої збірної України в Кубку Девіса Андрій Медведєв, який був четвертим у рейтингу АТР навесні 1994-го.

Нині головна мрія Світоліної - стати першою українкою-переможницею турніру Grand Slam в одиночному розряді. Наразі найвищим досягненням Еліни є чвертьфінали Roland Garros в 2015-му і 2017 роках.

Найуспішніше Євро з дзюдо

Копирайт изображения УНІАН Image caption Георгій Зантарая привіз із Варшави "золото"

У Варшаві українська збірна здобула рекордну кількість нагород за всю історію виступів на чемпіонатах Європи з дзюдо, враховуючи навіть ті часи, коли спортсмени з українською пропискою представляли збірну СРСР.

Досі більше трьох медалей українські джудоки не брали ніколи, а з польської столиці привезли два золота, срібло і бронзу.

Вдруге в кар'єрі чемпіоном континенту став представник вагової категорії до 66 кг Георгій Зантарая, срібло у вазі понад 78 кг взяла Світлана Ярьомка, а бронзу в командних змаганнях "стінка на стінку" вибороли українські чоловіки.

А головним відкриттям чемпіонату стала 16-річна Дарина Білодід (до 48 кг) - вона здобула золото. До 2017-го донька відомих у минулому дзюдоїстів, дворазового чемпіона Європи Геннадія Білодіда і Світлани Кузнєцової, встигла виграти чемпіонат світу серед кадетів, двічі ставала сильнішою в цій віковій категорії на європейському рівні, а ще раз - серед юніорів.

Хокейне фіаско

Копирайт изображения УНІАН Image caption Матч Чемпіонату світу-2017 з хокею у Дивізіоні I між збірними України та Південної Кореї, який завершився поразкою українців

У квітні київський Палац спорту приймав чемпіонат світу з хокею в дивізіоні І. Представники української збірної обіцяли, що крізь домашній мундіаль команда спробує після десятирічної перерви повернутися до хокейної еліти. Для цього вартувало посісти в компанії з шести команд одне з перших двох місць. Однак натомість українці програли всі п'ять матчів і понизилися в класі.

Більше того, за підсумками чемпіонату світу двоє українських хокеїстів опинилися в епіцентрі скандалу. Міжнародна федерація хокею дискваліфікувала за здачу матчу чемпіонату світу в групі С, в якому українці в Києві поступилися корейцям, воротаря Едуарда Захарченка та оборонця Володимира Вариводу.

Підставою для дискваліфікації стали розписки, в яких спортсмени зобов'язувалися повернути по 30 тисяч доларів, якщо їхня команда не програє з різницею в дві чи більше шайби, як це було обумовлено раніше.

Зустріч завершилася перемогою корейців лише в серії буллітів.

Європейський трамплін у Києві

Копирайт изображения УНІАН

На початку червня Україна вперше в історії приймала чемпіонат Європи зі стрибків у воду. В Києві також уперше українські стрибуни здобули на чемпіонаті Європи десять нагород - три золотих, чотири срібних і три бронзових.

Досі найбільший рекорд - по вісім медалей. Траплялося це двічі - в Ейндховені в 2012-му і торік у Лондоні.

Також Україна вперше в історії отримала найвищу суму балів за підсумками всіх дисциплін у командній першості. Щоправда, в медальному заліку першою стала Росія (три золотих, шість срібних і дві бронзових нагороди).

На домашньому чемпіонаті Європи вкотре потішив Ілля Кваша. За кар'єру він вдев'яте здобув європейське золото у своїй коронній дисципліні - стрибках з метрового трампліна.

Також Ілля поповнив свій медальний доробок двома срібними нагородами - у стрибках з триметрового трампліна в особистій першості і синхроні, у парі з Олегом Колодієм.

Два інших золота Україні принесли Ганна Письменська (у стрибках з триметрового трампліна) й Максим Долгов і Олександр Горшковозов (у синхронних стрибках з десятиметрової вишки). Ще два срібла господарі здобули у змаганнях змішаних пар.

Вікторія Кесар стала другою у синхронних стрибках з триметрового трампліна разом зі Станіславом Оліферчиком, а також зробила свій внесок у друге місце в командній першості в дуеті з Олександром Горшковозовим.

Поява нової боксерської легенди

Копирайт изображения УНІАН Image caption Боксерський поєдинок під час відкриття чемпіонату Європи з боксу

Коли у Києві завершувалася континентальна першість зі стрибків у воду, у Харкові стартував чемпіонат Європи з боксу. Після певного затишшя в результатах, пов'язаного зі зміною поколінь, Україна повернулася на провідні позиції.

Господарі, здобувши три золота, срібло і дві бронзи, виграли медальний залік. Бронзовими нагородами відзначилися Дмитро Замотаєв (до 52 кг) і Євген Барабанов (до 69 кг), Микола Буценко (до 56 кг) програв у фіналі англійцеві Пітеру Макґрейлу.

Чемпіонами стали Юрій Шестак (до 60 кг), Віктор Вихрист (понад 91 кг) і Олександр Хижняк (до 75 кг). На тлі інших медалістів особливо варто виділити 21-річного полтавця Хижняка, котрий торік не зумів здобути олімпійської ліцензії, а після того, змінивши вагову категорію, не програв жодного бою.

Непереможна Харлан

Копирайт изображения УНІАН

На чемпіонаті світу в Лейпцігу одна з найтитулованіших українських спортсменок сучасності здобула третє у своїй кар'єрі золото планетарного масштабу в індивідуальній першості фехтувальниць на шаблях.

Загалом же Ольга Харлан на сьогодні є п'ятиразовою чемпіонкою світу, семиразовою чемпіонкою Європи, олімпійською чемпіонкою-2008 і володаркою чотирьох олімпійських нагород загалом.

Проте лейпцизька перемога для самої спортсменки, яка виграла уже все, що могла - особлива. Бо ця медаль перша після тривалого лікування травми плеча.