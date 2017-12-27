Чого чекати від нового сезону "Чорного дзеркала"

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Британський серіал "Чорне дзеркало", перший сезон якого налічував лише три серії, швидко став культовим.

Кожна його серія має окремий сюжет і описує реалістичні дилеми й емоції, які виникають через зловживання технологіями.

Перші два сезони вийшли на каналі Channel 4, але в 2015 році наступні 12 серій замовила компанія Netflix. Це дало серіалу великий бюджет та вихід на глобальну аудиторію.

Дехто з британських глядачів хвилювався, чи не зміниться серіал, перейшовши під крило американського онлайн-гіганта. Але рівень зловісності серіалу не змінився, додалося хіба більше відполірованості.

29 грудня Netflix покаже четвертий сезон "Чорного дзеркала". BBC поговорила про нього з творцями шоу Чарлі Брукером і Аннабель Джонс.

"Футуристичний Tinder"

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У Netflix дуже чітко окреслили, про що можна говорити з Брукером і Джонс, які є креативними директорами серіалу, сценаристами та продюсерами.

Особливо багато йшлося про спойлери - переважно про те, що їх за будь-яку ціну треба уникнути - мені ж-бо дали подивитися дві нові серії.

Тож коли я запитала, чого чекати від нового сезону, пан Брукер відповів: "Почекайте і побачите".

"Можу сказати, що там досить сильно варіюється тон, і жанри дуже різноманітні".

"Є космічний епос, брутальний жахастик про виживання, трилер у стилі тех-нуар, є майже романтична комедія - наскільки "Чорне дзеркало" дозволяє", - додав пан Брукер.

Також, за його словами, в новому сезоні є інді-фільм про стосунки матері й доньки. Пані Джонс додала, що його режисером стала Джоді Фостер.

Акаунт "Чорного дзеркала" в Twitter опублікував тізери кожної серії нового сезону, але розкривають вони небагато.

Один із кліпів, який привернув увагу міленіала, був Hang the DJ, який, схоже, показує футуристичну версію програми для знайомств Tinder.

"Можна сказати, що це про систему та про сервіс", - Брукер відкрив про серію небагато.

"Це, напевно, один із легших епізодів, бо цього сезону ми частіше міняємо тон, частково - щоби шоу залишалося цікавішим і менш передбачуваним як для глядачів, так і для нас".

"Це фільм про побачення, який неможливо було зняти десять років тому, і в якомусь сенсі він відбиває світ побачень", - додає Аннабель Джонс.

"Він справді легший, але там є кілька печальних і мелахолійних моментів, є багато смішних та іронічних спостережень. Відчувається все напрочуд актуально", - каже вона.

"І це не значить, що ми залишимо глядача без нігілістичної похмурості, її буде вдосталь", - вклинюється Брукер із посмішкою чоловіка, який знає, що людям сняться кошмари після його серіалу.

Тиск соцмереж

Копирайт изображения Netflix Image caption "Під укіс" була першою серією, яку створив Netflix

Одна із серій попереднього сезону, "Під укіс", була особливо цікавою для молодого покоління. Вона показує світ, у якому програма, схожа на Instagram, керує кожним аспектом людського життя.

Тому я запитала Брукера і Джонс, що вони думають про соцмережі.

"Я дуже вдячний, що їх не існувало, коли я був підлітком", - каже сценарист.

"Не знаю, як у віці, коли намагаєшся зліпити до купи свою ідентичність, справлятися з тиском майданчика для шоу, яким є соцмережі".

"Там стільки суджень, весь цей тиск, - навіть не хочу уявляти, як це".

Але Джонс вважає по-іншому. "Може, зараз люди мають інші навички, ніж мали ми, тож думаю, що коли розумієш, під яким ти тиском, і дивишся на це з перспективи, все нормально".

"Думаю, зараз чудові часи для технологій, якщо використовувати їх правильно та з позитивним ставленням. Якщо брати від них хороше, все буде добре", - каже вона.

"У наших історіях технології не є лиходієм"

Копирайт изображения Netflix Image caption USS Callister - перша серія "Чорного дзеркала", яка буде присвячена космосу, чим Брукер дуже пишається

Цей позитивний погляд здається дивним для людини, яка знімає серіал про людські страждання від технологій.

Брукер поспішає розподілити вину між речима й людьми, кажучи: "У наших історіях технології не є лиходієм".

"Вони про велику силу, яку надають індивіду, але якщо індивід слабкий чи має вади - тоді й починаються проблеми, але вони не є суттю технологій", - каже він.

Брукер додає, що любив комп'ютери, коли був молодший. Але зараз проблема, на його думку, полягає в тому, як навчитися правильно користуватися технологіями.

"Люди часто кажуть, що шоу песимістичне щодо технологій, але ми загалом оптимістичніші щодо них, ніж показано в шоу. Бо його суть - це екстраполяція: взяти цікаву ідею, а потім довести її до темного і часто жахливого логічного висновку".

Автори серіалу кажуть, що показали технологію позитивно у серії San Junipero з третього сезону.

Копирайт изображения Netflix Image caption У серії San Junipero технології зображені позитивно. Вона отримала дві нагороди "Еммі"

"Це була свідомо оптимістична історія, де технологія дозволяє людям зробити дещо чудове, і цього разу теж буде кілька таких історій", - розповів пан Брукер.

"Думаю, щоб історії були автентичними й вірогідними, має йтися про технологію, яку ти впустиш у своє життя, яка тобі щось дає. Але, як каже Чарлі, завжди є простір для потенційних зловживань", - підсумовує Джонс.