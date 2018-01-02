Почім був Новий рік від Львова до Луганська
Ялинка, шампанське, мандарини, "олів'є" - символи Нового року. ВВС Україна зібрала ціни на продукти, без яких новорічні і різдвяні свята не обходяться, у різних регіонах України, у тому числі на неконтрольованих Києвом територіях Донбасу та в анексованому Криму.
Ці цифри доволі умовні, адже слід враховувати не лише ціни на продукти, а й рівень життя у кожному регіоні, особливо коли ідеться про Донбас та Крим.
Усі ціни подано у гривнях, хоча у Криму та у самопроголошених "ДНР-ЛНР" в обігу - лише російські рублі.
Причому у сепаратистських "республіках" встановлений свій курс рубля до гривні, який суттєво відрізняється від офіційного. Там 1 гривню обмінюють на 2 російських рублі, у той час як офіційний курс - 1 гривня - 47 коп.
І у Криму, і на Донбасі жителі віддають перевагу білоруським продуктам, а не російським.
У Криму найдешевшими - у порівнянні із іншими регіонами України - виявилися хліб, яйця та горілка, вироблена в Росії. У Криму майже неможливо купити сало.
Найдешевше сало і мандарини - у Сєвєродонецьку Луганської області.
Найдешевші хліб і горілка, окрім Криму, - на окремих територіях Донбасу - у Луганську та Хрестівці.
|Що купуємо і де
|Львів
|Вінниця
|Київ
|Одеса
|Запоріжжя
|Крим*
|Луганськ**
|Сєвєродонецьк***
|****Хрестівка
|*****Донецька область
|ялинка, сосна
|150-400
|150-500
|150-300
|200
|130-600
|150
|150-350
|100-600
|150
|від 50
|шампанське
|від 80
|75-90
|90-100
|80-95
|80-150
|200-240
|150
|80-150
|63-95
|80-127
|мандарини
|30-40
|28-40
|28-60
|38
|26-32
|36
|40
|25-29
|28-35
|35-38
|горілка 0,5 л
|від 79
|від 85
|80-100
|90
|50-80
|60-75
|45-60
|72-80
|60-90
|46-80
|хліб (батон)
|10
|11
|9-12
|9-10
|9
|6-9
|5-6
|9
|6-8
|7-11
|сир
|118-150
|150
|120-140
|190
|138-210
|180-240
|210
|130-180
|140-200
|від 150
|м'ясо свин.
|95-135
|110
|120-140
|100-120
|110-130
|114-126
|125
|90-100
|115-220
|95-130
|сало
|60-80
|70-90
|100 -120
|80-100
|80
|------
|75-100
|45-50
|50-120
|90-95
|ковбаса Лікарська
|85
|110
|95-120
|120-150
|70-120
|135-240
|95-140
|60-110
|105-125
|85-100
|яйця
|27
|27
|26-31
|32
|23-36
|15-18
|20-30
|22-35
|22-25
|24-32
* У Криму ціни вивчали у Ялті та Сімферополі;
** Луганськ - перебуває під контролем сепаратистів "ЛНР";
*** Сєвєродонецьк - контролюється українською владою;
****Хрестівка Донецької області (колишнє Кіровське) - під контролем сепаратистів "ДНР;"
***** Донецька область - ціни збирали у Маріуполі та Сартані, що контролюються українською владою.