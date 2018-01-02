Почім був Новий рік від Львова до Луганська

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Ялинка, шампанське, мандарини, "олів'є" - символи Нового року. ВВС Україна зібрала ціни на продукти, без яких новорічні і різдвяні свята не обходяться, у різних регіонах України, у тому числі на неконтрольованих Києвом територіях Донбасу та в анексованому Криму.

Ці цифри доволі умовні, адже слід враховувати не лише ціни на продукти, а й рівень життя у кожному регіоні, особливо коли ідеться про Донбас та Крим.

Усі ціни подано у гривнях, хоча у Криму та у самопроголошених "ДНР-ЛНР" в обігу - лише російські рублі.

Причому у сепаратистських "республіках" встановлений свій курс рубля до гривні, який суттєво відрізняється від офіційного. Там 1 гривню обмінюють на 2 російських рублі, у той час як офіційний курс - 1 гривня - 47 коп.

І у Криму, і на Донбасі жителі віддають перевагу білоруським продуктам, а не російським.

У Криму найдешевшими - у порівнянні із іншими регіонами України - виявилися хліб, яйця та горілка, вироблена в Росії. У Криму майже неможливо купити сало.

Найдешевше сало і мандарини - у Сєвєродонецьку Луганської області.

Найдешевші хліб і горілка, окрім Криму, - на окремих територіях Донбасу - у Луганську та Хрестівці.

Що купуємо і де Львів Вінниця Київ Одеса Запоріжжя Крим* Луганськ** Сєвєродонецьк*** ****Хрестівка *****Донецька область ялинка, сосна 150-400 150-500 150-300 200 130-600 150 150-350 100-600 150 від 50 шампанське від 80 75-90 90-100 80-95 80-150 200-240 150 80-150 63-95 80-127 мандарини 30-40 28-40 28-60 38 26-32 36 40 25-29 28-35 35-38 горілка 0,5 л від 79 від 85 80-100 90 50-80 60-75 45-60 72-80 60-90 46-80 хліб (батон) 10 11 9-12 9-10 9 6-9 5-6 9 6-8 7-11 сир 118-150 150 120-140 190 138-210 180-240 210 130-180 140-200 від 150 м'ясо свин. 95-135 110 120-140 100-120 110-130 114-126 125 90-100 115-220 95-130 сало 60-80 70-90 100 -120 80-100 80 ------ 75-100 45-50 50-120 90-95 ковбаса Лікарська 85 110 95-120 120-150 70-120 135-240 95-140 60-110 105-125 85-100 яйця 27 27 26-31 32 23-36 15-18 20-30 22-35 22-25 24-32

* У Криму ціни вивчали у Ялті та Сімферополі;

** Луганськ - перебуває під контролем сепаратистів "ЛНР";

*** Сєвєродонецьк - контролюється українською владою;

****Хрестівка Донецької області (колишнє Кіровське) - під контролем сепаратистів "ДНР;"

***** Донецька область - ціни збирали у Маріуполі та Сартані, що контролюються українською владою.