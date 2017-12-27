Чи хотіли б ви отримувати зарплату в біткоїнах?

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Біткоїни. Багато хто про них говорить, але мало хто їх має.

Як вам ідея отримувати зарплату в криптовалюті високого профілю?

Від початку наступного року персонал японської інтернет-компанії GMO Group дізнається, як це працює.

Більше ніж чотирьом тисячам працівників надали можливість отримувати частину зарплатні в біткоїнах.

Критики кажуть, що це маркетинговий трюк, оголошений в той час, коли глобальний інтерес до фінансових технологій як ніколи високий.

Також біткоїн несе ризики: нестабільна валюта впала минулого тижня, але відтоді - зросла більш ніж на 50%.

Але що це насправді означатиме для роботодавця та працівника?

Як це працює?

Заробітна плата в біткоїнах зазвичай оплачується відповідно до вартості цифрової валюти у відповідний день і час.

Якщо спростити мову цифр, це виглядає так: наприклад, біткоїн вартує 10 тисяч доларів США, а працівник вирішив отримати одну тисячу доларів у криптовалюті, то йому нарахують 0,1 біткоїн.

Працівники, які вирішать відразу їх продати, отримають стільки ж готівки, скільки б їм мали заплатити.

Якщо співробітник отримує заробітну плату в біткоїнах, так само він може отримувати лотерейні квитки Массімо Масса , професор фінансів INSEAD

Але тримаючи криптовалюту, чи то день, чи тиждень або навіть рік, можна спостерігати, як валюта піднімається або падає. Ця одна тисяча доларів може перетворитись на п'ять, або звестись нанівець.

І тому дехто стверджує, що виплата заробітків в біткоїнах ефективно заохочує людей до гри в азартні ігри.

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"Якщо співробітник отримує заробітну плату в біткоїнах, так само він може отримувати лотерейні квитки", - вважає Массімо Масса, професор фінансів INSEAD. "Вони просто беруть участь у грі", - додає професор.

Персонал має усвідомлювати, що "немає гарантії, що його ціна зросте, і не існує внутрішньої цінності, тому що немає нічого, що б її підтримувало", - каже Массімо Масса, зазначаючи, що такі схеми ніколи не можуть бути обов'язковими.

То ж чи зацікавлені працівники?

Незважаючи на неодноразові попередження відомих економістів та аналітиків про те, що біткоїн наступає, здається більшість з нас готові тримати удар.

Bitwage, платформа, що призначена для конвертації заробітної плати в криптовалюту, завоювала цього року тисячі нових користувачів, коли люди зіткнулися зі швидкими темпами зростання цін.

"В наші дні багато людей прагнуть взяти участь, й іноді вся їхня зарплата виплачується в біткоїнах", - сказав засновник Bitwage Джонатан Честер.

Цього року компанія обробила 30 мільйонів доларів заробітної плати для 20 тисяч користувачів у США, Європі, Латинській Америці та Азії, включаючи співробітників таких компаній Google, Facebook, GE, Philips, Організації Об'єднаних Націй та ВМС США.

Багато з цих працівників зареєструвались на платформі з власного бажання.

Пан Честер заявив, що він конвертує 15% власної місячної зарплати і вважає, що це "спосіб накопичення біткоїнів або криптовалюти, не турбуючись про те, чи ви купуєте в потрібний час".

Адже люди теоретично можуть зменшити ризик нестабільності, оскільки вони "купують лише маленькі шматочки час від часу".

Як щодо податків?

Це складно узагальнювати, і здається неминучим той момент, коли з розвитком галузі - так само з'являться і податкові правила.

Хоч би в якому куточку світу знаходитиметься працівник, як правило, він буде нести відповідальність за податок на прибуток із зарплати в біткоїнах, вираховуючи податок відповідно до вартості криптовалюти на момент сплати заробітків.

Але, подібно до опціонів на акції, можливо, працівникам доведеться платити податок на приріст капіталу, якщо їхні біткоїни подорожчали, це залежатиме від податкової юрисдикції.

Що з біткоїна матимуть роботодавці?

Деякі компанії, що працюють у криптовалютній галузі, вже роками пропонують оплату в біткоїнах.

Врешті-решт, якщо ви купили раніше, коли ціна була набагато нижчою, то це може бути розумним кроком, щоб зараз виплачувати заробітну плату.

Але для інших - це бізнес-стратегія.

Японська GMO, наприклад, заявляє, що хоче, щоб працівники думали про криптовалюту.

Компанія нещодавно збільшила обсяги в торгівлі криптовалютою та криптовидобування.

І тому в компанії сподіваються, якщо принаймні деякі співробітники матимуть особистий досвід роботи з біткоїнами, це допоможе "виховати та розвивати криптовалютну грамотність".

В компанії кажуть, що це "є життєво важливим для зростання та розширення нашого бізнесу з криптовалютою".

Копирайт изображения BITWAGE Image caption Приклад зарплатного рахунка особи, яка частково отримує платню в біткойнах

Чи є біткоїн єдиним варіантом?

Індустрія цифрових платежів розширюється, тож постійно з'являються нові цифрові валюти.

У Сингапурській банкоматній компанії TenX, персонал, як правило, отримує свою базову заробітню на банківські рахунки, а от щомісячні бонуси виплачуються в Pay tokens, власній цифровій валюті фірми.

Токени, які можна обміняти на цифрових біржах, були випущені в червні, що дозволило компанії залучити 80 мільйонів доларів.

Співзасновник і президент компанії TenX Джуліан Госп вважає, що не має сенсу купувати біткойни для виплати бонусів, якщо компанія вже має свою валюту.

Оплата бонусів у токенах може стимулювати співробітників, тому що вартість платежів повинна зростати відповідно до успіху компанії, додав пан Госп.

Image caption Майк Феррер (праворуч) вважає, що криптовалюта є довгостроковою інвестицією

Менеджер з комунікацій TenX, Майк Феррер, пішов далі і вирішив отримувати частину своєї базової заробітної плати в токенах, на додачу до свого щомісячного бонусу.

32-річний чоловік вже деякий час інвестує в криптовалюту і розуміє, що існує величезний ризик, але каже, що вкладає лише ту суму, яку може собі дозволити.

"Я уявляю, як кидаю купу грошей і спостерігаю, як вони горять переді мною, і якщо я не відчуваю себе комфортно, то розумію, що я вже переінвестував", - сказав пан Феррер.